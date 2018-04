Wenn ihr A Way Out spielen wollt müsst ihr einen Freund dabei haben, denn Hazellights Debüt ist ein reines Koop-Abenteuer, das von Anfang an auf zwei Spieler ausgelegt wurde. Es mag zwar das erste Spiel des Studios sein, doch Chefentwickler Josef Fares war bei Starbreeze bereits am großartigen Brothers: A Tale of Two Sons verantwortlich. Die Erwartungen an das Spiel sind entsprechend hoch, doch wie hält sich der Titel?

Die Steuerung hat keine besonderen Finessen, einfache Bewegungen und Dialogoptionen stehen von Anfang an zur Verfügung.

Die Mechaniken von A Way Out sind extrem interessant und packend gestaltet. In unserem Review-Zugang konnten wir zwar lediglich den lokalen Koop-Modus spielen, das fertige Spiel wird jedoch Online-Unterstützung erhalten. In beiden Spielmodi teilen wir uns einen Bildschirm mit unserem Partner, folglich sehen auch immer beide Spieler was gerade auf der Seite des anderen passiert. Ihr werdet nicht immer einen halben Bildschirm für euch allein haben, aber während der etwa sieben Stunden andauernden Kampagne werden stets die gleichen Bilder gezeigt. Nicht immer wird es möglich sein dem Geschehen zu folgen, da sich die Dinge ab und zu überschlagen - wegschauen ist also keine Option.

Das cineastische Erbe von Regisseur Fares zeigt sich in A Way Out deutlich, denn viele Szenarios sind eine Hommage an Hollywood. Das ist alles nie zu stark, doch die Einflüsse sind stets zu spüren. Der Titel sieht cool aus, denn häufig wird der Bildschirm in kleinere Abschnitte unterteilt. Häufig ist dann auf jedem Stück etwas Eigenständige zu sehen und das sorgt für einen optischen Reichtum, der wirklich sehr reizvoll ist. Die meiste Zeit sind das die beiden Hauptdarsteller Leo und Vincent, aber manchmal erleben wir das Geschehen aus den Augen anderer Figuren.

Das Koop-Gameplay ist einfach aufgeteilt: Ein Spieler steuert Leo, während der andere die Rolle von Vincent übernimmt. Die beiden Charaktere sind abgesehen von ihrer gemeinsamen Kriminalität sehr unterschiedlich. Vincent ist der ruhigere und bedachte Typ, Leo eher impulsiv und aggressiv. Ich habe Leo wegen seiner proaktiven Natur bevorzugt, aber mein Spielpartner war dankbar, den etwas reservierteren Vincent steuern zu können. Ich kann mir vorstellen, dass es anderen Spielerpaaren ähnlich gehen wird und sie in das Paar Schuhe schlüpfen werden, das ihnen und ihrer Persönlichkeit einfach besser liegt.

Die Erfahrung ist für Koop-Freunde ausgelegt, spiebar ist A Way Out lokal und online.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle ihrer Charaktere zum ersten Mal, als Vincent in einem Transporter in genau das Gefängnis gebracht wird, in dessen Hof Leo herumspaziert. Irgendwann werden die beiden einander vorgestellt und enden natürlich in einem Schlagabtausch. Einige Gefangene wollen Leo töten und am Ende landen Vincent und er in der Krankenstation. Leo entdeckt eine Fluchtmöglichkeit und Vincent steht Schmiere, während sein neuer Partner durch das Gebäude schleicht. So beginnt ihre gemeinsame Flucht und die Suche nach Rache.

Die Steuerung hat keine besonderen Finessen, einfache Bewegungen und Dialogoptionen stehen von Anfang an zur Verfügung. Wir können mit bestimmten Gegenständen interagieren und es kommt zu vielen Quicktime-Events, aber nichts davon ist besonders erwähnenswert. A Way Out glänzt, wenn die schlichten Interaktionen der beiden Spieler miteinander verknüpft werden. Wenn beide Stränge der gleichen Geschichte auf dem geteilten Bildschirm zu sehen sind und beide Charaktere im richtigen Augenblick die entsprechende Taste drücken müssen. Wie etwa bei dem Kampf im Hof, der unglaublich clever gemacht ist.

Einer der schönsten Momente hatte ich zu Beginn des Spiels, als die zwei Männer während der Nacht abwechselnd Wache standen und mit dem gestohlenen Werkzeug aus der Krankenstation die Flucht aus ihrer Zelle vorbereiten. Hier wartet immer genau die richtige Menge an Aufgaben auf uns. Wenn im Augenschein unseres Partners etwas aufblitzt, während wir Bolzen entfernen, dann müssen wir sehr schnell sein und diese Panik breitet sich aus. Wenn die Wachen zurückkehren muss natürlich wieder alles beim Alten sein. Diese Szene ist stellvertretend für die restliche Erfahrung, denn für den Spielfortschritt wird regelmäßig Koordination verlangt.