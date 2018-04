Kirby ist jetzt schon seit ein paar Jahren unterwegs (seit 1992 mit Kirby's Dream Land) und kehrt diesen Monat mit Kirby Star Allies zurück. Das Spiel wurde für die Switch entwickelt, im Fokus steht vor allem der Party-Aspekt. Nintendo kann sich scheinbar nicht zurückhalten und macht aus der Arbeit einer Spielfigur, einen Job für vier (wie bei Legend of Zelda: Four Swords und Super Mario 3D World). Jetzt haben wir ein Spiel bei dem sich alles um die Zusammenarbeit dreht - egal ob mit K.I.-Kumpanen oder realen Freunden.

Der Ansatz dürfte den Fans des kleinen Balls bekannt sein, denn wir hämmern immer noch auf die Sprungtaste um langsam nach oben zu schweben, wir atmen immer noch alles ein, was in unsere Nähe kommt und haben dann die Wahl unsere Gegner zu verschlucken und dabei ihre Kräfte zu absorbieren. Aber diesmal haben wir einen neuen Trick auf Lager: Mit X werfen wir Herzen, die Feinde in beste Freunde verwandeln und sich im Anschluss zu unserer Vierer-Party gesellen. Diese Gruppe versucht dann den seltsamen Vorkommnissen in Dream Land auf die Schliche zu kommen, denn es regnen dunkle Herzen vom Himmel und diese verbreiten Finsternis.

Es wäre natürlich kein Switch-Titel wenn kein lokaler Multiplayerspaß dabei wäre. Es steht ein Koop-Modus zur Verfügung in denen unsere Freunde jederzeit einsteigen können um einen der Charaktere zu übernehmen. Bis zu vier Spieler können sich zusammen vor dem Fernseher versammeln. Wollt ihr alleine spielen, werden die Verbündeten von der CPU gesteuert und folgen uns wie ein kleiner Zug aus loyalen Gefolgsleuten - ganz im Gegensatz zu realen Spielern - die sich üblicherweise immer gerne sofort Ärger einhandeln.

Wofür brauchen wir unsere Verbündeten überhaupt? Sie versorgen uns mit zusätzlichen Fähigkeiten die wir kombinieren müssen um Rätsel zu lösen. Kombinieren wir die Schock-Fähigkeit des elektrischen Charakters mit einem Hammer-Schwinger, dann erhalten wir einen elektrischen Hammer, der nicht nur härter zuschlägt sondern auch Stromknöpfe aktivieren kann, um neue Areale freizuschalten. Wenn wir diese Kräfte kombinieren, können wir alle Gebiete erreichen, jeden Gegner besiegen (wie etwa jene mit Eis-Schilden) und uns so durch die Level bewegen.

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Gegner, aber auch wenn wir einige von ihnen nicht mit Herzen rekrutieren können, bei denen meisten funktioniert es und so gelangen wir an unterschiedliche Angriffe und Waffen und Fähigkeiten wie Flamme, Wind, Eis und Schock. Durch Kombinationen lösen wir nicht nur Rätsel sondern erhalten zerstörerische Angriffskombinationen, ob nun mit einem brennenden Yo-Yo oder als Curling Puck, der alles in seiner Bahn zerstören kann.

Das Alles ist natürlich relativ einfach - noch einfacher wenn wir mit einem K.I.-Kumpel spielen. Bei den meisten Rätseln ist der Charakter, den wir für die Lösung brauchen direkt im gleichen Raum zu finden - man muss also nicht mal nach der richtigen Fähigkeit suchen und die Lösung bereitet auch nie Probleme. Klar ist das Spiel für Kinder, aber ein wenig mehr Herausforderung wäre schön gewesen. Außerdem macht die K.I. automatisch was von ihr erwartet wird, wenn sie an der richtigen Stelle steht, manchmal ist es fast schon so als würde sie die Rätsel lösen.