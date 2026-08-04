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Wenn man an Sim-Spiele denkt, in denen Freizeitparks oder Zoos gebaut werden, fallen einem sofort Jurassic World Evolution, Planet Coaster und Planet Zoo von Frontier ein. Diese Spiele sind ausgezeichnet, aber grafisch anspruchsvoller, ziemlich komplex und für manche stehen die 3D-Grafiken, die viel mehr Fotorealität ermöglichen, dem Spaß im Weg. Wenn du dich nach den klassischen Top-Down-Sim-Spielen aus den 1990ern sehnst, ist Parkasaurus eine echte Alternative für dich.

Ursprünglich 2018 auf Steam Early Access veröffentlicht (dem Jahr, in dem das erste Jurassic World Evolution erschien), bringt der Entwickler Washbear Studio diese Woche Parkasaurus: Dinoluxe Edition heraus, was das erste Mal markiert, dass das Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, zusätzlich zur Nintendo Switch 2 (es erschien für die originale Switch, als Konsolen-Exklusiv im Jahr 2022), und mit ihm die beiden bisher veröffentlichten DLCs kombiniert, wodurch die Anzahl der Dinosaurier und prähistorischen Kreaturen auf 44 erhöht wird.

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Parkasaurus ist ein klassisches Top-Down-Sim-Bauspiel, ganz im Stil der klassischen Theme Park- oder Zoo Tycoon-Spiele. Das bedeutet, dass die Kamera in einem festen Winkel steht: Natürlich kann man hinein- und herauszoomen, aber die Kamera neigt sich nur in vier vorgegebenen Richtungen, im Gegensatz zu den meisten modernen Sim-Spielen wie Jurassic World Evolution, bei denen man sich in 3D frei bewegen kann, als wäre man ein Vogel, der alles überwacht.

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Manchmal ist Einfachheit am besten. Obwohl jeder Vorlieben hat, kann ich verstehen, warum viele tatsächlich die "Einschränkungen" eines Top-Down-Sim-Spiels wie Parkasaurus bevorzugen würden, was das Spiel in Wirklichkeit agiler, "arcade-artiger" und oft auch spaßiger macht. Wenn du die aktuellen Frontier-Spiele gespielt hast, erinnerst du dich sicher, wie mühsam es war, geschwungene Wege zu bauen. Dieses Problem wirst du hier nicht finden, bei dem alles ausgelegt ist, wie bei den klassischen RollerCoaster Tycoon-Spielen. Man kann das Gelände verändern, um Hügel, Berge oder Täler zu erstellen, aber alles passt in ein Raster, sodass es viel einfacher zu bauen ist, und mit sehr farbenfrohen und kontrastreichen Grafiken sehen die Parks trotzdem sehr schön aus.

Während sich das Spiel wie ein klassisches PC-Sim-Spiel anfühlt und spielt, sind die Grafiken alle in Low-Poly-3D gehalten, mit einem sehr markanten Grafikstil, farbenfroh und cartoonhaft, der uns mehr an die Two Point Studios-Spiele wie Two Point Campus, Two Point Museum erinnert... Die Grafik passt zum entspannteren Charakter des Spiels im Vergleich zu anderen Spielen des Genres, was jedoch keineswegs bedeutet, dass das Spiel einfach oder ohne Tiefe ist.

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Parkasaurus ist im Grunde so strukturiert, wie man es erwarten würde. Nach einem kurzen Tutorial kannst du in World Map einsteigen, dem Kampagnenmodus mit 15 Levels und einer einzigartig skurrilen Geschichte: Die Dinosaurier sind tatsächlich Außerirdische, die auf einem Raumschiff abgestürzt sind, und du musst fehlerhafte Parks in der Kampagne bauen (oder reparieren/wiederaufbauen), um Teile deiner Raumschiffe freizuschalten. Im Verlauf der Kampagne kannst du Reparaturen für das Schiff kaufen, die sich in dauerhaften Verbesserungen übersetzen, wie 15 % mehr Geld oder mehr Erfahrung von Mitarbeitern, weniger Gehaltsausgaben, Schnelligkeit der Ausgrabungen oder Eierwachstum... Es ist ein kleines, aber schönes Detail, der Geschichte etwas Strategie hinzuzufügen, die sich sonst sehr vertraut anfühlt, wenn man solche Spiele gespielt hat.

