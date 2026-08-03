Lies of P - Komplette Edition (Nintendo Switch 2)

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Es gibt nur wenige Genres, die mir Geduld so gut beigebracht haben wie Soulslikes. Tatsächlich begann die Reise lange bevor das Genre überhaupt einen Namen hatte. Adventure of Link hat mir früh beigebracht, dass jeder Fehler seinen Preis hat und Rückschläge Teil des Abenteuers sind. Einige Jahre später verfeinerte Demon's Souls diese Philosophie auf der PlayStation 3, und seitdem hat das Genre einen natürlichen Platz in meiner Spielesammlung eingenommen.

Deshalb entstand eine natürliche Frage, als Lies of P für die Nintendo Switch 2 angekündigt wurde. Ist es wirklich möglich, dasselbe Erlebnis auf deutlich weniger leistungsfähiger Hardware zu liefern? Nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, lautet die Antwort ein klares Ja.

Lies of P nimmt die klassische Geschichte von Pinocchio und dreht sie in eine deutlich düsterere Richtung. Krat ist eine Stadt, in der sich Marionetten gegen ihre Schöpfer gewandt haben und in der jede Straße die Spuren einer Gesellschaft trägt, die auf den Untergang zusteuert. Die Kombination aus Steampunk und gotischer Ästhetik wirkt überraschend frisch. Die Inspiration von Bloodborne ist eindeutig, doch das Spiel schafft es, seine eigene Identität zu schaffen.

Es geht darum, mit den verschiedenen Grafikmodi der Switch-2-Version zu experimentieren. Der Qualitätsmodus legt Wert auf scharfe Grafik.

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Seine größte Stärke ist zweifellos die Atmosphäre. Krats Straßen sind nicht nur voller Blut und Motoröl, ein düsterer Schatten liegt über der Stadt, der jeden Schritt durch die Kopfsteinpflasterstraßen ebenso faszinierend wie beunruhigend macht. Die Ambient-Musik verstärkt die Atmosphäre, ohne sie zu überdrängen, und die Klanglandschaft ist während des gesamten Abenteuers beeindruckend. Jede Klinge, die Metall trifft, hallt durch die Stadt und verleiht den Kämpfen ein Gewicht, das jedes Duell intensiv macht.

Die Geschichte hat mich überrascht. Ich hätte nie erwartet, dass Pinocchio die Grundlage für ein Action-RPG dieses Kalibers sein würde, aber die Entwickler haben es geschafft, eine Welt zu erschaffen, in der das bekannte Märchen sowohl vertraut als auch völlig neu wirkt. Mehrere der Wendungen des Spiels weckten eine echte Neugier darauf, was vor uns lag.

Das Kampfsystem ist tiefgründig, ohne kompliziert zu wirken. Die Waffen regen zum Experimentieren an, und es gibt viele Möglichkeiten, einen Spielstil zu finden, der deinem eigenen Geschmack entspricht. Ich habe selbst mehrere verschiedene Kombinationen ausprobiert, bevor die richtige Waffe passte, und trotz der vielen Systeme fühlt sich nach ein paar Stunden alles natürlich an.

Leistung: Konzentriert sich ganz auf Geschmeidigkeit. Es liefert eine hochskalierte 1080p-Auflösung bei 60 FPS. Die Grafik wird auf einem großen Bildschirm etwas unschärfer, aber die Bildglattigkeit ist absolut erstklassig.

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Die Bosse sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Entwickler die Kernphilosophie des Genres verstanden haben. Die Herausforderung ist da, fühlt sich aber selten billig an, und die meisten meiner Niederlagen lassen sich auf meine eigenen Fehler zurückführen, die auf Stress, Gier oder eine schlechte Entscheidung zurückzuführen sind. Das Spiel fühlte sich fast immer fair an. Ich bin auch öfter von Dächern gefallen, als ich zugeben möchte, allerdings richtete sich meine Frustration selten auf das Spiel selbst, sondern auf meine eigene Selbstüberheblichkeit. Außerdem nimmt Lies of P seine dunkle Welt sehr ernst, aber es gibt Raum für kleine charmante Momente, die das ganze Elend auflockern.

Qualität: Priorisiert scharfe Grafik. Dadurch wird die Auflösung auf hochskalierte 1440p bei 30 FPS eingestellt.

Die Nintendo Switch 2 schafft es, zu überraschen

Es ist klar, dass Lies of P Kompromisse eingehen musste, um seinen Platz auf Nintendos Hybridkonsole zu finden. Das Bild ist gelegentlich unschärfer, und die Grafik erreicht nicht ganz die Schärfe der PlayStation 5. Nachdem man Vergleiche zwischen den Versionen gesehen hat, besteht kein Zweifel daran, welche Plattform technisch das mit Abstand überlegene Erlebnis bietet.

Trotzdem fühlt es sich nie so an, als wäre die Seele des Spiels verloren gegangen. Der Kampf läuft sowohl im Handheld- als auch im angedockten Modus flüssig. Während meines Durchlaufs gab es keine Abstürze, auffällige Bugs oder störende Performance-Probleme, was ich fast erwartet hatte. Der Handheld-Modus verbirgt dank des kleineren Bildschirms auch einige der grafischen Kompromisse. Persönlich habe ich jedoch lieber im angedockten Modus gespielt, da die Umgebungen auf einem größeren Bildschirm besser dargestellt werden.

Aber nicht alles ist perfekt. Die Umgebungen können sich manchmal ziemlich ähnlich anfühlen, was dazu führte, dass ich mich mehrmals verlaufen habe. Das liegt vielleicht daran, dass die Grafik in der Switch-2-Version nicht ganz mithalten kann, und ich habe eine Karte zur Unterstützung der Navigation vermisst. Falls es eine gibt, habe ich sie einfach übersehen. Auch die Nebencharaktere konnten mich nicht in gleichem Maße fesseln wie die Hauptgeschichte, und die Vielfalt der Gegner in den ersten Stunden des Spiels wirkt etwas begrenzt.

Lies of P stellt auch bestimmte Anforderungen an den Spieler. Die Einführung ist informativ, auch wenn die schiere Anzahl an Systemen und Mechaniken für jeden, der sich noch nie in das Genre gewagt hat, überwältigend wirken kann. Wenn du eine längere Pause vom Spiel einlegst, sind diese wieder leicht über das Menü des Spiels zugänglich.

Der Performance-Modus war wahrscheinlich der, in dem ich das Spiel am häufigsten gespielt habe. Dann lief es am reibungslosesten sowohl im Handheld- als auch im angedockten Modus.

Lies of P für die Nintendo Switch 2 ist nicht die beste Version des Spiels, aber sie ist deutlich besser, als ich es mir zu hoffen gewagt hatte. Die Entwickler haben das Erlebnis so optimiert, dass es den Hardware-Fähigkeiten der Switch 2 entspricht. Einige grafische Kompromisse waren notwendig, aber der Kern des Spiels bleibt erhalten, einschließlich der Atmosphäre, des Kampfsystems und der unverwechselbaren Pinocchio-Variante, die immer noch ein Erlebnis bietet, das zu den stärkeren modernen Titeln des Genres zählt.

Wenn du eine Nintendo Switch 2 besitzt und auf einen Grund gewartet hast, durch Krats dunkle Straßen zu schlendern, gibt es wenig Grund zu zögern.

Hinweis: Die Entwickler haben einen "Day One"-Patch angekündigt, der die Grafik der Nintendo Switch 2 weiter verbessern soll, jedoch konnte dieses Update für dieses Review nicht getestet werden.