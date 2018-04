Geld regiert die Welt, sagt man. Schließlich ist der Kapitalismus etwas, mit dem wir uns im Westen gut auskennen. Er war im letzten Jahrhundert ein heißer Diskussionspunkt, und jetzt wird er durch Penny Punching Princess von Nippon Ichi Software einmal mehr als Videospiel interpretiert. Im Spiel geht es um Geld, Profit, Bestechungsgelder und einfach alles, was mit dem grünen Zeug, den Piepen, dem Zaster zu tun hat... die Liste geht ewig weiter.

Wer aufgrund dieser Einleitung hoffte, dass dieses Spiel eine vernichtende Kritik an einer Ideologie sein wird, die über Jahrzehnte (vielleicht sogar Jahrhunderte) die Menschheit geteilt hat... nun, das ist leider nicht der Fall. So sehr sich Penny Punching Princess auch für den Kapitalismus einsetzt, so sehr geht es doch um die Praxis, Geld aus Menschen herauszuprügeln. Denn das Spiel ist in jeder Hinsicht ein Arcade-Brawler mit einer Extraportion Währungsliebe.

Penny Punching Princess folgt der Geschichte einer ungenannten Prinzessin, die früher gutherzig und liebenswert war. Leider haben die Schulden ihres Vaters dazu geführt, dass sie nicht nur ihre Familie, sondern auch ihr Land verloren hat. Dadurch wurde sie ein rücksichtsloses Monster, das den rücksichtslosen Geldgebern der Dragole-Familie Gerechtigkeit widerfahren lassen will. Oh, und aus irgendeinem Grund gibt es einen Käfer namens Sebastian, der ihr Diener ist. Sein Zweck ist es (soweit wir das sagen können), weise Sprüche zu reißen und zu erklären, was in der Geschichte vor sich geht.

Wir sagen Geschichte, aber das alles ist doch eher ein sehr loser Faden, nur um die Ereignisse voranzubringen. Das Spiel wird jedenfalls keine Erzählpreise gewinnen. Während man sich durch den Text auf dem Bildschirm klickt, wenn jemand spricht, finden sich dort vielleicht ein paar lustige Momente. Aber ehrlich: Den größten Teil aller Charaktere und deren Dialoge habe ich doch ziemlich vergessen. Ohnehin habe ich mich dafür entschieden, die meiste Zeit über alles schnell zu überspringen.

Das Spiel dreht sich sowieso um den Kampf, das Penny Punching, wenn man so will. Ich habe auf Nintendo Switch gespielt wo die grundlegenden Steuerelemente Y für leichten Schlag, B für Ausweichen und A für schweren Schlag waren. Dann kommen noch die Extras. Mit einem wiederaufladbaren Powerbalken lassen sich mit ZR eine Vielzahl von Fertigkeiten aktivieren. Und mit ZL und einem weiteren Powerbalken können wir Taschenrechnerleistung verwenden. Ja, richtig gelesen, tatsächlich ist der Taschenrechner eines der wichtigsten Systeme im Spiel.

Hier werden die Dinge jedoch kompliziert. Also versuchen ich mal, es einfach zu machen. Wenn man ZL gedrückt hält, erscheint der Rechner auf dem Bildschirm, und mit dem Digitalpad können wir nummerische Werte innerhalb des Geldbetrages eingeben, an welchem Punkt wir dann in eine Reihe von speziellen Powerups investieren, die ihre Stärke verändern, je nachdem wie viel Geld man ausgibt. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch etwas anderes, was man mit dem Taschenrechner machen kann. Solange die Zahl auf dem Rechner auf Null bleibt und keine Tasten gedrückt werden, können wir ZR halten, nachdem wir ZL gedrückt haben, um Feinde bzw. Fallen auf dem Bildschirm auszuwählen. Das macht man auch mit dem D-Pad, um zwischen ihnen zu wechseln. Feinde können mit Geld bestochen werden. Sobald dies geschieht, können wir sie mit einem einfachen Antippen der X-Taste nach Belieben verwenden.