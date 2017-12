Battlerite

Das Design ist wunderbar, sehr cartoon-ähnlich, jedoch nicht auf eine Art durch die das Spiel nicht ernst genommen werden könnte. Champions kommen in diversen Formen und Farben, von einem riesigen Stammesführer bis hin zu einem friedlichen Faun, jeder Charakter hat seine eigene Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte. Es wird sogar klar gemacht dass sich die Charakter lediglich in der Arena befinden um ein wenig Dampf abzulassen.

Es gibt drei Charaktergruppen: Melee, Ranged und Support, die Synergie der einzelnen Spieler ist also genau so wichtig wie in League of Legends oder Overwatch . Während einige Charakter bereits zu Beginn freigeschaltet sind, müssen andere mit der Ingame-Währung erst erkauft werden. Sämtliche Charakter (gegenwärtige und kommende) können für insgesamt knapp 27 Euro freigeschaltet werden um euer hart geerntetes In-Game-Geld für Outfits und Schatztruhen auszugeben.

2v2 und 3v3 unterliegen den selben Regeln abgesehen von der Teamgröße. Ein Team muss drei Runden gewinnen um ein Match zu gewinnen, um eine Runde zu gewinnen müssen sämtliche Spieler im gegnerischen Team besiegt werden. Verteilt über die Karte liegen Gesundheits- und Energie-Orbs um die ultimativen Fähigkeiten aufzuladen. Spieler kämpfen um einen großen Orb der in der Mitte der Karte in regelmäßigen Abständen erscheint und als neutrale Energiequelle dient. Das Team dass dem Orb den letzten Schlag hinzufügt erhält die Energie. Wenn ein Mitglied eures Teams besiegt wurde, scheidet dieser bis zum Start der nächsten Runde aus. Sich auf den Gegner der den meisten Schaden zufügt zu konzentrieren während wir unsere wichtigsten Teammitglieder verteidigen ist schwer zu handhaben, die Balance zwischen den beiden ist jedoch ausschlaggebend für den Gewinn des Spiels.

Es ist kein Geheimnis, dass MOBA-Spiele momentan die eSport- und Free-to-play-Szene mit League of Legends und Dota 2 dominieren. Die Spiele können bis zu einer Stunde anhalten, der Erfolg wird oftmals den intensiven Kämpfen zugesprochen. Hier kommt Battlerite ins Spiel, denn Stunlock Studios hat es geschafft das komplexe MOBA-Genre zu nehmen, das Element des Teamkampfes zu extrahieren und es in etwas sowohl neues als auch erfrischendes zu formen.

Spieler können Tokens und Battle Coins sammeln um diese im Anschluss für Dinge wie Waffen, Charakter-Outfits , Reittiere oder Schatztruhen auszugeben, mit denen haben wir die Chance auf legendäre Items. Falls ihr auf Grund momentaner Verhältnisse von Mikrotransaktionen eher abgeneigt seid, dann könnt ihr euch genau so mit Quests und Events vergnügen die verschiedene Belohnungen versprechen. Dank des Belohnungs-Systems werdet ihr stets mehr wollen.

Wie bereits erwähnt stellt das Spiel einige Parallelen zu MOBA-Spielen her, verhält sich jedoch viel mehr wie ein Twin-Stick-Shooter. Champions lassen sich mit den WASD-Tasten kontrollieren, mit Hilfe der umgebenden Tasten und der Maus greifen wir an. Jeder Charakter hat seinen eigenen Fähigkeitenpool, bestehend aus klassischen Fähigkeiten wie dem Crowd Control. Das sogenannte Loadout-Feature gibt uns zudem komplette Freiheit was die Gestaltung der Fähigkeiten angeht so dass wir austesten können welcher Build sich für uns und unseren Champion am besten eignet.

Erfahrenen MOBA-Spielern wird es leicht fallen sich in das Spiel einzuarbeiten. Einige Charakter-Fähigkeiten lehnen sich stark an die von Dota 2 oder League of Legends an, ebenso wie die Steuerung unseres Maus-Zeigers zum zielen verwendet wird. Doch auch für Neueinsteiger erhält das Spiel die Marke "benutzerfreundlich" was das Erlernen der Charakter angeht. Der Fakt dass das Spiel das Konzept des "Easy to learn, hard to master" so gut beherrscht, erhöht den Suchtfaktor noch einmal enorm. Das Spiel baut vor allem auf mechanischen Fähigkeiten auf, Spieler mit mehr Erfahrung werde somit auch häufiger im Spielverlauf vorherrschen.

Das Spiel mit League of Legends zu vergleichen wäre nicht fair. Während LoL eines der größten Spiele-Franchise ist und nur wenige Titel dem eSport-Giganten das Wasser reichen können, steckt Battlerite noch in den Kinderschuhen. Auf der anderen Seite leidet das Spiel schon jetzt an ähnlichen Problemen wie die zuvor genannten Spiele was die Community betrifft. Die Ingame-Kommunikation besteht hauptsächlich aus Beleidigungen und Ausrastern wenn Fähigkeiten verfehlt werden. Während dies ein gängiges Problem ist gibt es im Fall von Battlerite keine Möglichkeit den Chat zu filtern, etwas womit das Spiel in Zukunft große Probleme haben wird, ruinieren tut es das Spiel jedoch trotzdem nicht. Es ist nicht grade angenehm die toxischen Nachrichten zu lesen, es zu ignorieren und die jeweiligen Spieler stumm zu schalten hilft, auch wenn dies besonders nervig ist während wir versuchen einen neuen Charakter zu erlernen.

Battlerite leiht sich ein beliebtes MOBA-Feature und fokussiert sich darauf das beste herauszuholen. Die Steuerung ist gut durchdacht und die Spiele sind angenehm kurz. In Relation zu einem Genre bei dem die Spiele normalerweise knapp eine Stunde dauern, erlangt das Spiel durch den geringen Zeitaufwand einen Vorteil. Battlerite bietet eine Erfahrung mit hoher Wiederspielrate und niedriger Schwelle für Neueinsteiger, mit einem visuellen Look der uns jedes Mal dazu verleitet das Spiel erneut auf unserem Desktop zu starten. Das Aussehen ist natürlich nicht alles und so übertrifft sich der Titel vor allem dabei ein spaßiges, belohnendes Spiel zu sein ohne den herausfordernden Kniff zu verlieren. Es ist ein tolles Spiel bei dem wir auch nach einer harten Pechsträhne zurückkehren und gleichermaßen als Gelegenheits- und kompetitiver Spieler in der Arena willkommen sind.