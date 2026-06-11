EA Sports UFC 6

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Wenn EA Sports bei der UFC-Serie eines absolut richtig macht, dann, dass sie nicht jedes Jahr veröffentlicht wird, was andere Sportspiele auch tun sollten. UFC wird nicht einmal mehr alle zwei Jahre veröffentlicht; zwischen UFC 4 und UFC 5 lagen drei Jahre, und jetzt ist UFC 6 da, drei Jahre nach dem letzten Spiel. Drei Jahre sind eine lange Zeit für große Sportspiele, aber die neuen Funktionen im Ring nach dieser langen Wartezeit lassen mich denken: "Ist das alles?"

Im Oktagon kann jeder dich schreien hören.

Versteht mich nicht falsch, das ist immer noch ein absolut ausgezeichnetes Martial-Arts-Spiel, aber während UFC 5 realistischere Verletzungen und ein überarbeitetes Submission-System eingeführt hat, das das alte Minispiel-ähnliche Element entfernt hat, hat UFC 6... Flow-Zustände. Das ist im Grunde das Äquivalent dazu, wenn jemand im echten Leben in dieser Zone ist, in der alles einfach Klick macht. Wenn alles in Zeitlupe zu laufen scheint, verschwindet die Menge, und alles läuft nach deinem Geschmack. Totaler Fokus, ganz einfach. Jeder Kämpfer hat eine Mischung aus fünf Perks (Spezialfähigkeiten) und einem Flow-Zustand, und es gibt 30 verschiedene Flow-Zustände, die jeweils drei verschiedene Komponenten aufweisen. Da ist die Basis, die den Kämpfer in einem bestimmten Bereich stärker macht; der Durchflussverstärker, der aus Bedingungen besteht, die erfüllt sein müssen, um letztlich den Strömungszustand zu erreichen; Und sobald du sie erreicht hast, bekommst du einen ordentlichen Bonus für ein paar Sekunden. Diese Effekte können sowohl offensiv als auch defensiv sein.

Zwei Beispiele sind der offensive Stinger, den Conor McGregor unter anderem besitzt, und der defensive Last Stand, den Alexander Volkanovski zum Beispiel besitzt. Ersteres bietet einen Grundbonus, bei dem gerade Schläge kraftvoller und präziser sind, und um deinen Flow-Boost (ein Meter) aufzufüllen, musst du deinen Gegner aus großer Entfernung mit einem geraden Schlag treffen, während er schlägt. Wenn du das oft genug machst, gerätst du in einen Flow-Zustand, in dem gerade Schläge mehr Schaden an der Gesundheitsleiste verursachen und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, tatsächlichen Schaden zu verursachen, also deinen Gegner bluten zu lassen usw. In der Defensive bietet Last Stand eine stärkere Submission-Verteidigung, wenn du unten am Boden bist. Die Anzeige füllt sich dann, indem man vor Aufgabeversuchen entkommt, und wenn sie voll ist, sorgt der Flow-Zustand für eine erhöhte Ausdauer-Erholung, regeneriert die Aufgabe-Anzeige und reduziert den Schaden daran. Wenn man diese beiden vergleicht, könnte es auf dem Papier so aussehen, als sei erstere viel stärker als letzterer, aber man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig defensive Eigenschaften sind.

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Man sagt, Angriff sei die beste Verteidigung, aber was macht man, wenn man völlig erschöpft ist, nachdem man versucht hat, diesen hartnäckigen Baum zu fällen? Es ist schwer, weiter zu hacken. Was die Entwickler mit diesem System erreichen wollen, ist, dass sich jeder Kämpfer einzigartig anfühlt und dich dazu ermutigt, wie seine realen Gegenstücke zu spielen. Das heißt, wenn man jemanden wählt, der Experte im Kontern ist, sollte man dafür belohnt werden, dass man so spielt, und ich kann mir vorstellen, dass einige dieser Flow-Phasen online zur Meta werden und das Spiel dominieren, was höchstwahrscheinlich einer der offensiven sein wird, aber das bleibt abzuwarten.

In diesem Jahr werden wir mit einer Geschichte verwöhnt, die einen Wrestler und seinen Weg an die Spitze begleitet.

Flow-Zustände sind eine sehr gute Ergänzung, aber sie sind wirklich die einzige neue Ergänzung im Octagon. Spielerisch ist es größtenteils genauso wie vor drei Jahren, was nicht schlecht ist, da das Spiel schon sehr gut war, aber es fühlt sich trotzdem so an, als hätte es nach dieser langen Entwicklungsphase noch etwas mehr geben können.

