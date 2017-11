Die auffälligste Gameplay-Veränderung in der Kampagne von Call of Duty: WWII ist das Entfernen der automatischen Gesundheitsregeneration (das explizit für diesen Modus gilt). Stattdessen wirft uns unser Sanitäter, so wie Elizabeth in Bioshock Infinite , regelmäßig ein Medikit entgegen, das uns mit einer kleinen Verschnaufpause für ein paar Sekunden aus der Action zieht. Diese Heilpakete lassen sich auch abseits des Weges finden, doch es ist schon ziemlich cool sich mit der einen Hand lässig zu heilen, während man Nazis niederschießt.

Es gibt eine Sache die vom Start weg auffällt und das mit welcher Authentizität und Intensität Sledgehammer den Krieg eingefangen hat. In der allerersten Mission werden wir wie die Sardinen in der Dose auf einem Transportboot zusammengepfercht, während über unseren Köpfen furios die Kugeln vorbeirasen. In dem Moment in dem die vordere Landungsklappe auf den Strand sinkt werden aus vertrauten Squad-Mitgliedern blutige Leichen auf dem metallenen Boden. Einige wenige überleben das Gemetzel und die Invasion der Normandie beginnt, doch der Ton bleibt das gesamte restliche Spiel über bestehen.

Seit Call of Duty: WWII angekündigt wurde, wurde die Kampagne als emotionale Erzählung vorgestellt. Wir sollten darin erfahren wie markerschütternd und persönlich die Geschichte eines Soldaten sein kann und was es heißt, zusammen mit Kameraden die Werte zu beschützen, für die das eigene Land einsteht. Und verdammt nochmal, hier liefert das Spiel einfach ab. Den Großteil der Kampagne spielen wir als Ronald "Red" Daniels, einem Mitglied der ersten Infanteriedivision der Vereinigten Staaten während des berüchtigten Längsten Tages an der Küste der Normandie, kurz vor der Befreiung Paris von den Achsenmächten.

Zuerst wollen wir die schlechte Nachricht aus dem Weg haben; Call of Duty: WWII ist nicht das beste Spiel der Serie - das ist nach wie vor Call of Duty 4: Modern Warfare . Die gute Nachricht? Dieser Titel ist verdammt nahe am zweiten Platz dran. Jeder Aspekt des Spiels ist eine merkbare, elegante Verbesserung von allem, was wir in den letzten fünf Jahren vom Franchise gesehen haben und hier könnten wir endlich den Titel haben, der das Franchise von Grund auf erneuert und mit den Stereotypen der "Hardcore"-Gaming-Community bricht (die den Spielern schon viel zu lange anhaftet).

2008 erschien das letzte Call of Duty , das zur Zeit eines Weltkrieges spielte. Treyarch hat sich sehr lange auf dem Erfolg von Infinity Wards Modern Warfare ausgeruht und aus der Marke ein Mehrspieler-Phänomen mit fantastischer, mutiger Story gemacht und mit Nacht der Toten einen eigenen Zombie-Modus eingeführt. Jeder dieser drei Bestandteile legt die Produktionswerte eines eigenen Vollpreisspiels an den Tag und beschäftigt Spieler noch Jahre nachdem sie sich eine Kopie gesichert haben. Sich dem zweiten Weltkrieg zu nähern ist für den verhältnismäßig jungen Call of Duty -Entwickler eine ambitionierte Aufgabe, die sehr leicht auch böse nach hinten gehen könnte, wenn das neue COD wieder nicht überzeugt.

Vor drei Jahren hat Call of Duty eine drastische Veränderung im Spieltempo und der Atmosphäre durchlebt. Sledgehammer Games hat uns von der taktischen, viel langsameren Geschwindigkeit von Ghosts hin zu einem Spiel mit deutlichem Sci-Fi-Setting à la Halo geführt (Advanced Warfare), in dem Jetpacks und Vertikalität wichtige Faktoren waren. Der Entwicklngszyklus hat sich wieder einmal vollendet und Sledgehammer ist bereit für den nächsten dramatischen Wandel. Diesmal geht es mit voller Kraft zurück zum zweiten Weltkrieg, den die Serie kehrt endlich zum geerdeteren Gameplay ihrer Wurzeln zurück.

