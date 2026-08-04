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Wenn heutzutage über den Entwickler Game Freak gesprochen wird, denken die meisten an die Pokémon-Reihe. Das Studio ist schließlich seit über drei Jahrzehnten für Nintendos beliebtes Monsterabenteuer verantwortlich, aber trotz eines starken Fokus auf Pikachus Wohlbefinden seit den 1990er Jahren hat es tatsächlich geschafft, im Laufe der Jahre ein paar Spin-offs hervorzubringen. Zugegeben, Titel wie Pocket Card Jockey, Tembo The Badass Elephant und Little Town Hero jagen dem Durchschnittsmenschen vielleicht keinen Schauer nostalgischer Freude über den Rücken, aber es ist klar, dass Game Freak mehr will als nur Pokémon-Spiele zu machen, und mit ihrem neuen Projekt Beast of Reincarnation haben sie vielleicht einen der spannendsten Titel des Studios seit Jahren geschaffen.

Die Beziehung zwischen Koo und Emma ist eines der Highlights des Spiels.

Im Gegensatz zu früheren Titeln ist klar, dass Beast of Reincarnation sich an ein erwachseneres Publikum richtet, mit seinem Fokus auf Action und einer düsteren Erzählung. Die Geschichte ist ein Stück weit wie eine Anime-Serie aufgebaut, voller skurriler Charaktere, mehrdeutiger Motivationen und epischer Actionszenen, die ständig zwischen packender Intrige und übertriebener Kitschigkeit balancieren. Das Ganze fühlt sich sehr "japanisch" an, ob zum Guten oder Schlechten, und wenn du Spiele mit dieser Atmosphäre und Atmosphäre magst, sollte dir das hier absolut passen.

Ich werde nicht zu viel über die Geschichte selbst verraten, aber sie dreht sich um eine junge Kriegerin namens Emma, die dank einer Form von Mutation die Essenz bestimmter Monster absorbieren kann. Diese praktische Superkraft hat jedoch auch einen Nachteil, denn Emma kann Emotionen nicht auf die gleiche Weise erleben wie alle anderen (sie wird unter anderem als "herzlos" beschrieben), und im Schatten davon muss sie zahlreiche Schlachtfelder durchqueren und neue Allianzen schmieden, um einen uralten und wiederkehrenden Fluch zu beenden. Letztlich wird die Geschichte nicht als unsterblicher Klassiker in die Geschichte eingehen, aber ich schätze es trotzdem, dass sie sich Zeit lassen darf und inmitten der vielen actiongeladenen Spielsequenzen im Mittelpunkt steht. Es dient als dringend benötigte Verschnaufpause zwischen zerstörenden Robotern und anderen unangenehmen Gestalten, und selbst kleinere Interaktionen zwischen verschiedenen Charakteren helfen, ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl in einer Welt zu schaffen, die man ständig zu verstehen versucht.

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Alle sprechen Japanisch, was zur Atmosphäre beiträgt.

Was das Gameplay angeht, fühlt sich Beast of Reincarnation wie eine Mischerei mehrerer moderner Actiontitel an, und ein Großteil der Kritik aus frühen Rezensionen konzentriert sich auf das Fehlen einer eigenständigen Identität des Spiels. Ich persönlich stimme dieser Kritik nicht zu, auch wenn ich nachvollziehen kann, woher sie kommt. Obwohl das Geschmacksprofil vertraut ist, schafft die Kombination der Zutaten dennoch etwas, das als "einzigartig" beschrieben werden kann, und solange das Ergebnis unterhaltsam ist, kann man sich kaum zu sehr beschweren.

Zum Beispiel bietet es eine halboffene Spielwelt, in der Erkundung und Action im Mittelpunkt stehen, und man kann oft wählen, ob man taktischer spielt (mit Schleichen und Schleichen als Ausgangspunkt) oder direkter angreifen möchte, wobei Parieren und Tastenkombinationen der Schlüssel zum Erfolg sind. Ein ziemlich einzigartiges Detail ist jedoch, dass du immer deinen Begleiter Koo an deiner Seite hast, ein weißer Schattenwolf, der an derselben Krankheit leidet wie Emma. In der Interaktion zwischen diesen beiden finden sich mehrere der fortschrittlicheren Systeme des Spiels. Indem du eingehende Schläge parierst, kannst du Koos Angriffsanzeige füllen und diese Fähigkeiten jederzeit einsetzen, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Letztlich läuft es darauf hinaus, defensiv spielen zu können und gleichzeitig deine offensive Kraft aufzubauen, und in vielen Fällen (besonders in Kämpfen gegen die Bosse des Spiels) ist es klug, eine zurückhaltendere Taktik zu wählen, anstatt einfach nur Angriffe zu spammen, ohne groß darüber nachzudenken.

