Resident Evil 2 ist wieder da und mit dieser Veröffentlichung erfüllt Capcom den alten Fans einen Wunschtraum, an den viele schon gar nicht mehr geglaubt hatten. 1996 erschien das erste Spiel der Reihe, die in den folgenden Jahren zu einer der größten Spiele- und Film-Franchise der Gamingwelt wurde. Nebenbei half die Serie dabei, das nach den 80ern in Vergessenheit geratene Zombiegenre wieder auferstehen zu lassen - eine Entwicklung, die wir heutzutage noch sehen. Doch so innovativ und wegweisend dieser Erstling damals auch war, für viele Fans erreichte der zwei Jahre später erschienene Nachfolger noch einmal eine ganz neue Dimension, die den Erfolg der Reihe erst so richtig zementierte.

Es ist einfach frappierend, wie authentisch das Spielgefühl beibehalten wurde.

Als 2002 dann das Remake von Resident Evil 1 für Nintendos Gamecube kam, hielten die Fans den Atem an. Der technische Sprung, der innerhalb von nur sechs Jahren erfolgte, schien zu unglaublich. Und so warteten wir, nachdem das neue Remaster gebührend gefeiert wurde, auf eine ebensolche Generalüberholung unseres Lieblings Resident Evil 2. Stattdessen kam Resident Evil Zero, das mit der neuen Engine ein frisches Abenteuer erzählte, und wenig später Resident Evil 4, mit dem die Serie sich zum ersten Mal neu erfand. Das war der Startschuss für Experimente mit jeder neuen Inkarnation und letztes Jahr gipfelte das im grandiosen VR-Erlebnis von Teil 7. Die ganzen Jahre gab es bis auf ein paar Portierungen kein Lebenszeichen vom zweiten Teil, doch jetzt ist es so weit. Endlich. Und so viel kann schon einmal verraten werden: Das Warten hat sich gelohnt!

Die Story dreht sich um die Folgen der Geschehnisse von Resident Evil 1, wo in einem alten Herrenhaus am Stadtrand der fiktiven Raccoon-City eine üble Biowaffe freigesetzt wurde. Das Gift verwandelt Menschen in Zombies und andere Monster und ist natürlich höchst ansteckend. Die junge Claire Redfield macht sich aus genau diesem Grund auf den Weg in die Stadt, denn ihr Bruder Chris, seines Zeichens Polizeiveteran, ist seit den Geschehnissen des ersten Spiels verschwunden. Leon S. Kennedy ist nur zur falschen Zeit am falschen Ort, weil er plangemäß seinen Polizeidienst in der Stadt beginnen soll. Doch schon vor auf dem Weg dorthin laufen sich die beiden über den Weg und stellen fest, dass etwas höchst Faules im Gange ist. Nachdem die ersten Untoten besiegt sind, trennen sich ihre Wege und beide erleben ihr eigenes Abenteuer, das sich zwar die meisten Schauplätze teilt, jedoch zeitlich leicht versetzt geschieht und dadurch eigene Nebenfiguren, Geheimnisse und Rätsel bietet.

Von der Grundstruktur ist das Remake also genauso aufgebaut, wie das Original, und das ist nur der erste Indikator für den Geniestreich, den Capcom mit diesem Remake abliefert. Der gesamte Spielverlauf fühlt sich genau wie damals an, obwohl sich in mehr als zwanzig Jahren natürlich einiges verändert hat. Das fängt schon mit der Grafik an, die damals als opulent, höchst detailliert und zum Fotorealismus tendierend beschrieben wurde. Aus heutiger Sicht wirkt das damals Gebotene krude und antiquiert, wohingegen man die Optik des Remakes wieder mit den gleichen begeisterten Worten beschreiben kann.

Von der Atmosphäre her steckt dieser Urvater des Genres viele heutige Zombieabenteuer in die Tasche oder liegt zumindest auf Augenhöhe.

Die Locations sind mit unglaublicher Liebe zum Detail gestaltet: Jede Ecke sieht irgendwie anders aus, die Figurenmodelle sind toll und realistisch, Effekte wie Wind und Wetter, Explosionen und Feuer wirken komplett überzeugend. Einzige Irritation sind selten auftretende Clipping-Fehler und das manchmal relativ grau wirkende Schwarz. Letzteres kommt sowohl in HDR als auch im normalen Bildmodus öfter vor. Die Einstellungsmöglichkeiten zum Bildkontrast sind jedoch umfangreich, sodass diese etwas flaueren Szenen wohl in dieser Form von den Entwicklern gewollt sind.

Im packenden Spielablauf ist aber sowieso kaum Zeit vorgesehen, um auf Schwarzwerte zu achten. Die Neuinterpretation spielt sich um einiges flüssiger als früher: Die Steuerung ist komplett aktualisiert und modern, sodass wir die Helden fluffig durch die Szenerien steuern. Lediglich die relativ verhaltene Geschwindigkeit beim Rennen und die Tatsache, dass man nicht springen kann, erinnern noch an das Vorbild. Hohen Wiedererkennungswert haben auf der anderen Seite viele Anteile der Spielmechanik, von den obligatorischen Heilkräutern bis zu den magischen Itemkisten und dem chronischen Mangel an Munition oder anderen lebensverlängernden Maßnahmen. Auch ganz weit wichtig: Der limitierte Platz im Inventar, denn unsere Figuren schleppen längst nicht alle wichtigen Gegenstände mit sich rum. Das ist eben typisch Survival-Horror und auch heute stellt sich dadurch die gleiche nervenzerfetzende Spannung ein, wie schon damals.