Empulse (Früher Zugang)

Immer wieder hat der Entwickler 1047 Games seine Fähigkeit bewiesen, eine sehr hochwertige Arena-Shooter-Basis zu bieten. In einer Zeit, in der wir nicht so viele reine Arena-Shooter der Halo- und sogar Titanfall-Varianten sehen, schafft es 1047, weiterhin wirklich exzellente Grundbuilds zu bieten, die fast alle anderen in den Schatten stellen. Und doch sprechen wir nicht allzu oft über die Titel des Entwicklers. Warum ist das so? So sehr 1047 auch außergewöhnlich ist, gibt es ebenso viele Bereiche, in denen der Entwickler versagt, vielleicht am auffälligsten darin, seine IP und die damit verbundenen Erwartungen nicht zu bewältigen. Splitgate war ein bemerkenswerter Shooter, und dann entschied sich das Team, auf Reset-Modus zu drücken, um an einer Fortsetzung zu arbeiten, die größtenteils auf die gleiche Weise gehandhabt wurde, wobei das Interesse letztlich in sich zusammenbrach. Dann kam die dritte Wiedergeburt in Splitgate: Arena Reloaded, ein Spiel, bei dem die Fans offensichtlich kein weiteres Risiko eingehen wollten, aus Angst, ein drittes Mal verbrannt zu werden. Der Punkt ist, dass 1047 nicht der zuverlässigste Entwickler war, weshalb Sie vielleicht nicht allzu vertraut mit ihrem neuesten Projekt Empulse sind.

Das ist im Wesentlichen dasselbe Prinzip wie die verschiedenen Versionen von Splitgate, nur dass 1047 diesmal nicht die grundlegenden Grundlagen des Arena-Shooters mit Portal-Hopping-Flair verbessert, sondern sich an Titanfalls Bücher orientiert, indem es sich auf wendige und agile Bewegungen sowie etwas mech-basierte Kriegsführung konzentriert. Man könnte Empulse gewissermaßen als spirituellen Nachfolger des Mehrspielermodus von Titanfall betrachten, wenn auch mit 1047s charakteristischem Flair und künstlerischem Stil.

Also ja, oberflächlich betrachtet sprechen wir wieder von einem Action-Shooter, bei dem das Gunplay unglaublich ausgefeilt und präzise ist, Bewegungen wie ein eleganter Tanz fließen, das Kartendesign eher auf kleinere Formate, aber mit klarer kreativer Absicht fokussiert ist und Spielmodi thematische Varianten etablierter Optionen sind. Empulse will die Arena-Shooter-Formel in keiner Weise umschreiben, sondern bietet lediglich eine neue Option an, die geschicktes Spiel belohnt und sich nicht in Herausforderungen, übermäßiger kreativer Ausdrucksfähigkeit oder unnötiger Spielkomplexität verliert. Wie Splitgate ist auch dieses Spiel ein Spiel, bei dem man sich in erster Linie in sein grundlegendes Gameplay verliebt, während man weniger Zeit mit dem zusätzlichen Fluff verbringt, der andere moderne Konkurrenten meist aufhält.

In diesem Sinne wirst du, wenn du einen Arena-Shooter gespielt hast, mit Empulse sofort zu Hause fühlen. Es macht nicht viel über das etablierte Setup dieser Spieletypen hinaus, wobei der Flair oft den weiten Sprung-, Wandlauf- und Griffbewegungstechniken zugeschrieben wird, sowie dem 'Farb'-Element, das traditionelle Wurfgegenstände gegen spielerisch orientiertere Verbesserungen wie eine Beschleunigungszone, einen Sprungpad-ähnlichen Bereich oder ein Heilfeld eintauscht. Es ist einfach, aber es dient dazu, das Tempo hoch, die Action intensiv und den flüssigen Fluss zu halten. Und das Sahnehäubchen auf dem Sahnehäubchen sind die Mechs, die nicht ganz so präsent sind wie zum Beispiel in einem Titanfall-Spiel. Dies sind schwere und träge Fahrzeuge, die oft als Zielbasis der Spielmodi dienen, bei denen Teams ihre relevanten Mechs stehlen oder schützen müssen, alternativ als mächtige Werkzeuge, um in Deathmatches zusätzliche Kills zu erzielen. Sie können etwas übertrieben wirken, aber dank des Nahkampfwerkzeugs als Sekundärwaffe (du hast nur eine Primärwaffe und das eigene Nahkampfwerkzeug als Waffen pro Klasse) kannst du einen Mech schnell in Stücke schlagen, wenn er zu überheblich wird.

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Ich kann gar nicht genug betonen, wie Empulse ein Spiel über verfeinerte Fundamentalitäten ist. Im Early-Access-Build gibt es derzeit nicht viele Inhalte, aber die vorhandenen Inhalte sind gut zusammengestellt und mit einer klaren und präzisen kreativen Vision gestaltet. Die Absicht dieses Spiels ist ohne Zweifel bewundernswert, und auch die Umsetzung ist vorhanden, nicht zuletzt auch aus Performance- und Optikperspektive, wo Empulse sich wie ein Traum spielt und ein markantes, scharfes Aussehen hat. Es gibt schon viel zu schätzen.

Aber das gesagt, verfolge ich 1047 Games schon eine Weile, und jedes Mal ertappe ich mich dabei, genau das zu sagen, was ich in dieser Rezension gesagt habe. Dieser Entwickler liefert die Grundlage für einen Hit, trifft die Grundlagen und den Kern eines größeren Spiels, bevor er es vermasselt oder seltsame, größere Entscheidungen trifft, die die Community von sich wegstoßen. Und das ist ein riesiges Problem, denn wenn es keine Community gibt, wird ein Spiel wie Empulse nicht überleben, und bisher deutet die Steam-Spitzenspielerzahl von weniger als 3.000 Personen (ich habe auf der Xbox Series X gespielt, aber hauptsächlich PC-Spieler getroffen) darauf hin, dass die Community bestenfalls gering ist. Angesichts der Splitgate-Saga muss ich mich fragen: Wird Empulse in drei Monaten noch existieren?

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Ich hoffe wirklich, dass 1047 bei diesem Spiel bleibt und einen Weg findet, es weiter auszubauen, denn dieses Team weiß, wie man einen großartigen Arena-Shooter macht. Aber die Absicht, die in diesem Build bereits vorhanden ist, muss auch in Zukunft bewahrt werden, denn dieser rudimentäre Early-Access-Build verfügt bereits über die Werkzeuge, um Empulse schließlich mit Loot-Kisten, Battle Passes und auffälligen Kosmetika zu überwältigen, anstatt seinen aktuellen Weg fortzusetzen und sich auf qualitativ hochwertiges Gameplay zu konzentrieren.

Bis 1047 Games etwas anderes beweist, bleibe ich einfach vorsichtig mit Empulse. Das ist zwar optimistische Vorsicht, aber angesichts der Reise, die dieser Entwickler den Fans durch die verschiedenen Varianten von Splitgate mitgenommen hat, wäre es versäumt, dieses Spiel direkt zu empfehlen, obwohl ich weiß, dass es vielleicht noch nicht mehr existiert oder das Team seinen Fokus vor Jahresende woanders verlagert hat.