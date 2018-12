Wenn es um künstlerische Videospiele geht, haben meistens die Indietitel mit kreativen und mutigen Ideen die Nase vorne. In den letzten Jahren und Monaten gab es Spiele wie Gorogoa, The Gardens Between und viele mehr, die bewiesen haben, dass Spiele einzigartige Dinge bieten können und zwar nicht nur optisch, sondern auch emotional. Jetzt erweitern die Nomada Studios diese Liste mit GRIS.

Nomada Studio haben erklärt, dass GRIS ein paar Dinge bedeutet, das offensichtlichste ist die Farbe Grau auf Spanisch. In der Eröffnungsszene werden wir in eine schwarz-weiß-graue Welt geworfen und nur durch das drei bis fünf Stunden lange Spiel geben wir der Welt wieder ihre Farbe zurück.

Hier scheint der künstlerische Aspekt am stärksten durch, den es geht langsam von einer monochromatischen Welt in eine bunte über. Diese neuen Farben werden mit einer Art Wasserfarbeneffekt hinzugefügt, wie ihr unten sehen könnt. Und es kommt mehr dazu, damit sich die Umwelt lebendiger anfühlt, während wir sie erforschen. Wir beginnen mit rot, aber schnell gesellen sich grün und blau dazu - und aus einer Skizze wird so langsam ein Kunstwerk.

Es sind nicht nur die Farben, die GRIS so gut aussehen lassen. Hier geht Einiges vor, aber die scharfen, verwinkelten Formen in diesem Plattformer machen ihn einzigartig, lassen uns mühelos navigieren und sind optisch sehr reizvoll. Von den zerbröckelten Ruinen alter Gebäude zu ausgedehnten Gängen voller Säulen - alles sieht klar und knackig aus, wie die Designs eines Architekten.

Größe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Ohne die zu viel von der Geschichte verraten zu wollen: Wir sollen uns in dieser Welt klein fühlen und die Kamera leistet hier gute Arbeit. Wir überqueren eine Brücke und plötzlich geht die Kamera zurück und wir werden zu einem kleinen Punkt auf dem Bildschirm. Gleichzeitig zoomt die Kamera heran wenn nötig - etwa wenn wir einen Freund treffen, dem wir helfen wollen.

Nachdem wir darüber gesprochen haben, welche wunderbare Welt uns GRIS bietet, wird es Zeit, über die Qualitäten als Spiel zu sprechen. Es ist ein 2D-Jump'nRun, aber wir bewegen uns nicht nur auf einer horizontalen Achse. Man fühlt sich nie verloren, hat aber auch nicht das Gefühl, sich auf einer vorgegebenen Route zu bewegen.

Hier wird viel gelaufen und gerannt, aber es gibt auch andere Fähigkeiten in GRIS. Wir können unsere flatternde Kleidung in einen soliden Block verwandeln, der zerbrechliche Steine zerstören kann und so neue Wege zu anderen Gebieten öffnet. Später kommt noch ein Doppelsprung dazu, die Fähigkeit zu schwimmen und eine, über die wir hier noch nicht sprechen wollen, auch wenn sie einen echten Höhepunkt darstellt. Alles wurde auf ein paar Tasten gelegt - in unserem Fall die Joy-Con der Switch.

Unterwegs interagieren wir mit der Welt. Von Schmetterlingen erhalten wir die Fähigkeit zum Supersprung und es gibt andere nützliche Elemente, die uns helfen, die Farben wieder herzustellen. Die Welt verändert sich ständig und ihr werdet überrascht sein, wie sich eure Wahrnehmung verändern wird, sogra darüber hinaus, was in ihr möglich ist.

Während wir die Welt durchstreifen, erklingt ein Soundtrack, der die Story und die Optik unterstützt und die Szenerie für einige emotionale Momente vorbereitet, besonders gegen Ende. Aber es gibt auch beeindruckende Momente, etwa wenn uns ein roter Sturm wegbläst und das von einer Kakophonie aus Lärm begleitet wird. Wie in einem Stummfilm sorgt die Musik für Atmosphäre und reißt einen mit.

Das mag einer der Gründe sein - neben vielen anderen, die wir euch hier nicht verderben wollen - warum wir am Ende Tränen in den Augen hatten. Es ist nicht nur ein wunderschönes Spiel, alle Zahnräder arbeiten daran, einen ergreifenden Titel zu bieten und besonderes Lob gebührt dem Ende.

Wenn ihr Indie-Spiele, emotionale Storys, einzigartige Erzählformen oder einfach wunderhübsche Spiele mögt, dann solltet ihr GRIS versuchen. In der kurzen Zeit bringt es neue Ideen und Bilder und hält das Momentum aufrecht. Die Mechaniken, die Optik und der Sound gehen Hand in Hand. Die Nomada Studios können stolz auf das sein, was sie erschaffen haben. Diese Spielerfahrung wird noch lange nachklingen, wenn ihr längst den Controller weggelegt habt.