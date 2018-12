Die Tatsache, dass wir in Achtung! Cthulhu Tactics unser Squad über Gitter-Umgebungen scheuchen, lässt den Titel auf dem ersten Blick wie einen Xcom-Klon wirken, aber so ist das nicht. Auroch Digitals über Kickstarter finanziertes Strategiespiel ist vor ein paar Wochen auf Steam veröffentlicht worden und wir haben mittlerweile genügend Zeit damit verbracht, auf Lovecraft-Nazis zu ballern und in Deckung zu hüpfen und in den Gefechtspausen unser Squad zu leveln.

Achtung! Cthulhu Tactics präsentiert sich solide, allerdings kommt das übernatürliche Horror-Thema beinahe etwas zu kurz.

Achtung! Cthulhu Tactics (ab jetzt ACT genannt) ist ein gradliniges Spiel, in dem wir Wälder und Nazi-Basen auf der Suche nach dem Okkulten erkunden. Wenn wir uns nicht im Kampf befinden bewegen wir unser Vierer-Squad durch Korridore, immer auf der Suche nach neuen Begegnungen. Die Kämpfe beginnen sobald wir über eine gegnerische Einheit stolpern, dann stoppt das gesamte Team und wir übernehmen nacheinander die Steuerung jeder unserer vier Einheiten - bewegen oder versuchen zu flankieren.

Alle vier Soldaten haben unterschiedliche Fähigkeiten, die im Laufe der Kampagne freigeschaltet werden. Das dauert ein wenig, aber mit der Zeit bekommen wir neue taktische Möglichkeiten an die Hand und manche von ihnen sind ziemlich cool, wie etwa der Lebensentzug. Letztlich wird die Taktik aber hauptsächlich über die mitgeführten Waffen bestimmt, denn die effektive Reichweite ist der wichtigste Faktor. Die Waffen können zudem durch Add-Ons aufgewertet werden, die wir in den Nebenmissionen verdienen und es gibt noch weitere Gegenstände, die die Einheitenfertigkeiten verbessern.

Jede Figur hat eine begrenzte Zahl an Aktionspunkten, die für Bewegung, Schüsse und Spezialfähigkeiten eingesetzt werden. Außerdem gibt es gemeinsame Momentumpunkte, die für ein paar zusätzliche Schritte und Ähnliches vorbehalten sind (die besten Fähigkeiten brauchen meistens beides). Der vorsichtige Einsatz unserer begrenzten Möglichkeiten macht unser Squad zur tödlichen Gefahr. Insgesamt hatten wir trotzdem den Eindruck zu stark zu sein und das während der gesamten Kampagne. ACT ist einfach ein wenig zu leicht, besonders wenn man erst herausgefunden hat, wie effektiv gespielt wird. Es müssen auch keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden, bei der es um Leben und Tod geht. Die eine oder andere Überraschung gab es zwar schon, aber das hat nie zu dem Terror geführt, den der Name des Spiels vermuten lässt.

Unser Squad rüsten wir nur zwischen den Missionen auf, doch der Fähigkeitenfortschritt ist respektabel.

Die gegnerischen Einheiten sind abwechslungsreich, aber die Taktik, stets zuerst den härtesten Macker zu knacken, hat sich in unserem Fall bewährt. Es gibt immerhin eine interessante Stress-Mechanik, da sich unsere Einheiten vor bestimmten Gegnern fürchten können, leider hat das nur selten gegriffen und ihre vorgesehene Wirkung entfaltet. Was uns gefiel war diese mysteriöse Wolke, die Gegner umgab. Dadurch war nie klar, wie groß die Bedrohung für unsre kurzsichtigen Soldaten wirklich ist, bis sie nahe genug ran kamen.

Trotz einiger Action-geladener Szenen wurde es nach ein paar Stunden recht monoton und selbst neue Gegnertypen konnten daran nichts mehr ändern. Das ist wirklich schade, denn die Präsentation des Spiels ist ziemlich schick. Unser Squad hat Charakter, das Gegner-Design ist gut (auch wenn das Cthulhu-Thema fast zu kurz kommt) und das Leveln zwischen den Missionen sorgt für taktischen Tiefgang. Trotz der positiven Seiten wurde es nach vier bis fünf Stunden einfach zu langweilig und wir haben die Aufgaben nur noch abgearbeitet.

Achtung! Cthulhu Tactics ist insgesamt spielbar und halbwegs zu genießen, aber die fehlende Tiefe zieht den Spielspaß schnell nach unten. Wenn ihr das Thema mögt und Lust auf ein lineares Taktikspiel habt, dann könnt ihr hier für ein gutes Dutzend Stunden Spaß haben, aber die schwachen Systeme und die fehlende Abwechslung beim Gameplay dürfte allen anderen Spielern nur schwer zu verkaufen sein.