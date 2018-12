Mittlerweile dürfte jeder PS-Plus-Abonnent das originale Wissen ist Macht gespielt haben, das über Monate als kostenloser Download bereitstand. Sony wollte mit dem verlockenden Angebot Spieler für PlayLink begeistern, bei dem die Ereignisse auf dem Fernseher über mobile Geräte gesteuert werden können. In dem interaktiven Quiz versuchen die Spieler sich gegenseitig auszutricksen. Mit Wissen ist Macht: Dekaden bringt uns Wish Studios nun einen direkten Nachfolger, der dem gleichen Format folgt.

Die kurzen Runden und größtenteils leichten Fragen sorgen dafür, dass jedes Alter mitmachen kann.

Das Spiel ist für zwei bis sechs Leute ausgelegt und jeder Spieler muss zunächst die PlayLink-App auf sein eigenes Handy oder Tablet herunterladen. Dann müssen sich alle Geräte ins gleiche Netzwerk einloggen (Internet wird nicht benötigt, die PS4 hat ja ihren eigenen Hotspot). Anschließend kann es losgehen, sobald jeder ein Selfie in der App macht, was als Avatarbild dient. Die Figuren, die im Spiel rumlaufen, steuern wir leider nicht selbst. Max ist unser charmanter Gastgeber, der die Spieler durch ein Dutzend Runden führt. Jedes Match besteht aus neun Fragen, die jetzt in drei Jahrzehnte gegliedert wurden. Dann gibt es noch zwei Bonusrunden und das Finale: Die Pyramide des Wissens.

Wie der Name suggeriert basieren die Fragen auf den Jahrzehnten und es gibt vier Perioden: Achtziger, Neunziger, Zweitausender und 2010er. Vierzig Jahre zurückzugehen ermöglicht es größeren Gruppen zusammenzuspielen, ohne das jemand besonders im Nachteil wäre, es muss allerdings erwähnt werden, dass wir als Gruppe Mittedreißiger kaum eine Frage falsch beantwortet haben, was eine gesunde Rivalität unterstützte. Häufig haben dann diejenigen gewonnen, die ihre Antwort am schnellsten gefunden haben.

Der Großteil des Spiels ist relativ gradlinig, aber die Power-Ups mischen das Ganze auf und sorgen für die nötige Frische. Diese Fallen werden vor der Frage ausgespielt und machen entweder einem Gegner das Leben schwer oder bevorteilen einen anderen. Schleim verdeckt zum Beispiel die Antworten, die dann erst freigerubbelt werden müssen und Party-Piñatas geben allen Siegern doppelte Punkte. Jedes Match dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Nachdem ein Jahrzehnt gewählt wurde, muss jeder Spieler ein Fragenthema und ein Powerplay wählen. Danach müssen alle so schnell wie möglich antworten und der schnellste bekommt die Punkte. Wer die Powerplays nicht mag, kann sie auch abstellen, auch im Einzelspieler-Modus.

Internet ist zum Spielen übrigens nicht zwingend erforderlich. Man kann sich auch einfach mit dem Hotspot der PS4 verbinden.

Am Ende steht das Finale an, die oben erwähnte Pyramide des Wissens. Die Punkte eines jeden Spielers werden gezählt und positionieren euch im Vergleich zu euren Mitspielern auf der Treppe. Je mehr Punkte ihr gemacht habt, desto höher steht ihr bereits auf der Pyramide. Dann beginnt das Rennen zum Gipfel und schnelle Antworten lassen euch mehr Stufen auf einmal überspringen, als eure Mitspieler. Das bedeutet, dass auch der bis dahin letzte Spieler noch aufholen kann.

Obwohl Wissen ist Macht: Dekaden aussieht wie sein Vorgänger, gibt es einige erwähnenswerte Unterschiede. Dekaden sieht sauberer und knackiger aus, weil die Texturen überarbeitet wurden. Das zeigt sich besonders an den Übergängen zwischen den Herausforderungen und bei der Pyramide selbst. Die Hintergrundmusik hat sich von Lounge-Jazz zu Haarspray-Rock verändert. Wenn viele Spieler im Netzwerk hängen, kann es schon mal zu Lags kommen und die meisten Antworten können bereits eingeloggt werden, bevor der Countdown eigentlich richtig beendet wurde (was die Wertung aber nicht beeinflusst). Probleme mit dem Netzwerk können zu Verbindungsabbrüchen führen, was sehr frustrierend ist, wenn man ein oder zwei Fragen verpasst. Eine Pause-Funktion wäre da hilfreich gewesen.

Wenn ihr das erste Spiel verpasst habt, habt ihr mit Dekaden sicher etwas, dass ihr mit Freunden oder der Familie zusammenspielen könnt. Aber wer mehr als nur ein paar neue Fragen sucht, dürfte enttäuscht werden. Das hier ist alberner, schneller Spaß für zwischendurch. Wissen ist Macht: Dekaden kann mit seiner einfachen und leichten Gestaltung Jung und Alt begeistern und sorgt bei allen Teilnehmern für spaßige Unterhaltung. Weil die Fragen aber wirklich sehr einfach sind, ist es dadurch auch ein wenig langweiliger geworden.