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Haustiere waren heutzutage noch nie so beliebt wie heute. Von Dänemark bis Mexiko entscheiden sich junge Erwachsene dafür, keine Kinder zu bekommen, sondern insbesondere Hunde und Katzen, die als Ersatzkinder dienen können, was zu überproportional großen Budgets für Tierfutter und -pflege führt. Immer mehr Menschen entscheiden sich sogar dafür, keine Schweine, Kühe und Hühner mehr zu essen, aus Sorge um diese Tiere, sowohl große als auch kleine. Mit anderen Worten: Wir erleben eine wahre Liebesaffäre, hoffentlich platonischer Art, zwischen Tieren und Menschen, und dieser Trend überträgt sich natürlich auch auf die Spieleindustrie, wo die intime 1:1-Beziehung zwischen Tieren und Menschen heutzutage sehr angesagt ist. Allein in den letzten Jahren habe ich in Herdling bizarre Büffelschafe gehütet, meine Freunde und Familie mit Mui zweimal in Planet of Lana und dessen Fortsetzung gerettet, und obendrein gibt es all die Pferde, Hunde und Taschenmonster, die wie Pilze auf dem Waldboden auftauchen.

Von den genannten Beispielen ist Planet of Lana mit Abstand das offensichtlichste Spiel, mit dem Deer & Boy verglichen werden kann. Wir haben es mit einem visuell beeindruckenden, emotional aufgeladenen filmischen Puzzle-Plattformer zu tun, bei dem dein tierischer Begleiter dir auf deinem Befehl hilft, die Hindernisse zu überwinden, die sich auf dem etwas zufälligen Weg des Duos ergeben. Das filmische Puzzle-Platformer-Genre umfasst einige meiner Lieblingsspiele, ist aber auch ein Subgenre, das in den letzten Jahren etwas stagniert ist und leiderDeer & Boy nicht von der grundlegenden Vorlage abweicht, die um Himmels willen wirklich herausgefordert werden muss.

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Ich denke eigentlich, dass Lifeline Games gute Absichten hat, aber abgesehen von gelegentlichen schönen Grafiken und einem vollkommen guten Spielgefühl gibt es nicht viel an Deer & Boy, das mich fesselt. Nehmen wir zum Beispiel die narrative Prämisse. Der titelgebende Junge schleicht sich aus dem Fenster, um auf ein Abenteuer zu gehen. Oder ist es in Wirklichkeit eine Flucht vor der Trauer, die in seinem Zuhause lauert? Sein Ziel ist von Anfang an unklar, und es bleibt durchgehend so, weil Deer & Boy so sehr im Metaphorischen schwelgt, wahrscheinlich um sich auf den emotionalen Aspekt zu konzentrieren, aber mit dem Ergebnis, dass die Reise durch die schönen Landschaften ziellos wirkt. Die Begegnung mit dem Reh hätte der Wendepunkt sein können, der das Ziel unserer Charaktere offenbarte, aber die Anwesenheit dieses süßen, kleinen Wesens wirkt vor allem wie ein Spielmittel, das dem Dosengeschmack etwas Würze verleihen soll, den Deer & Boy unbestreitbar hat.

Der Junge springt, schiebt Kisten und betätigt Schalter, genau wie es das Genre vorschreibt, und wie erwähnt, fühlt sich das Ausführen dieser grundlegenden Aktionen völlig in Ordnung an, aber es fühlt sich auch, nun ja, einfach an. Hier hätten die Hirsche zur Rettung kommen können, aber die Befehle, die du ihm gibst, sind ebenfalls rudimentär. Im Vergleich zum bereits erwähnten Planet of Lana fehlt es den Herausforderungen an Einfallsreichtum, aber leider sind sie manchmal auch schwer zu durchschauen. Das liegt daran, dass LifeLine Games den Hintergrund gerne als eine Art zusätzliche 2D-Ebene verwendet. Keine schlechte Idee, aber leider ist es schlecht umgesetzt. Es ist oft schwer zu erkennen, wann man "eine Schicht" vor- oder rückwärts bewegen kann, und deshalb blieb ich immer wieder auf meinem Weg fest, ohne offensichtlichen Weg vorzugehen, nur um festzustellen, dass ich eine kleine Kante übersehen hatte, die mich in den Hintergrund transportieren konnte.

Während das "Brot-und-Butter"-Gameplay enttäuschend ist, haben die Setpieces, wie es das Genre vorschreibt, etwas mehr Biss. Sie sind alles andere als unvergesslich, aber es gibt ein paar Verfolgungsjagden, die das Tempo etwas erschüttern, und die Schlusssequenz des Spiels ist trotz ihrer mechanischen Frustrationen groß genug, um ihrer Bedeutung gerecht zu werden. Es folgt auf eine Wanderung durch die Wüste, bei der dir mehrere Fähigkeiten genommen wurden und die langweiligsten Rätsel des Spiels mit uninspirierten Umgebungen als Begleiter zusammengefasst werden, was sich daher erfrischend anfühlt. Die Taktik, das Tempo vor dem großen Höhepunkt fast schläfrig zu machen, funktioniert gut, aber das Tempo ist hier daneben. LifeLine Games zieht es einfach zu lange hin, vielleicht weil sie darauf setzen, dass die erzählerischen Enthüllungen im ruhigen Abschnitt härter wirken, als sie tatsächlich sind. Deer & Boy behandelt ein bedeutendes Thema und verdient dafür Anerkennung, Doch das geschieht nicht auf besonders fesselnde oder fesselnde Weise. Leider.

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Trotz guter Absichten, hübscher Optik, eines niedlichen Rehs und eines gut gewählten Themas kommt Deer & Boy nie an die besten Spiele des Genres heran. Das rudimentäre Design schreit nach "meinem ersten filmischen Puzzle-Plattformer", und wenn regelmäßig Frustration aufkommt, während die narrativen und emotionalen Aspekte nie ganz treffen, ist es schwer, etwas anderes als Unzufriedenheit zu empfinden. Ich würde gerne das Debütspiel von LifeLine Games mögen, weil ich denke, dass der französische Entwickler sein Herz am richtigen Fleck hat, aber es braucht noch mehr Arbeit, und bei so vielen hervorragenden Alternativen, sowohl mit als auch ohne tierische Begleiter, kann ich niemandem empfehlen, hier anzufangen. Spielen Sie stattdessen Planet of Lana oder Inside, wenn Sie neugierig auf das Genre sind. Und ihr alle, die noch mehr Tiere in eurem Spielleben vermisst? Nun, du hattest noch nie mehr zur Auswahl, also nimm es ruhig und mach stattdessen eine Fahrt. Es gibt viele Orte dafür.