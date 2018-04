Das Abenteuer mag kurz sein, aber es zwingt uns dazu, alles aus den 60 Sekunden herauszuholen. Nachdem wir ein Schwert am Strand gefunden haben sind wir verflucht und müssen unseren Tod nach jeder Minute erneut erleben. Klingt stressig, oder? Ja, in der Theorie mag das stimmen, aber diese Einschränkung sorgt für eine sehr süchtig-machende Gameplay-Schleife in der Geschwindigkeit und Wiederholung der Schlüssel sind. Mit dem nahenden Tod im Nacken müssen wir versuchen, die Fabrik zu zerstören, aus der die Klinge stammt, um den Fluch wieder loszuwerden.

Minit stellt uns vor viele Rätsel und Erkundungstouren, in die kleine Kampfelemente eingebunden wurden. Es hat diesen Metroidvania-Stil, bei dem wir mit bestimmten Gegenständen in bereits erkundete Gebiete zurückkehren müssen. Ein großen Teil der Zeit verbringen wir mit den verschiedenen NPCs und den Rätseln, die uns mit den erforderlichen Gegenständen versorgen - vieles davon ist natürlich Trial & Error. Wenn wir ein paar Krabben für den Besitzer des lokalen Cafés beseitigen, dann erhalten wir dafür eine Tasse Kaffee, mit deren Hilfe wir dann Betonblöcke aus dem Weg schieben können.

Ein Großteil des Charmes von Minit entsteht durch die Einschränkungen. Die wilde Hetzjagd, wenn nur noch Sekunden bleiben, um ein Rätsel zu lösen oder einen Gegenstand einzusammeln, macht süchtig und lässt uns immer wieder einen weiteren Versuch starten. Es zwingt uns, die Zeit sinnvoll zu nutzen und jeden Trip mit dem errungenen Wissen ein wenig anders zu planen. Manchen Spielern mag Trial & Error den Spaß verderben, besonders dann, wenn wir immer wieder in bereits besuchte Gebiete zurückkehren müssen, aber uns hat die Dynamik viel Freude gemacht.

Safe Houses helfen beim Fortschritt, denn hierhin kehren wir nach unserem Ableben zurück und es lässt sich ein Teleporter freischalten, der alle bekannten Örtlichkeiten miteinander verbindet. Wenn der aktuelle Versuch bereits als gescheitert angesehen wird, kann mit dem B-Knopf das Leben beendet werden. Wir hatten eigentlich keine Probleme, unser Ziel jeweils rechtzeitig zu erreichen und das lag auch am großartigen Design der Karte.

Mit dem A-Knopf schwingen wir das Schwert und später können wir es sogar wie einen Boomerang werfen. Der Kampf gehört allerdings zu den Schwächen des Spiels. Es gibt nur wenige Gegnertypen und nur zwei Angriffsarten. Alles wirkt zwar flüssig und funktional, aber die Begegnungen hätten ein wenig unterhaltsamer ausfallen dürfen - gerade weil man dazu gezwungen ist, sie mehrmals zu wiederholen. Aber der Schwerpunkt liegt auch nicht auf den Kämpfen - die Rätsel und Erkundung stehen ganz klar im Mittelpunkt des Abenteuers.

Beim Spielen kamen uns wegen der minimalistischen Präsentation und der Perspektive von oben immer wieder die klassischen Zelda-Games in den Sinn. Die monochrome Optik und der Chiptune-Soundtrack erinnern an die guten, alten Game Boy-Zeiten. Minit beweist außerdem viel Humor - einer der NPC spricht absichtlich wahnsinnig langsam und lässt so unseren Timer runterzählen.

Das Spiel dauert ungefähr zwei Stunden und es gibt zusätzliches Sammelzeug, Nebenquests und einen New Game+ Modus, der die Spielzeit nochmal ausdehnt. Es gibt auch ein Herausforderung, in wie vielen Durchgängen wir das Spiel absolvieren können und im New Game+ wird unsere Zeit auf 40 Sekunden reduziert und die Gegenstände neu platziert. Wir waren ein bisschen enttäuscht, wie schnell Minit durchgespielt ist, aber bei dem günstigen Preis ist das sicher verzeihbar.

Der clevere kleine Indie-Titel steckt voller Charme und setzt auf die schlichte Prämisse Zeit. Uns hat die Retro-Optik gut gefallen und wie sehr wir zu überlegtem Vorgehen gezwungen wurden, auch wenn die Kämpfe ein wenig schwach sind und die Auflösung schneller kam, als erwartet. Insgesamt ist es ein solides Paket und wer nach einem Indie-Game mit besonderem Dreh sucht, ist hier mit ein paar Minuten Zeit genau richtig.