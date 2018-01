Als Supermassive Games Until Dawn veröffentlicht haben, war das eine schöne Überraschung. Die Figuren waren abwechslungsreich und interessant. Die Inspiration von klassischen Slasher-Filmen wurde schön umgesetzt und die Entscheidungen des Spielers hatten echten Einfluss auf die Geschichte. Jetzt sind die Entwickler mit einem PSVR-Spiel zurück. The Inpatient spielt im gleichen Universum, aber ungefähr 60 Jahre bevor es die Teenager aus Until Dawn nach Blackwood Pines verschlug.

Man muss nicht unbedingt Until Dawn gespielt haben, um an The Inpatient Spaß zu haben, denn die Plot-Linien kreuzen sich kaum. Wir hören bekannte Namen, kennen einige Orte, aber die Geschichten sind nicht miteinander verbunden. Stattdessen finden wir uns in der Rolle eines Patienten wieder, der im Blackwood Pines Sanatorium unter Amnesie leidet. Wie müssen die Geheimnisse des Ortes lüften und herausfinden warum wir uns hier aufhalten. Das Spiel ist in ungefähr 3 bis 4 Stunden abgeschlossen, daher können wir kaum mehr über die Geschichte erzählen ohne sie euch zu verderben. Aber wenn ihr Until Dawn gespielt habt, werden euch einige Elemente bekannt vorkommen.

Wir spielen The Impatien aus der Egoperspektive, aber im Gegensatz zu anderen Spielen haben wir tatsächlich Arme und Beine - unsere Arme bewegen sich also wenn wir die Move Controller bewegen (ihr könnt auch mit dem Dualshock 4 spielen, aber die Bewegungssteuerung wird dadurch eher erschwert). Wenn wir unsere arme unnatürlich verdrehen, sieht das auch im Spiel seltsam aus, aber es ist schön ein „echten" Körper zu haben, auch wenn das Tracking der Hände mnachmal etwas eigenartig wirkt. Wir können unsere Arme nicht in Objekte stecken, also bleiben sie wo sie sind, wenn ein Hindernis auftaucht und springen dann in die richtige Position zurück, was ebenfalls merkwürdig wirken kann.

Wenn ihr mit den Move Controllern spielt stellt sicher, dass ihr genug Abstand vom Fernseher habt und das die PS Kamera viel vom Raum sehen kann. Ich hatte häufig Probleme nach Dingen wie Türgriffen zu greifen, weil ich nicht genug Platz zur Verfügung hatte. Es tauchen nervig große Symbole auf, wenn sich die Move Controller ausserhalb des Kamerasichtfelds befinden. Manchmal will man beim Laufen einfach seine Hände herunterhängen lassen, aber dann tauchen die blinkenden Symbole auf.

Die Tutorials am Anfang des Spiels sind wirklich hilfreich und leiten uns vorsichtig an ohne wie ein typisches Tutorial zu wirken. Am Anfang sitzen wir in einem Stuhl und beantworten Fragen zu unserer Vergangenheit während wir versuchen unsere Erinnerung wiederzufinden. Gleichzeitig wird dabei das Dialogsystem vorgestellt, bei dem wir Optionen haben, was und in welchem Ton wir etwas sagen wollen (ich fühle mich fantastisch/sarkastisch). Wirklich cool ist, dass wir diese Optionen auch mit unserer eigenen Stimme nachsprechen können - eine nette Idee.

Danach wird uns gezeigt wie wir uns bewegen können. Wir laufen mit dem Move-Button des linken Move Controllers und rotieren in festgelegten Winkeln oder frei mit dem Gegenstück des rechten Controllers. Die festgelegten Winkel haben mir besser getan, bei freien Drehen musste ich sofort das Headset abnehmen, weil mir schwindelig wurde.

Es gibt keine Option um rückwärts zu gehen, dass bedeutet wenn ihr an etwas vorbeigelaufen seid müsst ihr erst wie ein Flugzeug wenden um wieder in Position zu sein. Zusammen mit dem seltsamen Tracking des Move Controllers wurde es so manchmal doch sehr frustrierend eher schlichte Aufgaben - wie etwa die Untersuchung eines Gegenstandes - auszuführen.

Ein weitere nervige Faktor ist die Laufgeschwindigkeit. Ich verstehe das sie langsam sein muss, dass dient der Atmosphäre und verhindert Schwindelgefühle. Manchmal wusste ich nicht mal mehr ob ich gerade laufe oder wieder mit den Füssen an irgendeinem Objekt hängengeblieben bin. Manchmal hat das Tempo Sinn ergeben, aber wenn ich einen dunklen Keller mit einer Fackel erkunde, will ich mehr las nur kriechen.