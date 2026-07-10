Doom: The Dark Ages - Offenbarungen

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Lassen Sie mich zunächst ein paar Dinge klarstellen. Doom: The Dark Ages ' erste und einzige Erweiterung, Revelations, hat ein paar Wachstumsschmerzen. Es gibt einige Quality-of-Life- und scheinbare Bugs, die die Funktionsweise dieses Spielabschnitts stark beeinflussen, insbesondere darum, dass Kerneingaben nicht registriert werden und dass es dem Spieler überlassen wird, die verschiedenen neuen (und sogar bestehenden) Moves an relevante Buttons zu binden – zumindest für die Xbox Series X/S-Edition der Erweiterung. Das hat mich zwar enorm frustriert und zu einigen verwirrenden Szenarien geführt, in denen man sowohl die neuen Mechaniken lernen als auch herausfinden muss, wie man sie am besten bindet, damit sie nicht mit anderen Eingaben kollidieren, aber ich gebe in dieser Hinsicht ein wenig nach, aus dem einfachen Grund, dass id Software kürzlich durch die Xbox-Entlassungen zerstört wurde und diese Auswirkungen vielleicht schon im Zusammenhang mit dem Revelations-Launch gespürt hat.

Revelations spielt sich größtenteils genauso flüssig und sieht genauso gut aus wie das Basisspiel The Dark Ages, aber es gibt auch diese fast erstaunlichen Probleme, die mir beim Rezensieren eines Spiels noch nie begegnet sind. Tatsächlich würde ich sagen, dass diese Probleme so frustrierend und manchmal kontraintuitiv sind, dass es mich nicht wundern würde, wenn viele Spieler Revelations aufgeben, bis eine Lösung kommt. Im Grunde, wenn du die Erweiterung genau im Auge behalten hast, solltest du vorsichtig sein, dass sie aus Optimierungs- und Lebensqualitätssicht etwas rau ist.

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Abgesehen davon ist Revelations auch im Grunde das, was id Software versprochen hat. Es ist eine sehr breite und ambitionierte Erweiterung, die jede Menge neue Geschichten hinzufügt (einschließlich wirklich wichtiger Teile der Erzählung des Jägers), wichtige Mechaniken verbessert, indem sie auf Doom Eternal-Inspiration zurückgreift und dabei weiterhin die charakteristische Ripping-and-Tearing-Action der Serie bietet. Es ist aus vielen Gründen beeindruckend, denn id Softwares offensichtliches Talent für Leveldesign und flüssiges Action-Gameplay sticht erneut hervor, auch wenn es an manchen Stellen wegen der neuen Mechaniken und Features etwas seltsam ist.

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Im Großen und Ganzen beziehen wir uns auf den Kettenspeer und darauf, wie dieser die Formel des Dunklen Mittelalters verändert. Während das Stehen und Kämpfen ursprünglich das Konzept war und die defensive Schildsäge voll ausschöpfte, ähnelt das Design nun eher Eternal, indem es die Spieler dazu auffordert, auszuweichen und die Vertikalität zu ihrem Vorteil zu nutzen. Im Grunde ist der Kettenspeer eine Nahkampfwaffe, die Gegner mit einer Vielzahl von Angriffstechniken stechen, schneiden und zerschlagen kann, während er grüne Projektile auf Bedrohungen parieren und mit dem Fleischhaken-Griff schneller durch die Level kommt, wodurch letztlich die Abhängigkeit von Action auf einer horizontalen Ebene aufgehoben wird. Was es wert ist: Die Vielfalt der neuen Mechaniken und Features mit dem Kettenspeer lässt Revelations fast wie ein neues Doom-Erlebnis wirken, aber im Kern ist es immer noch The Dark Ages, und es verringert das Gefühl, dass die Schildsäge die bessere Option für den Kampf ist, wenn Action beginnt. Du kannst nach Belieben zwischen Kettenspeer und Schildsäge wechseln, also liegt es im großen Ganzen an dir, aber es ist erwähnenswert, dass der Kettenspeer zwar viele Optionen bietet, Revelations aber fast besser zu spielen ist, wenn die Schildsäge in den Händen des Jägers ist.

