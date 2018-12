Earth Defense Force 5

So langsam wird die EDF-Reihe zum popkulturellen Phänomen, was sicher im Jahr 2003 noch niemand gedacht hatte. Damals erschien der erste Teil im Rahmen der Low-Budget-Reihe „Simple 2000" auf der Playstation 2 - und an die meisten dieser Titel erinnert sich heutzutage niemand mehr. Nur Earth Defense Force "setzte sich durch", bekam noch einen Nachfolger auf der PS2, bis es dann mit Earth Defense Force 2017 und Earth Defense Force 2025 auf Xbox 360 und PS3 weiterging. Bis man schließlich auf der PS4 zu einer chronologischen Nummerierung zurückkehrte und nun nach dem grandiosen Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair den fünften Teil veröffentlicht.

Im Kern sind alle EDF-Inkarnationen ehrlich gesagt das gleiche Spiel, inklusive des Ablegers Earth Defense Force: Insect Armageddon, der als einziger nicht von Original-Entwickler Sandlot stammte. Immer wieder kämpfen in der Unterzahl befindliche menschliche Soldaten um das Schicksal von Mutter Erde, die von einer unglaublich riesigen Alien-Streitmacht überfallen wird. Die macht nicht einmal davor halt, unterirdisch ganze Heerscharen von Rieseninsekten zu züchten.

Teil 5 stellt nun eine Art Reboot dar. Wir erleben noch einmal den allerersten Angriff der Aliens, die optisch leicht verändert antreten. Statt Chrom stehen sie auf einmal auf güldenes Design mit einem Hauch Steampunk, an den riesigen Ameisen, Spinnen und Wespen hat sich hingegen kaum etwas verändert. Immerhin hat Sandlot einige Zugeständnisse an „normale" westliche Actionspiele gemacht, zu denen dummerweise auch eine Art Einführung in das Geschehen gehört, die das ganze wohl cineastischer machen soll.

Das geht nur leider komplett in die Hose, denn die Intro-Missionen, in denen die Spielfiguren in einer unterirdischen Basis unversehens von Zivilisten zu EDF-Kriegern werden, sind einfach nur schlecht und vor allem sehr hässlich. Grafik war aber noch nie die Stärke der Spielereihe, denn hier geht es immer um Quantität statt um Qualität. Deswegen sei es geschenkt, dass die ersten beiden Missionen nicht viel taugen - denn wie immer bietet das Spiel an die hundert verschiedenen Einsätze!

Diese stellen sich meistens als Spielwiesen übertrieben dimensionierter Zerstörung heraus. Auf vielen aufpolierten, altbekannten Maps, aber auch neu hinzugekommen Gebieten treten die EDF-Soldaten und ihre Kameraden gegen unterschiedlichste feindliche Einheiten an. Auf Seiten der Menschen stehen dafür mit den Rangern normale Fußsoldaten bereit, dazu die mit Jetpacks flugfähig gemachten Wing Diver, dick gepanzerte Fencer und die unterstützenden Air Raider, die Equipment und Luftschläge anfordern können.

Dieses Klassensystem bietet die Reihe schon lange, nun scheint es durch MOBAs und Co. extrem im Trend zu liegen. Und auch Earth Defense Force 5 macht mit Freunden am meisten Spaß, egal ob zu viert online oder zuhause im Couch-Koop am geteilten Bildschirm. Wenn die Spieler sowie NPC-Einheiten, die man sich auch untertan machen kann, mit verschiedensten Waffensystemen auf die Monsterhorden losgehen, bleibt buchstäblich kein Stein auf dem anderen - ganze Häuserblocks werden mühelos als Kollateralschäden ausradiert.

Doch das ist für Fans der Reihe alles nichts neues. Was interessiert, sind die Detailverbesserungen des neuen Teils und das sind gar nicht so wenige. Sicher, die Grafik ist auf den ersten Blick oft immer noch hässlich, was an der völlig unrealistischen Beleuchtung und dem starken Kantenflimmern liegt. Immerhin sind die Maps viel abwechslungs- und detailreicher modelliert, zudem beschränken sich die Einsätze nicht mehr nur auf Japan, sondern es wird noch globaler zerstört.