Neben dem Sanitäter stehen uns noch andere Squad-Mitglieder mit eigenen Fähigkeiten zur Verfügung. Einer versorgt uns regelmäßig mit Munition, während andere Feinde aufdecken (die Gegner werden dann mit einer weißen Silhouette umrahmt) oder uns Rückendeckung geben. Erzielte Kills und Kopfschüsse reduzieren die Abklingzeit dieser Fähigkeiten und wer auf dem Veteran-Schwierigkeitsgrad spielt, wird davon so häufig wie möglich Gebrauch machen wollen. World at War war berüchtigt für seine gnadenlose Herausforderung und Call of Duty: WWII ist ebenso schwierig.

Bei Daniels' Reise durch den zweiten Weltkrieg gibt es keine einzelne Mission die gesondert heraussticht, doch das Spieltempo und die Varianz in den Missionstypen ist makellos. Von den Schützengräben-Feuergefechten des Starts bis hin zum Rückzug der Achsenmächte gibt es etliche unterschiedliche Missionen, die sich deutlich vom gleichförmigen Stellungskampf unterscheiden. In einer müssen wir fliehenden Nazis hinterher, in einer anderen schleichen wir im Schutz der Dunkelheit durch ein von Feinden besetztes Dorf. Jede Mission hat dem Gesamtgericht der Kampagne etwas Schmackhaftes hinzugefügt.

Eine besondere Wertschätzung verdient die Mission in der ersten Hälfte der Geschichte, die uns in die Rolle der französischen Frau Rousseau steckt. Unser Ziel mit ihr ist es ein Nazi-Büro in Paris zu infiltrieren und dabei mit einem Doppelagenten zusammenzuarbeiten, während wir Sprengstoff und die Reiseunterlagen eines hohen Nazi-Tiers herumtragen. In dieser Mission müssen wir unsere persönlichen Informationen verinnerlichen, um unsere Tarnung als weiblicher Nazi-Offizier aufrechtzuerhalten. Regelmäßige Überprüfungen und optionale Dialogoptionen geben uns viele hilfreiche Informationen und sorgen zum ersten Mal in der Geschichte des Call of Duty-Franchise dafür, dass man sich involviert fühlt. Die einzigen Skrupel die wir hier haben ist die Schwierigkeit der Fragebögen, denn obwohl wir auf Veteran spielen sind die Fragen so anspruchslos, wie der Rekrut-Modus.

Doch lassen wir die Kampagne hinter uns und kommen zu dem, worin mit großem Abstand die meiste Spielzeit eingeht: Den Multiplayer. Dort gibt es einige wichtige Neuerungen, die Mehrspieler-Veteranen überraschen werden. Zuerst einmal wäre da das sogenannte Hauptquartier, ein sozialer Hub im Stile der Farm aus Destiny 2. Dort laufen die Spieler in der Third Person-Perspektive herum und können mit anderen Personen interagieren, mit NPCs über Herausforderungen sprechen und Eins-gegen-Eins-Duelle starten. Wir dürfen das Hauptquartier frei erkunden während wir ein Match suchen und neue Waffen ausprobieren. Natürlich gibt es dort auch einige Easter Eggs und auch wenn das Prinzip merkwürdig klingt - die Umsetzung überrascht mit intuitiven und unterhaltenden Neuerungen, die eine willkommene Abwechslung von den langweiligen Menüs aus den Vorgängerspielen sind.

Die andere große Neuheit finden wir im asymmetrischen Kriegsmodus. Leider hat der nicht allzu viel mit dem Namensvetter aus World at War zu tun. Die Call of Duty: WWII-Version vom Krieg ist ein Sechs-gegen-Sechs-Spielmodus mit sehr spezifischen Missionszielen und einer groben Erzählung. Drei Karten werden zum Start des Titels bereitstehen, mehr sollen als kommende DLC-Pakete verfügbar werden, was ein bisschen enttäuschend ist (weil die bestehenden Karten recht schnell langweilig werden). Zumindest fünf oder sechs Karten hätten diesem Modus mehr Substanz geboten, denn sobald wir sowohl die Alliierten als auch die Achsenmächte gespielt haben, sind wir im Großen und Ganzen durch mit dem Kriegsmodus.