Die Grafik ist etwas wechselhaft; Manchmal sind sie nett, manchmal 'nicht so nett'.

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Emmas Fähigkeiten sind auch nützlich, wenn es Zeit zum Erkunden ist. Sie kann ihr Haar (denk an Bayonetta -Stil) nutzen, um Plattformen zu schaffen und größere Höhen zu erreichen, was zu einem überraschend flüssigen Erlebnis führt, bei dem man seinen eigenen Weg durch die vielen verschiedenen Ebenen bahnen kann. Ich habe bereits erwähnt, dass Beast of Reincarnation eine "halb-offene" Spielwelt bietet, und damit meine ich, dass man relativ große Level in der Reihenfolge erkunden kann. Es ist also keine riesige, nahtlose Welt, die man nach Belieben navigieren kann, aber meiner Ansicht nach ist diese Einschränkung tatsächlich positiv, da die kleineren Abschnitte einen stärkeren Fokus auf die Geschichte und ein größeres Gefühl von Schwung in der Erkundung selbst bieten. In riesigen Welten wie Assassin's Creed oder The Legend of Zelda ist es allzu leicht, sich zu verlaufen und sich von all dem Inhalt überwältigt zu fühlen, aber Game Freak hat sich stattdessen entschieden, seine Erschaffung in kleineren Portionen zu servieren, was sehr gut dazu dient, das Interesse am Leben zu erhalten. Trotzdem hätte die Vielfalt zwischen den verschiedenen Umgebungen besser sein können, muss ich zugeben.

Ich sollte auch erwähnen, dass es viele Ähnlichkeiten im Aufbau mit verschiedenen "Soulslike"-Titeln gibt, aber gleichzeitig gehört Beast of Reincarnation eigentlich nicht in dieses Genre; Es sollte eher als actionorientiertes Rollenspiel beschrieben werden. Ein wesentlicher Unterschied zu den Souls-Spielen ist zum Beispiel, dass man den Schwierigkeitsgrad von Anfang an wählen kann und die Herausforderung im Normalmodus nicht besonders hoch ist. Zugegeben, es ist manchmal immer noch herausfordernd, aber es fühlt sich nie so an, als wolle das Spiel die Spieler belehren oder bestrafen, wenn sie scheitern, und insgesamt scheinen die Entwickler eher darauf bedacht zu sein, deinen Fortschritt mit sinnvollen Ausrüstungs-Upgrades und neuen Fähigkeiten zu erleichtern, die das Leben auf deinem Weg zum Abspann erleichtern.

Das Levelsystem ist schlank gestaltet und bietet gleichzeitig Tiefe im Gameplay.

Was die Präsentation angeht, hat Game Freak seine Höhen und Tiefen. Manchmal wirken die Grafiken auffällig und scharf, nur um im nächsten Moment ausgewaschen und verschwommen zu wirken. Zum Beispiel können Texturen an den Rändern leicht übergehen, und Lichteffekte können Modelle flach wirken lassen, wenn man von dunkel zu hell wechselt. Sogenannte "Pop-ins" tauchen hier und da ebenfalls auf, wobei ich betonen sollte, dass ich auf einer PlayStation 5 (Basismodell) spiele und es möglich ist, dass diese Probleme beispielsweise bei der Pro-Version oder auf dem PC nicht ganz so ausgeprägt sind. Das heißt aber nicht, dass das das Gesamterlebnis ruiniert, aber es ist klar, dass dies ein budgetorientierter Blockbuster ist als einige der großen Branchengrößen.

Die Umgebungen sind groß, aber nicht zu groß.

Letztlich bietet Beast of Reincarnation ein spannendes Nebenprojekt von einem bewährten Entwickler, und ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Zeit mit dem Spiel überraschend sehr genossen habe. Das ist die Art von Spiel, die schwer aus der Hand zu legen ist, wenn man einmal angefangen hat, und wenn das an sich keine gute Empfehlung ist, weiß ich auch nicht, was es sein soll. Es mag wie ein Flickteppich verschiedener Inspirationsquellen wirken, aber die Kombination aus japanischem RPG-Charme und intensiver Action ist eine Formel, die nach zehn, zwanzig oder sogar dreißig Stunden mehr verlangen lässt. Der Hauptcharakter mag herzlos sein und unfähig, Emotionen zu empfinden, aber Beast of Reincarnation strahlt im Gegensatz dazu Leidenschaft und Engagement aus, und obwohl es hier und da ein paar technische Pannen gibt, ist es leicht, dieses Spiel jedem zu empfehlen, der japanische Action-RPGs mag.