Die größten Änderungen kommen jedoch außerhalb der Spielmodi in Form der Spielmodi. Es wurden zwei neue Spielmodi hinzugefügt, einer davon heißt The Legacy und ist ein Story-Modus. Es folgt einem ehemaligen Wrestler mit einem berühmten Vater und seinem Trainingspartner aus demselben Fitnessstudio. Nach einigen Schwierigkeiten gehen sie getrennte Wege, und du spielst als der Wrestler, der sich nach einer Verletzung wieder durch die WFA kämpfen muss, um in die UFC zu kommen. Es ist eine typische "Erlösungsgeschichte" und bietet keine großen Überraschungen, aber es lohnt sich trotzdem zu spielen, vor allem weil es etwas Neues und Anderes ist. Du kannst nicht als dein eigener Charakter spielen, da du an den Hauptcharakter gebunden bist, während nach einer Einführungssequenz das Setup genau wie im Karrieremodus ist. Du wählst, welche Kämpfer du möchtest, wie viele Wochen das Trainingslager dauern soll und wie du jede Woche strukturierst. Jede Trainingseinheit kostet eine bestimmte Anzahl von Stunden, und du hast jede Woche nur eine bestimmte Anzahl zur Verfügung, die du für Training verwenden kannst, um dein körperliches Niveau zu verbessern und zu steigern, oder Zeit in sozialen Medien und anderen Aktivitäten verbringen kannst, um das Match zu hypen, mehr Follower zu gewinnen und Geld zu verdienen.

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Der Karrieremodus, ein separater Spielmodus, ist genau dasselbe Erlebnis, nur dass man entweder einen echten Kämpfer oder einen selbst erstellten Kämpfer verwenden kann. Es fühlt sich etwas seltsam an, zwei identische Spielmodi zu haben, nur mit unterschiedlichen Kämpfern im Mittelpunkt. Obwohl mir das Aufbau des Karrieremodus gefällt, wird es schnell monoton, da der Aufbau zu jedem Kampf fast identisch ist. Ich hätte es lieber ausgelassen, aber das bedeutet, dass mein Kämpfer vor dem Kampf nicht in guter körperlicher Verfassung ist.

Die Halle der Legenden ist das beste neue Feature des Spiels, wo du die Hintergrundgeschichten und Details einsehen und als verschiedene Kämpfer für (bisher) drei verschiedene Stars spielen kannst.

Der zweite neue Spielmodus ist das Highlight des Spiels, denn ich liebe es, wenn wir die Gelegenheit haben, klassische Events selbst zu erleben und zu spielen. WWE 2K hat seinen Showcase-Modus, in dem wir durch die Karriere einer Person gehen, MLB The Show hat Storylines, die sich auf die sehr interessante Geschichte der Negro Leagues konzentrieren, und NBA 2K hat vor einigen Jahren den Eras-Modus eingeführt, in dem man mit klassischen Team-Rostern spielen kann. Dieses Jahr gibt uns UFC 6 die Hall of Legends. In diesem Modus können wir mit unserem erstellten Charakter in der Third-Person-Perspektive herumlaufen und mehr über verschiedene Kämpfer lernen. Es gibt Informationstafeln, die uns mehr erzählen, und Videoclips zum Anschauen, und es ist auch möglich, drei klassische Kämpfe, gemischt mit echten Videoclips, für jede Person zu spielen. Zunächst (ich hoffe, es werden noch mehr kommen) können wir die Geschichte hinter drei verschiedenen Stars erleben, nämlich Max Holloway, Alex Pereira und Zhang Weili. Durch das Abschließen von Missionen in den Matches können wir auch das Aussehen dieser Kämpfer aus den Matches freischalten, das dann in anderen Spielmodi verwendet werden kann. UFC 6 ist übrigens ein Traum für Sammler, da es viel freischalten gibt.

Die Karriereaussichten sind gut, aber die Arbeit ist repetitiv.

Wenn wir online suchen, haben wir tatsächlich einiges zu entdecken. Neben schnellen Matches gibt es auch drei Arten von Ranglistenspiel, wobei die erste der klassische Modus ist, in dem du gegen andere kämpfst und versuchst, die höchstmögliche Position zu erreichen; der zweite ist derselbe Modus, aber nur mit Stand-up-Kämpfen (also Kickboxen); Und der dritte ist das, was sie als Online-Karrieremodus betrachten, in dem man in saisonalen Divisionen und mehr antreten kann.

EA Sports UFC 6 ist wieder ein sehr solides Martial-Arts-Spiel, und auch wenn es im Ring nicht viel Neues gibt, reicht das, was da ist, gut genug. Die Treffer fühlen sich großartig an, und ich liebe es, meinem Gegner einen kräftigen Tritt auf den Kopf zu landen – so einen Schlag, bei dem ich mit dem Controller in der Hand "oooh" stimme. Das Spiel hat zwar ein Ragdoll-Physiksystem, das größtenteils gut ist, aber manchmal einfach lächerlich wirkt, besonders lustig ist, wenn jemand nach einem harten Schlag ins Gesicht zu Boden fällt. Die Beine von echten Menschen beugen sich am Ende des Tages nicht so... Es ist nicht auf dem Niveau von WWE 2K20, was Katastrophen angeht, oder irgendetwas wie Goat Simulator, aber es fühlt sich einfach fehl am Platz an in einem Oktagon, in dem alles andere so gut aussieht.