Mutanten gibt es in allen Formen und Farben, egal ob fiese Schurken oder rechtschaffende Helfer. Zu Letzteren gehört Mutant Year Zero: Road to Eden, ein Schleich-Abenteuer mit rundenbasierten Kämpfen. Es folgt den beiden Mutanten Dux und Bormin (einer Ente und einem Eber) auf ihrer Mission in der zerstörten Zone, um die Arche (der letzte Zufluchtsort?) vor den Ghouls zu retten.

Wir haben uns entschieden, Mutant Year Zero: Road to Eden auf „hart" zu spielen (es gibt normal, hart und sehr hart). Das bedeutet einen Speicherpunkt zu laden, die Taktik in Frage zu stellen, die Ausrüstung zu wechseln und es neu zu versuchen. Gerade die Herausforderung macht das Spiel reizvoll. Und ohne die herausfordernden Kämpfe und Level, in denen wir unsere Vorgehensweise bedacht planen müssen, wäre es einfach kein erinnerungswürdiges Abenteuer. Die besten Momente hatten wir, als wir unsere Strategie überdenken mussten.

Die Grundlagen bei den Kämpfen gleichen denen der Xcom-Serie. Wir haben zwei Aktionspunkte für jede Spielfigur in jeder Runde. Jeder Angriff oder wichtige Mutation beendet die Runde für die jeweilige Figur (Bewegung oder Nachladen ist jeweils ein Punkt). Ihr müsst nachladen und euch in eine andere Position begeben, um eure Trefferquote zu verbessern oder in Deckung zu gehen.

Jeder Charakter entwickelt Mutationen und ihr könnt eine Hauptmutation, eine Nebenmutation und eine passive Mutation wählen. Eine Nebenmutation ist etwa Bormins Sturm mit dem Kopf zuerst, der den Gegner für zwei Runden lahmlegt. Oder die Mottenflügel, mit denen bestimmten Charakteren Flügel wachsen, um in die Luft zu steigen und bessere Schusspositionen zu erhalten. Die Hauptmutationen sind mächtiger und erlauben beispielsweise zwei Schüsse oder machen uns eine Runde immun gegen Schaden. Es gibt nicht allzu viele Mutationen pro Charakter, aber das richtige Loadout ist der Schlüssel zum Sieg. Manche Fähigkeiten funktionieren in Verbindung besser als andere in der jeweiligen Situation.

Es ist ein System, in dem jede Kleinigkeit zählt. 25 Prozent größere Treffergenauigkeit oder ein zusätzlicher Schadenpunkt können den Unterschied machen. Es gibt ein recht binäres Schleichsystem. Wenn wir einen einzelnen Gegner angreifen können, sollten wir das tun. Erledigen wir ihn in einer Runde, kann er keine Hilfe herbeirufen. Dadurch wird jeder Level zu einem Puzzle, in dem wir versuchen, die Herde auszudünnen, ohne das es zu großen Schlachten kommt. Es ist wichtig, die Gruppe aufzuteilen und zu verstecken, um so patrouillierende Gegner sauber auszuschalten.

Ihr werdet unterschiedliche Ansätze verfolgen müssen und die meiste Zeit chirurgische und leise Attacken versuchen. Aber bei manchen Begegnungen müsst ihr hart und laut zuschlagen. Bormin kann mit seiner Fähigkeit eine Runde ohne Schaden überstehen, was sehr praktisch ist, wenn eine ganze Gruppe von Gegnern uns entdeckt hat. Wir sind aber eher schwächer als als unsere Gegner. Und in einen Kampf gegen eine gleiche Anzahl verlieren wir in der Regel. Es gibt kaum einen Level, in dem die Chancen nicht drei zu eins stehen - daher ist Schleichen unabdingbar.