Frantics reiht sich in den Katalog der PlayLink-Partyspiele ein, in denen bis zu vier Spieler die Controller links liegen lassen und sich stattdessen mit ihren Smartphones oder Tablets den Weg zum Sieg wischen, schütteln oder kippen.

Wie alle PlayLink-Titel muss zunächst die Frantic App aus dem Google Play Store heruntergeladen werden und jedes Gerät muss mit dem selben WLAN verbunden wie die PS4 auf der gespielt werden soll. Falls ihr kein WLAN haben solltet, könnt ihr auch die PS4 in den Spieleinstellungen zu einem Hotspot machen.

Es stehen 15 Minispiele zur Verfügung, jedes Match besteht aus vier Runden zufällig ausgewählter Spiele. Die Spieler treten gegeneinander an um Kronen zu verdienen, die für den finalen Showdown in Leben umgewandelt werden. Ihr könnt außerdem Münzen verdienen und Fox versteigert Möglichkeiten um eure Freunde zu sabotieren - das reicht von Waffen bis zu Boost-Gegenständen und es gibt sogar einen Hut, der eure Punkte verdoppelt. Fox kann außerdem einen Spieler anrufen und über eine Textnachricht Geheimaufträge verteilen. Wenn ihr diese Mission erfüllt, verdient ihr euch zusätzlich Kronen für das Finale.

Jedes Minispiel ist relativ kurz und dauert üblicherweise nur ein paar Minuten. Ein Match benötigt also ca. 20-30 Minuten. Das Format macht Spaß, aber eine größere Anzahl an Runden wäre wirklich schön gewesen. In den Einstellungen finden sich aber nur Optionen die Spiele noch weiter zu verkürzen.

Dazu kommt noch, dass bestimmte Spiele - wie etwa Hot-Rod Heroes und Thrust Issues sehr viel Zeit brauchen um die Attribute unter den Spielern zu verteilen (manche helfen, manche behindern), so dass die tatsächlichen Rennen sich noch kürzer anfühlen. Es ist frustrierend minutenlang zu versuchen das Fahrzeug eines anderen Spielers zu sabotieren, wenn das Rennen bereits in zehn Sekunden beendet ist. Vor jeder Runde bekommen wir eine kurze Erklärung der Steuerung - anfangs ist das hilfreich, später wird es nervig (aber das lässt sich glücklicherweise in den Einstellungen abschalten).

Unter den fünfzehn Minispielen ist Tour de Frantics mein Favorit. Hier strampeln wir auf Dreirädern dem Sieg entgegen. Das klingt einfach, aber man kann nicht in die Pedale treten und gleichzeitig lenken, was das Ganze sehr spannend machen kann. In Dough müssen wir für einen Ritter so viele Donuts wie möglich auf eine Lanze einfädeln und gleichzeitig die Donuts unserer Freunde stehlen (Achtung, ein Donut ist explosiv). Dann wäre da noch Chair Riot, ein rundenbasiertes Minispiel in dem wir mit Bürostühlen curlen. Das war eins meiner absoluten Lieblingsspiele und wir haben häufig nur einzelne Spiele von Chair Riot gezockt, weil es so viel Spaß macht.

Frantics ist ganz offensichtlich dafür gemacht, um es mit Freunden und Familie zu spielen, denn es gibt keinen Online-Modus. Wenn ihr gerade allein seid, dann könnt ihr gegen CPU-gesteuerte Tiere antreten.

Es stehen eine Vielzahl von Tier-Figuren zur Auswahl, die alle im Claymotion-Look kreiert wurden. In der Charakterauswahl könnt ihr zufällige Feature wie kleine Köpfe und große Nasen auswählen oder eure Spielfigur mit Accessoires ausstatten die ihr im Finale gewonnen habt. Diese Accessoires stehen jedoch nicht nur dem Sieger zur Verfügung.

In der letzten Runde werden die verdiente Kronen in Leben umgewandelt. Dann versteigert Fox Gegenstände, die zu den vorangegangenen Minispielen gehören. Das kann ein Baseball-Schläger, eine Bombe, ein Jetpack oder ein Bürostuhl sein. Natürlich sind manche Gegenstände nützlicher als andere - ihr solltet also besser genug Münzen verdient haben um euer Gebot auch durchzubringen.

Wenn alle bewaffnet sind schickt uns Fox zu einem gefrorenen Teich und feuert uns in die Luft. Jetzt ist es das Ziel die Gegner von der Plattform zu stoßen. Das Eis bricht, wenn wir zu lange an einer Stelle stehenbleiben, also passt auch auf diese Löcher auf. Das letzte stehende Tier gewinnt und erhält seinen Preis.

Die Stimmen von Fox und dem Erzähler für das Training sind exzellent. Die nonchalante Attitüde von Fox ist großartig und sorgt für noch mehr Rivalitäten unter den Spielern. Frantics ist ein spaßiges Spiel mit netten Momenten, aber die langsamen Abschnitte zwischen den Matches und die kurzen Kämpfe können auch frustrieren. Trotzdem macht es viel Spaß, wenn ihr Freunde zu Besuch habt und darum geht es schließlich.