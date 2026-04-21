Diablo IV: Lord of Hatred

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Die Diablo-Spiele sind mein Baby, mein Ding . Ich spiele die Serie seit Mitte der 90er Jahre und war schon immer fasziniert von dem düsteren und finsteren Universum, in dem die Spiele spielen, daher ist es ziemlich erstaunlich zu denken, dass die Serie fast 30 Jahre später immer noch so gut läuft, und deshalb ist es auch eine kleine Ehre, die neueste Erweiterung zu Diablo IV rezensieren zu dürfen. nämlich Herr des Hasses.

Das liegt besonders daran, dass ich in den letzten Jahren ungewöhnlich lange in Diablo IV verbracht habe und daher ziemlich klare Erwartungen daran hatte, was Blizzard Entertainment mit dieser Erweiterung erreichen wollte und musste.

Fangen wir damit an, die Grundlagen klarzustellen; Lord of Hatred baut sowohl auf früheren Erweiterungen als auch auf den vielen saisonalen Systemen auf, die im Laufe der Zeit hinzugefügt wurden, und wenn man Blizzards eigene Gedanken zur Erweiterung liest, klingt das fast wie eine Art Renaissance für Diablo IV, als ob das Spiel irgendwie gerettet werden müsste, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon ganz so weit sind. Natürlich war die Resonanz über viele Staffeln hinweg gemischt, aber es ist ziemlich klar, dass Diablo IV schon lange in einem guten Zustand ist, und so erscheint Lord of Hatred zu einem recht günstigen Moment.

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Natürlich wurden neue Inhalte hinzugefügt, und die Geschichte geht im gleichen dunklen, schweren, barocken Stil weiter, wie man es erwarten würde, aber diesmal gibt es etwas mehr Richtung, besonders weil Mephisto als Herr des Hasses wirklich seinen Stempel aufdringen kann. Ein zentralerer Antagonist, der im Allgemeinen eine größere Rolle in der Handlung spielt, verleiht der Geschichte etwas mehr Gewicht als zuvor. Ich muss zugeben, dass es sich immer noch etwas seltsam anfühlt, dass eine Spieleserie namens "Diablo" komplett darauf verzichten kann, ihren eigenen namensgebenden Bösewicht zu verwenden. Wenn dir das aktuelle narrative Paradigma der Spielreihe gefällt, wird Lord of Hatred gut ankommen. Es gibt solide Charakterisierung, feine Dialoge und schöne Sequenzen. Wie das Thema der gesamten Erweiterung ist, ist es nichts, was einen umhauen wird, noch ist es etwas, das die Grundregeln des Universums neu definiert, aber ich war von Anfang bis Ende rundum unterhalten.

Wie bei der vorherigen Erweiterung spielt der Großteil der Handlung und der Fortschritt in einer neuen Region, Skovos, die tatsächlich ziemlich spannend zu erkunden ist und Sanctuary visuell neues Leben einhaucht, ohne dass es sich wie ein komplett neues Spiel anfühlt. Skovos ist ein Archipel südwestlich des Hauptbereichs, und der Ort selbst ist in viele verschiedene und ziemlich coole Biome unterteilt, von Dschungeln bis zu Vulkanen. Das ist etwas.

Okay, also eine spezifische und gut umgesetzte neue visuelle Richtung? Check. Aber die Mechanik und Struktur werden sofort komplexer. Das ist ein neues "Produkt", aber kein neues "Spiel". Damit meine ich, dass das Gameplay immer noch die gleiche alte Diablo-Schleife ist. Du weißt bereits, was das ist, trotz der neuen Fähigkeiten, Zauber und Strategien. Du weißt auch, dass hunderte Monster auf dich herabstürzen und deine Hauptaufgabe darin besteht, sie in glitzernde Beute zu verwandeln. Spoiler: Es funktioniert immer noch, besonders weil es jetzt noch mehr Systeme gibt, in denen du sitzen und an deiner Ausrüstung herumbasteln, Attribute hinzufügen und ändern kannst und generell ständig an deinen Gegenständen herumbasteln kannst, sodass du eine absurde Menge Zeit damit verbringen kannst, etwas perfekt zu passen, nur um fünf Minuten später etwas Besseres zu finden. So mögen wir es, und es ist Diablo in einer Nussschale.

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Es wurden auch Zauber eingeführt, die kleine zusätzliche Boni bieten, aber wenn man die vielen Staffeln durchgespielt hat, fühlt es sich ehrlich gesagt nicht wie etwas völlig Neues an, sondern eher wie eine weitere Schicht auf etwas, das wir bereits in verschiedenen Formen gesehen haben. Es funktioniert einwandfrei, aber es ist nicht das, was einen zum Staunen bringt.

Ich habe die vielen Staffeln und die vielen Inhaltsergänzungen schon ein paar Mal erwähnt, und das ist größtenteils positiv. Ich meine, kostenlose Inhalte, regelmäßig hinzugefügt? Es ist schwer, sich zu beschweren, aber es bedeutet auch, dass Herr des Hasses in mancher Hinsicht etwas mehr... nackt? Es gibt hier viele, aber vieles davon wurde ich schon früher kennengelernt. Und es bedeutet auch, dass wir ganz eindeutig sagen können, dass hier eigentlich nichts neu erfunden wird. Du weißt, was das ist, zum Guten oder Schlechten.