Es gibt mehrere Dinge, die Sie beim Bau eines Parks berücksichtigen müssen: genügend Mitarbeiter einzustellen und sie auszubilden, angemessene Gehegen entsprechend den Dinosaurierbedürfnissen (Biom, Größe, Nahrung, Wasser, Privatsphäre) zu bauen, sicherzustellen, dass Ihre Gäste die Dinosaurier sehen und Geld für Essen, Getränke oder Spenden ausgeben können. Manchmal entkommen die Dinosaurier und man muss Wachen schicken, um sie zu sedieren, die Zäune wieder aufzubauen, zu verstehen, was schiefgelaufen ist (warum das Gehege nicht den Bedürfnissen des Tieres entsprach) und die Dinosaurier wieder freizulassen. Dinos können auch gegeneinander kämpfen, aber anders als in den Jurassic World-Spielen können Dinosaurier nicht sterben, und es gibt keine Strafe für einen wütenden Dinosaurier, was das Spiel weniger realistisch, aber entspannter macht.

Und wie findest du die Dinosaurier? Du musst Portale öffnen, um Fossilien zu bekommen, in einem Minenräumer-Minispiel, und dann kannst du die Eier in einem Laden kaufen und dann warten, bis sie schlüpfen. Es gibt eine große Auswahl an Dinosauriern, darunter Meerestiere sowie andere prähistorische Tiere wie Säugetiere. Wenn du von ihrem niedlichen, aber manchmal zu kindlichen Look nicht überzeugt bist, kannst du im Optionsmenü (nur im Hauptmenü) wählen, ob du flachfarbige Skins oder realistischere Skins möchtest (die Dinosaurierformen ändern sich nicht).

Es ist wirklich lobenswert, was Washbear Studio mit Parkasaurus geschafft hat, einem Studio, das nur aus zwei Entwicklern besteht. Das Spiel bietet einen leistungsstarken Kampagnenmodus sowie einen Sandbox-Modus, in dem du dir strengere Einschränkungen auferlegen oder stattdessen unbegrenztes Geld und alle freigeschalteten Fertigkeitenbäume und Dinosaurier wählen kannst, um so viel zu bauen, wie du möchtest. Die Liste der Anpassungsmöglichkeiten, Dekorationen, Gebäude und Terraforming-Möglichkeiten ist natürlich kleiner als bei anderen Spielen, aber es gibt trotzdem viel Spielraum, um der Fantasie freien Lauf zu lassen, und die Managementaspekte sind solide, um eine Herausforderung zu bieten, aber nicht zu tief, um überwältigend oder stressig zu wirken.

Dies ist jedoch kein makelloses Spiel. Ich fand die Menüs etwas verwirrend, die Auswahl von Farben und Formen machte sie manchmal schwer zu navigieren und noch schwerer zu erkennen, was tatsächlich eine Option war und was Teil des Hintergrunds war. Texte sind manchmal übermäßig klein und können sehr schwer zu lesen sein, wenn man weit vom Bildschirm entfernt ist, und selbst auf dem riesigen Bildschirm der Switch 2 war das Lesen etwas anstrengend. Es gibt auch nerviges Ruckeln auf der Switch 2, wenn das Spiel für Millisekunden einfriert, weil zu viele Dinge gleichzeitig los sind oder wenn man versucht, Dinge von der Karte zu entfernen, wie zum Beispiel Dinge zu löschen oder sedierte Dinosaurier zu retten.

Allein vom Anschein her ist klar, dass Parkasaurus nicht das komplexeste und tiefgründigste Sim-Spiel ist, aber darum geht es nicht. Parkasaurus fühlt sich an wie ein verlorenes PC-Zoo-Tycoon-Spiel aus den 1990ern, mit 3D-Grafik, aber einem komfortablen 2D-Top-Down-Gameplay und mit der richtigen Balance zwischen Herausforderung und Gemütlichkeit, um dich ohne Frustration bei der Stange zu halten.

Wenn du ein Simulationsspiel suchst, das nicht zu kompliziert ist, und offensichtlich Dinosaurier liebst, kann Parkasaurus eine sehr gute Alternative zu Jurassic World Evolution oder Planet Zoo sein, besonders auf der Switch 2, wo es weniger Optionen gibt (obwohl zufällig Jurassic World Evolution 2 von 2021 erst vor wenigen Tagen für die Switch 2 erschienen ist).