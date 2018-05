Bethany stirbt. Sie wurde von einem Zombie gebissen, auf einer dieser Versorgungstouren, die ordentlich aus dem Ruder laufen. Sie hat nicht mehr viel Zeit und eine Entscheidung muss her. Sie ist schon längst über den Punkt hinaus, an dem eine Heilung noch möglich wäre und diese Gewissheit lässt nur zwei Möglichkeiten offen: Entweder machen wir sie mit einem Schuss in den Kopf unschädlich, bevor sie zu einer Gefahr wird, oder sie wird aus der Gesellschaft verbannt, deren Aufbau sie lange Zeit maßgeblich selbst mitgestaltet hat. Das sind die zwiegespaltenen Entscheidungen, die Anführer in einer Apokalypse treffen müssen. Solche ethischen Dilemmata tragen State of Decay 2 und definieren im erweiterten Sinne das Überlebensgenre als Ganzes. Sie stellen dar wozu Menschen fähig sind, wenn man sie an die Grenzen treibt. Solche Titel fordern die moralistische Struktur der Gesellschaft heraus und konfrontieren Spieler mit schwerwiegenden Entscheidungen.

Wer seine Nachbarn nicht mehr erträgt, packt seinen Krempel und zieht mit der ganzen Kolonne um. Ist aber gefährlich.

State of Decay 2 stößt uns erneut in einen feindlichen Sandkasten, dessen Gesellschaft von einem verheerenden Zombieausbruch zerstört wurde. Die letzten Überlebenden der Menschheit versuchen sich an einer Wiederherstellung der alten Ordnung. Zu Beginn des Spiels müssen wir uns der schwierigen Frage stellen, welchem Duo wir von vier Paaren die größte Überlebenswahrscheinlichkeit anrechnen. Jedes Paar hat seine eigene Kurzgeschichte, da wird zum Beispiel erklärt, wie sich die beiden Figuren kennenlernten oder welche zufälligen Fähigkeiten sie besitzen. Alle diese Start-Szenarien ähneln sich im Grunde, denn die narrative Kulisse von State of Decay 2 basiert sehr stark auf seinem emergenten Gameplay. Unsere Charaktere wachsen im Verlauf des Spiels über das heraus, was ihnen die anfänglichen Hintergrundgeschichten oder Statistiken zuschreiben. Bis zu einem gewissen Grad sind diese eingehenden Dinge also unwichtig.

Im klassischsten Zombieapokalypse-Stil werden wir ab der ersten Spielstunde mit moralischen Entscheidungen konfrontiert, die umso größer ausfallen, je stärker man in die Charaktere investiert ist. Unsere kleine Community wird schon bald wachsen, denn auf unseren Reisen begegnen wir verschiedenen Überlebenden. Undead Labs hat in dieser Fortsetzung mehr Wert auf die Auseinandersetzung mit den Individuen gelegt, die unsere Gemeinde das Leben einhauchen. Gleichzeitig werden Spieler dazu ermutigt, sich mit einzelnen Personen zu befassen, weshalb es natürlich nicht ausbleibt, dass wir aus den vielen Überlebenden einen Liebling wählen. State of Decay 2 baut aktiv darauf auf, indem es unsere bevorzugten Charaktere immanent an die Spitze der Rangordnung der Gemeinde hebt, wodurch sie zum Helden oder Anführer aufsteigen.

Das Spiel ist im Grunde in zwei Hälften aufgeteilt: Die Leute müssen rausgehen und nach Ressourcen und Materialien suchen, um zu überleben. Daran schließt sich die Verwaltung an, denn Einrichtungen müssen für die Bewohner erbaut und gefundene Ressourcen effektiv eingesetzt werden. Überlebende sind aufgrund ihrer Spezialisierung in bestimmten Bereichen des Spiels besser aufgehoben, eignen sich zum Beispiel eher für die Streifzüge und die Beschaffung von Materialien, während andere wiederum tolle Ärzte abgeben und besser zu Hause bleiben. Das Informationsangebot über die eigene Basis und seiner Bewohner ist überaus detailliert, in Statistiken werden etwa die Ressourcennutzung oder die Stimmung aller Bewohner visualisiert. Diese pragmatische Darstellung verleitet jedoch zu der irreführenden Annahme, dass die eigenen Leute nur als Waren angesehen werden, die Nahrung und Unterkunft beanspruchen und einen entsprechenden Gegenwert mitbringen. Sie sind aber Menschen mit Gedanken, Gefühlen und Emotionen.

Unsere Überlebenden sammeln Ressourcen, die für die örtliche Versorgung und für den Ausbau der Siedlung benötigt werden.

Menschen müssen irgendwo schlafen, essen und ihre Zeit verbringen, State of Decay 2 führt deshalb ein intuitives Gebäude-Menü ein, mit dem wir Bauwerke in Bereiche aufteilen und die Areale entsprechend verwalten können. Leider fehlt hierbei häufig eine gute Erklärung dafür, wie einige der feineren Gebäudemechaniken funktionieren, denn das ist nicht immer offensichtlich. Zum Beispiel könnte uns das Spiel darüber informieren, dass die Moral der Gemeinschaft durch den Zugang zu fließendem Wasser gesteigert wird, ohne genau zu beschreiben, wie man das angeht. Und selbst wenn wir diesen Bonus zufällig entdecken, fehlt zumindest mir persönlich der Verweis auf tiefergehende Optimierungsmöglichkeiten durch etwaige Modifikationen oder sonstige Spezialisierungen. Klar, die wenigsten möchten sich stundenlang durch Tutorials lesen oder plump an der Hand durch das Abenteuer geführt werden, aber für ein Spiel, das uns ständig an die grundlegendsten Bewegungsmechanismen erinnert, wäre der ein oder andere Tipp zum Gebäudemanagement nicht verkehrt gewesen.

Übrigens ist in State of Decay 2 möglich, den Standort der Operationsbasis zu wechseln. Dafür müssen wir zwar die gesamte Community in Fahrzeuge verladen und die Kolonne zusammen mit den Ressourcen und dem gesammelten Krempel durch die apokalyptische Landschaft befördern, aber es ist möglich. Das ist ein riskantes Unterfangen, aber auch durchaus verlockend, vor allem wenn man mit der Eroberung eines größeren Lagers liebäugelt. Die Karte ist ansehnlich, im Vergleich zu teuren Open-World-Spielen aber etwas schwach auf der Brust. Trotzdem gibt es genügend interessante Dinge zu sehen und langweilig dürfte uns auch nicht zu schnell werden - die Erkundung der Spielwelt ist nämlich keine einfache Aufgabe. Auf der Spielwelt gibt es verschiedene Außenposten, die wir einrichten können, um den Aktionsradius unserer Gemeinde auszuweiten. Handel mit fremden, menschlichen Enklaven ist ebenfalls möglich.