Operation Breakout war bereits in der Beta verfügbar und versetzt uns in ein Szenario, in dem die Alliierten ein französisches Dorf stürmen, um die Flak-Stellungen der Nazis zu zerstören. Viele Nebenziele kommen hierbei zum Einsatz, etwa das Erobern und Halten eines Punktes wie bei Hardpoint, oder das Reparieren einer Brücke. Spätestens wenn wir einen Panzer im Stil des Overwatch-Spielmodus Payload durch die verwinkelten Gassen eskortieren, werdet ihr die Einflüsse erkennen. Die Achsenmächte versuchen natürlich ihre Gegner daran zu hindern, diese Ziele umzusetzen. Dafür stehen ihnen Flammenwerfer und die Fähigkeit Barrikaden zu erbauen zur Verfügung, um den Ansturm der Feinde abzuwehren.

Operation Neptune ist die zweite Karte des Kriegsmodus und hinterlässt mit Abstand den stärksten Eindruck. Hier wurde als Setting die Normandie beim Längsten Tag gewählt und wir spielen die historische Materialschlacht nach. Die Achsenmächte besetzen den Strand und feindliche Alliierte müssen mit Transportbooten gegen die Bunker anstürmen. Die Verteidigungsanlagen werden im Hardpoint-Stil eingenommen, bevor die Teams zur Zerstörung der Anti-Flug-Geschütze übergehen und die Kommunikation des Feindes lahmlegen. Während der Stürmung des Strands erhalten die Alliierten eine Horde von CPU-Charakteren, die in erster Linie als Kanonenfutter und Ablenkung dienen, da die Verteidigung ansonsten kaum überwindbar ist.

In der finalen Kriegsmodus-Karte rücken die Achsenmächte in die Offensive, was vielleicht das interessanteste Szenario darstellt. Die Nazis starten mit drei Panzern, die zu jeder Zeit auf vorgegebenen Pfaden eskortiert werden können, während die Alliierten temporäre Barrieren aufbauen, um den Vormarsch der Feinde zu verlangsamen. Die Achsenmächte müssen nur zwei der drei Panzer ans Ziel bringen, während die Alliierten entweder zwei Panzer ausschalten oder die Gegner lange genug zurückdrängen müssen. Wenn es nur noch einen Panzer im Match gibt benötigen die Achsenmächte Benzin, das in einer von zwei Positionen erscheint und dem Kriegsgerät genügend Saft gibt, damit er den Alliierten von alleine Feuer unterm Hintern macht. Es entsteht also ein spannendes Capture-the-Flag-Match.

Der Kriegsmodus wurde in das Spiel implementiert, um uns einen Grund zur Zusammenarbeit zu geben. Es fördert Kommunikation und Teamwork, denn alleine reißt man sonst nichts. Tode haben keine Auswirkung auf die Punkteliste am Ende des Spiels und das Abschließen von Missionszielen bringt generell auch viel mehr Punkte als die Jagd nach weiteren Kills. Diese Neuerung heißen wir gerne im Call of Duty-Universum willkommen, da sie eine tolle Ablenkung vom manchmal etwas repetitiven Multiplayer-Geballer ist. Um den Kriegsmodus richtig genießen zu können bedarf es aber einer entsprechenden Anzahl an zusätzlichen Karten und einer breiteren Auswahl an Missionszielen, falls das hier mehr als ein kurzer Ausflug sein soll.

Die Kernerfahrung des Mehrspielers waren und sind aber schon immer die bodenständigen Gefechte auf engem Raum. Modi wie Team Deathmatch und Suchen und Zerstören sind langsamer und taktischer geworden, während Hardpoint und Capture the Flag die rasante Action unterstützt, die wir gewohnt sind. Sledgehammer hat dieses Mal keine eigenen Modi zur Mehrspieler-Party hinzugefügt, sich aber stattdessen für eine eigene Interpretation von Uplink entschieden, das aus der Jetpack-Ära des Franchise bekannt ist und jetzt Gridiron heißt. Die Umsetzung von Call of Duty: WWII ist ebenfalls langsamer als ihr Original, obwohl das Konzept das Gleiche bleibt: Tragt einen Ball in das Ziel. Wer die Kugel in den Zielbereich trägt kassiert sieben Punkte, während ein guter Wurf dem Mannschaftskonto nur vier Punkte gutschreibt (durch die veränderten Punkte werden gibt es vollkommen neue taktische Möglichkeiten).