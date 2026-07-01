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Die Rhythm Paradise/Heaven/Tengoku-Reihe kann absolut brillant sein, weil sie dich mit rhythmusbasierten Minispielen herausfordert, vor allem, wenn du neu spielst. Die knifflige Selbstherausforderung von Rhythm Paradise Groove als Abschiedstitel für die originale Nintendo Switch war jedoch nicht nur, sich in den Händen von Neulingen wie etwas anderes anzufühlen, sondern auch für erfahrene Nutzer ergänzend zu sein.

Diesmal, 15 (!) Jahre nach der letzten neuen Veröffentlichung, haben Nintendo und Tsunku♂ sich sehr bemüht, neue Ideen und Spielweisen zu entwickeln, dabei den minimalistischen und urkomischen Ansatz beizubehalten (ohne die Grundformel zu verändern), und dafür verdienen sie Anerkennung.

Wird dieser innovative Versuch ausreichen, um langjährige Spieler zu gewinnen? Ich würde sagen, das wird es tun, denn Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis gehören zu den besten der Serie, mit gelegentlichen neuen Konzepten, die einen überraschen. Aber wenn du ein langjähriger Rhythmus-Spieler bist, kannst du größtenteils mehr vom Gleichen erwarten. Und ich bin sicher, dass es für viele ausreichen wird.

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Also, sprechen wir über das Alte und dann über das Neue.

Wie immer ist der Hauptmodus "Play Solo" in Groove in eine gute Anzahl von Spalten oder Stufen aufgeteilt, von denen jede eine Reihe von vier Songs und einem finalen Remix enthält, der ihre Mechaniken kombiniert. Die Auswahl an Songs/Minispielen ist sehr gut, und ich mochte, wie sie die Konzepte einführen und dabei allmählich komplizierter werden.

Die meisten Spiele können mit einer einzigen Taste gesteuert werden, was zeigt, wie etwas so Einfaches je nach Komplexität oder Synkopierung des Tracks, dem man folgen muss, eine ziemliche Herausforderung werden kann. Außerdem ist es der Inbegriff, um Rhythmus zu lernen: sich auf einen einzigen Schlag zu konzentrieren.

Das war schon immer die Seele der Reihe, und ich würde sagen, Ein-Knopf-Spiele liefern hier ab, darunter das mittlerweile klassische Slice N Dice Kitchen; Pop, Don't Drop; oder Fruit Flex (und einige, die wir heute nicht mehr auflisten können).

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Die Remixe sind auch fantastisch, auch wenn sie mir im Vergleich zu den alten etwas weniger energiegeladen wirkten. Auch hier kann ich nicht ins Detail gehen, aber Remix 5 und 6 sind in meinen Büchern bereits legendär.

Eines der weniger skurrilen Minispiele hat etwas Weltmeisterschafts-Flair.

Das traditionelle Rhythm Paradise-Erlebnis ist also mehr als solide. Was die neueren Ideen betrifft, so haben viele Spiele inzwischen eine Kombination aus zwei Tasten. Das haben wir schon früher gesehen, aber es gibt einen zusätzlichen Schwerpunkt auf dieser "bahnbrechenden" Technik in diesem Spiel, zum Beispiel wenn man im ebenfalls brillanten Sweeper Star das Fegen und Drehen kombiniert, in Wiper Boss auf eine Windschutzscheibe springt oder den Ball in den so saisonalen Football Dreams steuert und kickt (wir liebten einfach, wie das Mädchen hier laut träumt).

Und obwohl die meiste zusätzliche Schwierigkeit vielleicht dadurch entsteht, dass man zwei Tasten kombiniert oder wie unscharf und präzise die Cue-Signale sind, fand ich Frische im Konzept von A for Effort, eine clevere Methode, um 3-, 4- und 5-Schläge-Muster mit der Rechtschreibung von Wörtern zu verbinden (ganz zu schweigen von der bizarren Präsentation).

Das 2-Tasten-Konzept wird dann in den ebenfalls neuen RPG-Modus namens Beatspell weiterentwickelt, in dem man Kombinationen zum Beat drücken muss, um Balken zu schaffen und entweder Monster zu treffen oder sich zu schützen. Auch wenn es nichts ist, wofür man das Spiel kaufen sollte, finde ich es eine interessante Ergänzung und eine Möglichkeit, das Spiel in einem anderen Tempo anzugehen.

Pop, Don't Drop und A for Effort gehören zu unseren Favoriten.

Schließlich, wenn es etwas so Neues, aber auf eine substanzigere Art gibt, dann ist es ohne Zweifel der Mehrspielermodus. Früher konnte man Einzelspieler-Spiele mit anderen teilen, und obwohl das Wii-Spiel einen Koop-Modus hatte, fühlt sich dieser Modus eher wie ein vollwertiges Feature an. Und es macht viel Spaß und Lachen. Im Modus "Mit Freunden spielen" aufgelistet, wird es hier wirklich exzentrisch und urkomisch, wenn man bis zu vier Verwandte und Freunde zusammenbringt, mit zehn dedizierten Spielen, die sich in verschiedenen Levels weiterentwickeln. Es ist wirklich ein Verkaufsargument, denn es lässt Rhythm Paradise diesen Sommer zum perfekten alternativen Partyspiel werden: einfach, zugänglich und skurril.

Und genau das macht Rhythm Paradise besonders: Man kann mit seinem Konzept nur begrenzt etwas machen, wenn man minimalistisch zum Beat bleibt, und doch findet es immer wieder faszinierende Spielweisen und bleibt so trotz seiner "albernen" Konzepte eine ziemlich einzigartige Franchise. Es dreht sich alles um Humor, Musik und die Kurvenbälle, die es einem zuwirft, um es immer schwieriger zu machen.

Die Tracklist von Groove wirkt inspiriert und die japanischen Songs sind besonders gut, obwohl ich in einigen Ländern Kritik erwarte, in denen lokalisierte Texte zum Charme gehörten. Aber das Spiel fühlt sich so lustig an wie eh und je, mit seiner Besetzung voller der üblichen Verdächtigen (natürlich Frösche, Roboter, Aliens und gelegentlich eine haarige Zwiebel, die aus WarioWare importiert wurde). Es ist vielleicht nicht das Highlight des 3DS-Megamix mit seiner unschlagbaren Auswahl und den guten alten Stylus-Touch-Steuerungen, aber es ist der beste Teil für Neueinsteiger, bietet mehr Spielmöglichkeiten als je zuvor und führt den bisher fesselndsten Mehrspielermodus ein. Frisch und rhythmisch ist es eines der Spiele des Sommers, und es verabschiedet sich mit einem Knaller von der Switch.