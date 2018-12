The Council (Komplette Staffel 1)

The Council beginnt als ein Abenteuer, das kurz zum Krimi wird und dann am Ende zu einem Spiel um Weltherrschaft und das Okkulte mutiert. Es verknüpft Geschichte, Kunst, Kultur, Religion und das Teuflische nahtlos zu einem fantasievollen Kunstwerk und verliert sich im Gegensatz zu etwas wie Fahrenheit nicht unterwegs.

In unserer Kritik zur ersten Episode von The Council haben wir geschrieben: Ihr könnt The Council als eins von zwei Dingen wahrnehmen. Entweder ein erzählerisches Abenteuer mit Rollenspiel-Elementen, die uns unseren Charakter weiterentwickeln lassen, wobei wir Gegenstände nutzen um die Story zu erkunden. Oder alternativ als Rollenspiel ohne jegliche Kämpfe mit starkem Fokus auf der Geschichte. Egal, wie ihr euch entscheidet, die Vorgabe ist sehr reizvoll und ebenso neuartig wie innovativ.

Nachdem wir das ganze Spiel abgeschlossen haben, neigen wir eher zur ersten Beschreibung, insbesondere durch die Art, wie sich die Geschichte entwickelt. Aber ohne jeden Zweifel betritt The Council durch seine Art, wie es ermüdende Mechaniken wie Quicktime-Events durch bedeutsame Rätsel ersetzt, neuen Boden, während gleichzeitig die verschiedenen Attribute unserer Spielfigur unterschiedliche Wendungen erlauben.

In The Council schlüpfen wir in die Rolle von Louis de Richet, der eine Einladung von Lord Mortimer erhält, ihn auf seiner privaten Insel zu besuchen. Der Grund: Seine Mutter Sarah ist dort verschwunden. Die Suche nach Sarah mag der Grund für unseren Besuch auf der Insel sein, aber wie wir schnell feststellen, geht es hier um viel größere Dinge. Unsere Mutter ist Teil eines Rätsels, aber das gilt auch für Persönlichkeiten wie George Washington und Napoleon Bonaparte oder Gastgeber Lord Mortimer.

Im Gegensatz zu den letzten Telltale-Games verlässt sich The Council nicht nur auf Entscheidungen, die wir in Konversationen treffen. Denn es gibt ein System aus Attributen und Bemühungspunkten (ähnlich wie in Torment: Tides of Numera), was die Angelegenheit wesentlich interessanter macht. Zu wissen, wann Punkte ausgegeben und wann sie lieber angespart werden sollten, ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Denn ihr wisst nie, wann ihr sie wirklich brauchen werdet.

Besonders gegen Ende gibt es ein paar sehr teure Optionen, die euer digitales Alter Ego retten könnten, falls ihr nicht die richtigen Attribute für bestimmte Optionen haben solltet. In jeder Episode gibt es mindestens einen Punkt, an dem ihr euch für einen Pfad entscheiden müsst und ihr so Einblicke erhaltet und dafür andere Informationen verpasst.

The Council bietet ein paar großartige Puzzle, alle logisch und gut durchdacht, Rätsel über die ihr nachdenken müsst, aber ohne das euch dabei graue Haare wachsen. Und es sind Rätsel, die ihr lösen könnt oder an denen ihr scheitert, wodurch sich die Geschichte in eine andere Richtung entwickelt. Uns hat besonders gefallen, wie sehr die Rätsel von Lektionen in Geschichte und Religion durchzogen sind, was auch für die Story selbst gilt. Wir suchen nicht nur nach zufälligen Codewörtern oder Zahlen, alles ist integraler Bestandteil der Geschichte und die Fiktion saugt uns noch tiefer in die Erzählung.

Es gibt da etwa ein Rätsel, das uns den Mythos des Minotaurus und Theseus näher bringt als es Assassin's Creed Odyssey geschafft hätte. Und das ist nur ein Beispiel dafür, auf welch vielfältige Art und Weise uns das Spiel Einblicke verschafft und uns dazu bringt, uns ein reales Buch zu schnappen. Hier geht es viel um Jesus Christus und das Christentum, aber durch den okkulten Blickwinkel wird das alles interessanter als du vielleicht glaubst.