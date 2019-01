Unser Gesichts- und emotionsloser Held in Ashen musste schon so einiges durchmachen. Es ist kein leichtes Spiel und wir wurden von dutzenden Speeren aufgespießt, sind zu Tode gestürzt, wurden niedergeschlagen, gefressen, haben ein unfreiwilliges Säurebad genommen - im Grunde genommen waren wir in der Hölle. Gut dass wir nur selten alleine in der trostlosen Welt umherlaufen, in der uns am liebsten alles umbringen möchte. Neben uns gibt es auch andere Leute, die es geschafft haben, gegen die Dunkelheit anzukommen: Leute die uns auf unserem beschwerlichen Weg beiseite standen.

Harte Soulsborne-Fans werden viele Überraschungen von Ashen bereits kennen, doch gerade für Neueinsteiger könnte sich die Sache lohnen.

Wir können nicht über Ashen schreiben, ohne die offensichtliche Inspiration hinter dem Spiel zu erwähnen. Bereits kurz nachdem wir den Controller in der Hand halten und in das Abenteuer eingeführt wurden, fallen die Parallelen zwischen dem Projekt von Aurora44 und Dark Souls auf. Es mag eine Kopie sein, aber es ist eine gute. Ähnlich wie bei From Softwares Spielen lauern hinter jeder Ecke neue Gegner, die uns hinterlistig überfallen wollen, was wiederum zu unzähligen Toden führen wird. Wer Dark Souls und Bloodborne gespielt hat wird sich schnell zurechtfinden, Neulinge wiederum werden schockiert sein, wie schwer das Spiel ist. Es gibt keinen einfachen Weg, man muss sich da einfach durchbeißen und irgendwie klarkommen.

Die Geschichte ist jedenfalls recht simpel: Eine klassische Erzählung von einem Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit, zwischen dem Guten und dem Bösen. Der Gott, der die Welt zuvor mit Licht versorgt hat, ist tot, was die triste Umgebung erklärt. Diese Rahmenhandlung steht nicht unbedingt im Vordergrund, vielmehr sind es Atmosphäre und die Charaktere um uns herum, die dem Spiel eine Bedeutung geben. Wir wissen das Setting zu schätzen, die Umwelt lässt jedoch zu Wünschen übrig.

Nachdem wir viele Stunden in der Spielwelt verbracht haben und neue Bekanntschaften schlossen, können wir mit vielen Design-Entscheidungen nicht übereinstimmen. Es ist schwer jemanden wiederzuerkennen, wenn niemand ein Gesicht besitzt und es keine eindeutigen Charakteristiken bei den Gegnern gibt. In Dark Souls besaß jeder Gegner seine eigene tragische Geschichte, in Ashen fehlt dieser Aspekt komplett, sodass wir einfach nur Gegner töten, um unsere eigene Haut zu retten. Die Synchronisierung für freundliche Charakter wurde gut umgesetzt, aufgrund der Emotionslosigkeit beißt sich das Ganze allerdings.

Die fehlende Sprachchat-Option hat uns schon gestört und schlussendlich haben wir uns häufig für die KI-Gesellschaft entschieden.

Beim Kampf überzeugt das Spiel hingegen deutlich stärker: Einige Gegner besitzen einzigartige Fähigkeiten und verhalten sich individuell, sodass wir unseren Spielstil immer auf die Situation abstimmen müssen. Unterstützt werden wir dabei von einer kleinen Auswahl an Waffen. Unser Favorit war ein Hammer mit Spikes, der uns daran hinderte ein Schild auszurüsten. Es lief eine ganze Weile gut, doch als sich die Spielwelt immer weiter öffnete und wir auf neue Gegner trafen, mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen. Es wäre nicht unmöglich gewesen, weiterhin mit dem Hammer zu kämpfen, doch aufgrund der vielseitigen Waffenauswahl wäre es unsinnig gewesen. Es gibt für jeden etwas, egal in welcher Situation.

Es ist nicht nur Ashens allgemeine Struktur, die uns an Dark Souls erinnert, auch die Steuerung fühlt sich sehr nahe an der Vorlage an. Mit dem rechten Trigger führen wir eine langsame, starke Attacke aus, während uns der rechte Bumper eine schnelle, weniger tödlichere Alternative anbietet. Wenn wir die vordere linke Schultertaste halten, schützen wir uns mit dem Schild. Drücken wir zudem noch im richtigen Moment den linken Trigger, können wir die gegnerische Attacke abwehren und einen Gegenangriff ausführen. Die Crimson Guord stellt die Ashen-Version von Dark Souls' Estus Flask dar und regeneriert unsere Gesundheit. Falls wir kein Energie mehr haben, sterben wir und verlieren unsere Scoria (die Ashen-Seelen), die wir nach dem Respawn wieder einsammeln müssen. Manchmal scheint es als so, als sei das Spiel so nah an seinen Vorlagen dran, dass es ihm an eigener Identität und Originalität fehlt. Was die Quests betrifft, macht das Spiel jedoch einiges anders.