Ich denke, der Grund dafür liegt allein daran, dass Revelations aufgrund des Kettenspeers ein viel komplexeres Erlebnis ist als das Grundspiel. Es gibt viele zusätzliche Mechaniken im Zusammenhang mit dieser Waffe, sowohl im Kampf als auch in der Bewegung, und im Gegensatz zu The Dark Ages, wo nach und nach neue Features eingeführt werden, bekommt man in Revelations diese mächtige Waffe von Anfang an geschenkt und wird dann durch kurze Tutorials geführt, bevor man in harte Kämpfe geworfen wird, die den Begegnungen in den letzten Phasen des Grundspiels ähneln. Kurz gesagt, Revelations fühlt sich manchmal so an, als wolle es zu viel auf einmal tun.

Zugegeben, wir sprechen hier von einem von id Software entwickelten Erlebnis, und das bedeutet, dass das Gameplay unglaublich gut zusammengestellt und ziemlich bewusst gestaltet ist. Es ist chaotisch und schwer zu meistern, ohne Zweifel, und viele werden wahrscheinlich einfach auf die Schildsäge zurückgreifen, aber wenn du versuchst, den Kettenspeer zu verstehen, wirst du mit vielleicht dem mechanisch umfassendsten und mächtigsten Werkzeug vertraut, das ein Doom-Spiel je geboten hat.

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Darüber hinaus wirst du froh sein zu hören, dass Revelations erneut in Sachen Leveldesign überzeugt – mit abwechslungsreichen und interessanten Kapiteln, in denen es viele Geheimnisse zu entdecken und Umgebungsrätsel mit den neuen und wiederkehrenden Mechaniken zu lösen gibt. Id Software-Titel waren schon immer auf das Gameplay ausgerichtet, und das zeigt sich besonders in dieser Erweiterung, die dem Spieler viel Handlungsfreiheit und Kontrolle gibt.

Auch die neuen Gegner sind ein Vergnügen im Kampf, auch wenn es nur wenige wirklich frische Varianten gibt. Allerdings bin ich kein großer Fan davon, dass ein Teil der mechanischen Tiefe aus Waffen und dem Slayer-Anzug entfernt wurde. Ich verstehe, dass es einen erzählerischen Grund für diese Entscheidung gibt, aber es gibt Mechaniken, auf die ich im Grundspiel angewiesen bin, die für vieles in Revelations nicht zutreffen, und das kann sich in dieser Hinsicht spielerisch wie ein kleiner Rückschritt anfühlen.

Ansonsten ist die Idee, die Erweiterung in verschiedene Phasen zu strukturieren, für mich auch eine eher merkwürdige, da ich lieber jedes Level komplett abschließen möchte, ohne ständig zurückkehren zu müssen, wenn ich den entsprechenden 'Endgame'-Schlüssel erhalten habe. Es bringt zweifellos viel Wiederspielwert und Tiefe, aber ich denke auch, dass ein Teil des Fokus verloren geht, wenn man beim ersten Durchspielen der Level ständig eingeschränkt ist, nur weil man den Master Key noch nicht hat, und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass es etwas besser gelaufen wäre, wenn Endgame-Möglichkeiten erst nach Abschluss des 'Basisspiels'-Elements der Erweiterung geboten worden wären und man nicht ständig mit Bereichen angelockt wird, zu denen man später zurückkehren muss, wie ein etwas ineffektives Metroidvania. Und es ist etwas wirkungslos, denn Revelations spielt nicht in einem riesigen Level, in dem man seine Schritte zurückverfolgen muss, sondern in separaten Levels muss man später mit den richtigen Gegenständen erneut spielen. In dieser Hinsicht hat es einfach keinen ganz reibungslosen Fluss in meinen Fächern.

Dennoch bekommt man für eine Erweiterung, die man für £17,99 ergattern kann, mit Revelations eine Menge Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt eine Menge Geschichte zu erzählen und jede Menge zusätzliche Hintergrundgeschichte zu entdecken, das Gunplay und Gameplay sind wirklich exzellent und erstklassig, die Optik und der Eindruck des Erlebnisses sind von höchster Qualität, und letztlich fügt sich alles zusammen zu einer befriedigenden und unterhaltsamen Erweiterung der Doom: The Dark Ages Formel. Das id Tech-Team beweist weiterhin Meister in seinem Handwerk, und die Engine ist ebenfalls ein technisches Wunderwerk, was die jüngsten Xbox-Entlassungen umso schwerer zu ertragen macht.