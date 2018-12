Nur sehr wenige Games können das Gefühl von Freude so gut vermitteln, wie die Katamari-Titel. Bereits die kinderleichte Prämisse von Katamari Damacy Reroll beweist das: Als Prinz des Weltallkaisers rollen wir liebevoll platzierte Gegenstände zu einem gewaltigen Monsterball auf, der zukünftig als Himmelskörper dienen soll. Unser Vater, der unendlich mächtige König des Kosmos, hat nämlich aus Versehen alle Sterne des Weltalls zerbrochen...

Das grundlegende Spielprinzip ist ebenso simpel, wie faszinierend: Unser Katamari genannter Ball klebt Objekte, die kleiner sind als er selbst, an sich fest. Je mehr Kram wir sammeln, desto größer werden wir schließlich, was wiederum schwerere Gegenstände am Katamari haften lässt. Anfangs können wir vielleicht nur kleine Takoyaki-Teigkugeln auflesen, doch irgendwann nehmen wir streunende Haustiere oder normale Alltagsgegenstände mit. Ab einer gewissen Größe sind nicht einmal mehr die Menschen vor uns sicher. Schlussendlich verschluckt unser Katamari ganze Großstädte und sogar Landmassen.

Beim Auflesen von Dingen müssen wir auf einige Dinge achten. Unförmige Objekte erschweren zum Beispiel unsere Fortbewegung, weil wir unsere schöne runde Form verlieren. Bewegliche Ziele müssen wiederum erst umgeworfen werden, bevor wir sie überrollen können (zumindest bis wir eine gewisse Größe erreicht haben). Stößt unser Katamari gegen ein Objekt, das unsere Masse übersteigt, fallen einige der zuletzt eingefangenen Gegenstände wieder ab und müssen erneut eingesammelt werden.

Es ist der uneingeschränkte Irrsinn, der Katamari so liebenswürdig macht.

Außerdem sollten wir ein bisschen darauf achten, was wir wann einsammeln. Zum Beispiel lockt es Ratten an, wenn wir ein paar Käsekrumen aufnehmen. Die Nager werden uns dann verfolgen und rammen, zumindest solange sie sich vor unserer Größe nicht erschrecken. Katamari Damacy Reroll ist in dieser Hinsicht also auch ein Puzzle - die lustig angeordneten Objekte müssen idealerweise in einer situationsabhängigen Reihenfolge eingesammelt werden.

Die Steuerung des Katamaris ist seit jeher bewusst hakelig gehalten, damit eine kleine Herausforderung entsteht. Mit dem Controller müssen wir beide Sticks gleichzeitig in die Richtung drücken, in die wir unseren klebrigen Koloss lenken möchten. Wird nur ein Stick betätigt, drehen wir uns im Kreis um die jeweils andere Achse. Verschiedene Tricks auf dem Controller aktivieren hilfreiche Wendemanöver oder einen coolen Boost-Effekt (der unseren Katamari nach vorne schießt).

Weil der künftige Stern schnell an Gewicht zulegt, verlieren wir in den einst so geräumig erscheinenden Arealen schnell die Übersicht. Das Spiel versucht uns zwar mit dem Ausblenden von Umgebungsdetails im direkten Blickfeld auszuhelfen, unübersichtlich wird es dennoch sehr schnell. Mir ist es einige Male passiert, dass mein Katamari irgendwo steckenblieb. Und einmal konnte ich mich nur mit allergrößter Mühe aus einer dieser Engstellen befreien. Das nervt.

Das Zeitlimit gibt es nur, weil der König des Kosmos nicht unendlich viel Zeit hat.

Ebenfalls etwas frustrierend ist die Sensibilität, mit denen wir die Sticks beim "Treppensteigen" ansetzen müssen. Zeigen beide Sticks nach vorne, müsste der Prinz seinen Ball eigentlich ein kleines Stück senkrecht die Wand hochschubsen. Leider müssen die Eingaben punktgenau und mit viel Ruhe erfolgen, ehe das Spiel diesen Befehl erkennt. Diese Probleme zwischen Steuerung und Kamera bestehen seit den frühen Tagen der Katamari-Reihe, sind jedoch nie ein Grund zum Aufzugeben. Katamari Damacy Reroll ist ohnehin keine wirkliche Herausforderung.

Der König des Kosmos hat zwar gewisse Erwartungen, was Größe und Zusammensetzung seiner neuen Planeten angeht, diese lassen sich aber mit Leichtigkeit erreichen. Innerhalb eines gewissen Zeitlimits müssen wir den angepeilten Umfang erreichen, danach sollen wir einfach weiter wachsen, bis die Zeit endet. Ansonsten gibt es noch Herausforderungslevel, in denen wir besonders viele Exemplare von bestimmten Gegenständen finden sollen. Gezählt werden am Ende die Summe aller Krabben oder das größte Objekt einer Art.

Im Space Mushroom gibt es einen kleinen Koop-Modus, der im geteilten Bildschirm gespielt wird (auch auf der Switch). Dort haben wir drei Minuten Zeit, mehr Objekte als unser Gegnerspieler einzusammeln und dem König des Kosmos zu beweisen, dass wir der echte Prinz sind. Leider sind die Gegenstände nur uninspiriert im Kreis platziert, wodurch dem Wettstreit die Langzeitmotivation fehlt. Immerhin können wir den Katamari unseres Widersachers dreist aufsammeln, wenn sich dieser besonders blöd anstellt.

Nachdem wir den entsprechenden Umfang erreicht haben, kommt das unmittelbare Belohnungsgefühl zum Tragen und wir rauschen über all den Kram hinweg, der uns vorher zur Seite geschubst hat.

In Katamari Damacy Reroll muss sämtlicher Spielfortschritt manuell gespeichert werden, was allerdings erst nach dem ersten Level möglich ist (sobald wir auf unseren Heimatplaneten gelangen). Wer also schon nach dem Tutorial eine Pause einlegt, muss gegebenenfalls neu spielen, da der Titel nicht automatisch speichert. Dort lassen sich übrigens auch die Auflösungsoptionen für die PC-Version festlegen, einen direkten Zugang zu dieser Sektion verweigert das Spiel vorher aus irgendeinem Grund...

Katamari Damacy Reroll ist ein verrücktes und sehr charmantes Spiel, das uns mit 17 wundervollen Leveln einige Stunden unterhalten wird. Das Game ist simpel und vielleicht auch dumm, aber es versprüht Liebe und bereitet uns viel Freude. Vor allem auf der Switch kann diese Mischung bei jüngeren Spielern dank Gyrosteuerung sehr gut funktionieren. Da sich die verschiedenen Ableger aber nur wenig voneinander unterscheiden, könnt ihr wahrscheinlich auch drauf verzichten, wenn ihr bereits einen anderen Teil besitzt. Ansonsten bitte unbedingt spielen - sonst verpasst ihr was.