Asterix & Obelix XXL2 Remastered

Einige von uns haben eine Remaster-Wunschliste mit Spielen, wie Red Dead Redemption und Fallout 3, die der aktuellen Konsolengeneration noch das nötige Etwas verleihen könnten. Mich hat es deshalb überrascht, dass THQ Nordig offenbar glaubte jemand wolle Asterix & Obelix XXL2: Mission Las Vegum aus dem Jahr 2006 auf der PS4 spielen... Die Fortsetzung des eher weniger erfolgreichen Titels Asterix & Obelix XXL von 2003 erschien damals auf der PS2 und die Veröffentlichung des Remasters hängt damit zusammen, dass wir nächstes Jahr den dritten Teil der Serie zu Gesicht bekommen werden.

Dieser farbenfrohe, frei erkundbare 3D-Action-Plattformer ist voller popkultureller Hinweise aus der Veröffentlichungszeit - vieles davon kann heute nur noch belächelt werden. Das haben der Humor und das Spiel auf jeden Fall gemeinsam: Beide sind manchmal veraltet. Der Titel gibt Hinweise auf Zeitgenossen wie Mario, Pacman und sogar Lara Croft - mit Römern, die entsprechende Referenzen darstellen sollen. Was haben die Römer denn dieses Mal überhaupt getan? Die Geschichte folgt natürlich Julius Cäsar, der erneut daran verzweifelt Gallien zu erobern. Er beschließt Las Vegum zu bauen, einen riesigen Vergnügungspark, der in sechs Zonen aufgeteilt ist. Alle Bereiche sind thematische Casinos von Las Vegas. Wir können Gebiete wie LuckSore und Little Venetia besuchen und dabei gefangene Gallier, wie den Druiden Getafix retten.

Während Asterix und Obelix die unterschiedlichen Areale durchqueren werden sie von einem ehemaligen römischen Spion unterstützt, der Sam Fisher nicht unähnlich sieht. In jedem Gebiet gibt es interessante Rätsel und das Spiel hetzt schwer bewaffneter Römer auf uns, die den Druiden sicherstellen sollen. Es dauert nicht lang, bis wir die Grundzüge des Kampfsystems erlernt haben. Die beiden ikonischen Charaktere sind individuell spielbar und werden regelmäßig für verschiedene Rätsel benötigt. Immer wenn wir mit dem schlanken und beweglichen Asterix nicht weiterkommen, ist Obelix' brutale Stärke vielleicht die Antwort. Bei Puzzles geht es zum Beispiel um das Anzünden von Taschenlampen, das Umlegen von Schaltern oder um das Zerstören von Türen.

Es herrscht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Anzahl von Rätseln und Kampfabschnitten, sodass sich Asterix & Obelix XXL2 Remastered nicht zu häufig wiederholt. Der Kampf macht viel Spaß und bietet viele verschiedene Moves zum Ausprobieren, obwohl Button-Smashing damals natürlich ein beliebter Zeitgeist war. Jedenfalls fühlt sich dieser Teil des Spiels nicht abgestanden an. Es gibt zudem viele verschiedene Arten von Truppen, die wir vermöbeln und umherwerfen dürfen. Wann immer wir einen Gegner umhauen wird ein Helm fallengelassen, die in verschiedenen Geschäften als In-Game-Währung verwendet werden. In solchen Läden können Upgrades erworben werden, die unsere Gesundheit, neue Kombos oder die Wutleiste ansteigen lässt. Das gibt dem simplen Kampf mehr Motivation, da wir nach vielen Auseinandersetzungen neue Fähigkeiten freischalten und ausprobieren dürfen.

Die Grafik, die Beleuchtung der Umgebung und die Texturen wurden offensichtlich verbessert, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wirken die Zwischensequenzen unglaublich veraltet. Selbst wenn wir uns unsere Gameplay-Videos im wesentlich geschrumpften Fenstermodus ansehen, ist das Geschehen noch körnig und alt. Das steht im krassen Gegensatz zu den Story-Abschnitten und lenkt ein wenig von der Erfahrung ab. Obwohl die lustig gewohnt ausfallen, wird man halt ständig daran erinnert, dass dieses Game nicht für die PS4 gemacht wurde.

Größtenteils ist das Spiel optisch aber in Ordnung. Es gibt gelegentlich Probleme mit der Kamera, die unsere Sicht mehr behindern, als u helfen, aber diese Momente treten verhältnismäßig selten auf. Es ist immer dann ein Problem, wenn wir hinter Objekte kriechen sollen, um versteckte Überraschungen zu suchen - das ist verzeihbar. Unser einziger anderer Kritikpunkt am Hauptspiel ist damals wie heute, dass einige der eigentlich frei erkundbaren Abschnitte durch Herausforderung unterbrochen werden, in denen wir solange eingesperrt sind, bis wir 40 oder 50 Soldaten getötet haben. Zuerst machen die noch Spaß, aber bald wiederholt sich das repetitive Gekloppe nur noch.

Wir waren vielleicht ein bisschen negativ, aber um ehrlich zu sein, ist das Game selbst mit heutigen Standards noch ein unterhaltsamer Plattformer, der einige altersbedingte Probleme hat, sich insgesamt aber ziemlich gut hält. Wir mochten die Vielfalt der Kämpfe und Standorte, da sich jede Gegend einzigartig anfühlt. Zudem gibt es viele verschiedene Rätsel und Dinge, die zum Bestaunen einladen (etwa ein hölzerner Eiffelturm). Wir haben auch den Dialog und die Interaktion zwischen den beiden Hauptfiguren gemocht, die sich wie echte Freunde benehmen - nicht immer auf Augenhöhe, aber gegenseitige Wertschätzung empfinden.

Asterix & Obelix XXL2 Remastered behält den Stil und den Humor der Comics auch nach all den Jahren noch fabelhaft bei. Falls ihr kein Fan der französischen Comic seid, die seit 1959 auf dem Markt sind, werdet ihr möglicherweise nicht so viel Freude am Titel haben, wie echte Liebhaber. Für die meisten Playstation-2-Spieler dürfte der Titel ohnehin nicht das ikonischste Spiel dieser Generation sein, daher scheint es wahrscheinlicher, dass Spieler des Remasters nostalgische Fans sind - was dem Spiel gut tut.

Versteht uns nicht falsch, Asterix und Obelix XXL2 Remastered sieht meistens großartig aus und fühlt sich auch so an. Solange ihr die Qualität der Zwischensequenzen, die sich wiederholenden Abschnitte und die gelegentlich störenden Kamerafahrten verzeihen könnt, werdet ihr wahrscheinlich Spaß mit dem Game haben. Es ist ein freundlicher 3D-Plattformer, der sehr einfach zu erlernen und zu spielen ist - obwohl er sich heute für mich so anfühlt, als wäre er vor allem für die Fans entwickelt worden. Wir können uns jedoch vorstellen, dass das Spiel bei vielen jüngeren Spielern noch immer gut ankommt (selbst wenn sie die Vorlage nicht kennen). Wenn ihr Kinder habt und selbst ein Fan seid, dann wäre es unserer Meinung nach einen Versuch wert. Während die Kleinen über die urkomischen Darstellungen und Themen lachen, amüsiert ihr euch einfach an den jahrzehntealten Referenzen.