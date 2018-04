Danach zeigt sich der erste große Unterschied. Etwa zur gleichen Zeit wie beim letzten Mal, als wir uns zwischen den fünf Charakteren entscheiden mussten - aber hier hat diese Entscheidung mehr Gewicht, denn in Warhammer: Vermintide 2 leveln wir einzelne Charaktere und nicht unser Profil. Es ist kein Problem später den Helden zu wechseln, aber der niedrige Level und fehlende Waffen sind ein merkliches Handicap. Ihr solltet euch also besser gleich für den für euch richtigen Helden entscheiden.

Unsere Helden sind in Schwierigkeiten. Gefangen von den Skaven, erleben sie, wie eine neue Allianz mit den Chaos entsteht. Die Gegner aus dem Norden halten eine Menge mehr Schaden aus als die Ratten, aber mit der Hilfe von ein paar alten Freunden gelingt es unseren Helden in ihre neue Festung zu fliehen, die Ruinen eines alten Schlosses.

Es ist ein paar Jahre her, dass uns das Quintett an Helden aus Ubersreik vorgestellt wurde. Jetzt hat Fatshark das Sequel zu dem großartigen Warhammer: End Times - Vermintide veröffentlicht und Warhammer: Vermintide 2 übertrifft seinen Vorgänger quasi in allen Bereichen. Es gibt mehr von den Charakteren die wir so sehr lieben, mehr Tiefgang bei den Fähigkeiten und Skills, mehr Beute, viele neue Gegner und Bosse und eine neue Heimatbasis. The End Times mag ein schöner Ersatz für die Left 4 Dead Reihe gewesen sein, aber der Nachfolger ist ein neuer Schritt für dieses wundervolle Konzept.

Es gibt nicht nur neue Charaktere - die oben erwähnten Chaos sind auch neu. Es sind nicht länger nur Horden von kleinen Rattenmännern, sondern auch verrückte Bären, gepanzerte Goliaths und wütende Zauberer. Die neuen Gegner sind gut gemacht und spielen unterschiedliche Rollen an die man sich nach dem Ratten-Gemetzel erst gewöhnen muss. Die Skaven haben jetzt Panzer in Form von riesigen, muskulösen Superratten und der neue Zauberer der Chaos-Fraktion ist mit seiner Magie eine trickreiche Bedrohung.

Wir kämpfen gegen all diese Gegner während der drei Akte des Spiels, wobei jeder eine eigene Geschichte hat und aus drei normalen Leveln und einem Boss besteht. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, aber nachdem alle drei abgeschlossen wurden, kommt es zum finalen Bosskampf. Jeder Akt hat seine eigenen einzigartigen Umgebungen, die zerstörte Bergstadt im ersten, die wilde Natur des zweiten und die idyllische Landschaft des dritten. Die Level bieten eine Vielzahl an Aufgaben, das reicht von Eskorten von Schießpulver-Transporten, bis zu Gefangenenbefreiungen.

Das Niedermetzeln der Gegner - egal ob Skaven oder Chaos - macht genauso viel Spaß wie im ersten Spiel und mit den vielen Waffen die uns zur Verfügung stehen gibt es viele neue Methoden uns durch die Gegner zu ballern, hacken und prügeln. Wollt ihr eine langsamere Waffe mit größerer Reichweite? Wollt ihr ein Schild? Wollt ihr mit giftigen Pillen schießen? Alle ist möglich, wenn ihr Glück mit dem Loot habt.

Wenn ihr noch mehr Loot und eine größere Herausforderung wollt, dann warten noch ein paar Geheimnisse in Form von Tomes und Grimoires auf euch. Falls ihr diese erhaltet bekommt ihr zwar bessere Beute, erhaltet jedoch auch einen größeren Nachteil, denn Tomes ersetzen all eure Heilgegenstände und Grimoires limitieren euren Gesundheitsbalken. Es liegt also ganz an euch und euren Koop-Freunden, ob ihr die Schwierigkeit anheben wollt ohne dafür erst in irgendwelche Menüs zu gehen.

Tomes und Grimoires sind aber nicht die einzigen neuen Herausforderungen, es gibt noch die „heldenhaften Pflichten". Mit ihnen spielen wir Level mit bestimmten Gegner-Boni und erhalten dadurch fettere Beute. Das kann größere Gegnerhorden bedeuten, mehr spezielle Gegner oder ständig sinkende Gesundheit.

Das Design von Vermintide ist so episch und übertrieben wie es in der Warhammer-Welt sein sollte. Die Chaos-Krieger sehen in ihrer verrückten Rüstung wirklich brutal aus. Technisch ist das Spiel in guter Verfassung - selbst wenn der Bildschirm voller Gegner, Explosionen und Gaswolken ist, kommt es nur sehr selten zu Problemen.

Warhammer: Vermintide 2 ist ein fast perfekter Nachfolger und Fatshark hat das Rezept in jeder Hinsicht verbessert. Alles was wir an dem ersten Spiel liebten ist geblieben, aber es gibt mehr von allem. Mehr Gegner, mehr Beute, mehr Aktivitäten, mehr Waffen und vieles mehr. Die Gegnerhorden aus Warhammer zu metzeln war nie so unterhaltsam. Egal ob ihr ein Fan von Warhammer, Left 4 Dead inspirierten Koop-Spielen seid oder einfach den ersten Teil mochtet - Warhammer: Vrmintide 2 ist ein Pflichtkauf.