Eine Sache, die Blizzard jedoch deutlich verändert hat, ist das Statistiksystem, bei dem sie sich von klaren Zahlen entfernt und stattdessen Prozentsätze verwenden, und ich muss ehrlich sagen, dass ich es selbst nach vielen Stunden Spielzeit nicht ganz verstanden habe. Ich konnte meine Ausrüstung zum Laufen bringen, aber ich hatte das Gefühl, nicht zu verstehen, warum die einzelnen Werte mein Gameplay beeinflussen, und dieser Mangel an Klarheit ist in einem Spiel wie Diablo ein Problem, wo genau dieses Verständnis meist ein großer Teil der Befriedigung ist, weshalb es innerhalb des Spiels selbst bessere Erklärungen braucht. Vielleicht ein paar Beispiele dafür, wie diese prozentualen Veränderungen meinen Output grundlegend verändern?

Andererseits funktioniert das Fertigkeitensystem viel besser als zuvor, weil es jetzt leichter ist, die Verbindungen zwischen Fähigkeiten und deren Wechselwirkung zu erkennen, während es auch leichter wird, ohne ständig neu dimensionieren zu müssen, und vor allem spürt man den Unterschied, wenn man in eine Fähigkeit investiert, weil sich der Charakter sofort stärker anfühlt. und das ist eine der Sachen, die Diablo immer noch sehr gut macht. Das Paragon-System funktioniert jetzt auch besser mit dem Rest des Spiels und fühlt sich wie ein kohärenteres System an, mit klarerer Synergie zwischen Fähigkeiten und Paragon, was ich persönlich sehr mag, weil es ein Gefühl von Fortschritt vermittelt, das tatsächlich etwas bedeutet.

Und schließlich die neuen Klassen. Die Erweiterung führt neue Klassen ein, und ich habe unter anderem einen Hexenmeister ausprobiert, der mit den dunklen Mächten spielt, und einen klassischeren Paladin-Typ, der den entgegengesetzten Weg einschlägt, und sie bieten großartige Möglichkeiten für Abwechslung, auch wenn es sich im Kern immer noch wie Diablo IV anfühlt, nur etwas flexibler. Die beiden neuen Klassen fühlten sich wie eine frische Brise an, und ihre Gegensätze waren ziemlich spannend zu erleben.

Etwas, das wirklich gelitten hat, war jedoch das Beutesystem, weil es sich anfühlt, als wären es hauptsächlich Elite- und Boss-Typen, die die guten Sachen fallen lassen, und das bedeutet, dass gewöhnliche Gegner etwas von ihrer Bedeutung verlieren – was schade ist, denn ich liebe das Gefühl, dass ein zufälliges Skelett plötzlich etwas Cooles fallen lässt. Blizzard hat zugegeben einen Loot-Filter hinzugefügt, der es erleichtert, alles zu sortieren, aber das verändert das eigentliche Gefühl der Drops nicht ganz. Es fällt viel weniger Ausrüstung als noch vor ein paar Monaten, und das war für mich ziemlich entmutigend, da ich der Loot-Goblin bin, der ich bin. Es wurde mehr Wert auf Qualität als auf Quantität gelegt, aber ich vermisse es, dass das Spiel etwas quantitativer ist. Es ist die schiere Explosion an Beute, die der Sinn ist.

Es gibt immer noch viel zu tun mit The Pit, Nightmare Dungeons und neuen Endgame-Aktivitäten wie War Plans, wo man Quests für eine Belohnung aneinanderreihen kann, und Echoing Hatred – es mangelt also nicht an Inhalten, und der scheint mit jeder Erweiterung zu wachsen. Aber ich mache mir etwas Sorgen, ob diese Ergänzungen zu zusammenhanglos sind und als separate Säulen erscheinen, auf denen das Spiel aufgebaut ist. Vielseitigkeit ist an sich schon ein gutes Ziel, aber das Spiel wirkt jetzt auch fragmentierter und hat eine sehr facettenreiche Identität.

Das ist aber nicht immer schlecht, denn diesmal haben sie Platz zum Angeln geschaffen, was auf deinem eigenen Level tatsächlich solide Beute bringen kann. Das habe ich geliebt, auch wenn meine Sorge immer noch besteht. In Lord of Hatred bist du dir ständig und einzigartig bewusst, dass es innerhalb des Inhalts mehrere parallele, getrennte "Abschnitte" gibt, was ablenkend sein kann.

Eine weitere lustige kleine Sache ist, dass der Horadric Cube in einer neuen Version zurück ist, und es ist ein so klassisches Diablo-Feature, das wirklich den richtigen Nostalgie-Ton trifft, auch wenn es sich auch hier wie eine Weiterentwicklung von etwas anfühlt, das wir schon einmal gesehen haben, statt wie etwas völlig Neues. Es kann fast alles im Spiel in andere Gegenstände verwandeln. Wenn du zum Beispiel drei Helme hast, kannst du einen neuen bekommen, indem du sie kombinierst. Das bedeutet, dass du nicht mehr so viele Gegenstände wegwirfst wie früher, und es ist großartig, den ikonischen Würfel zurückzusehen.

Wenn Sie auch nach einem bedeutenden grafischen Upgrade suchen, finden Sie es hier, bis zu einem gewissen Grad. Visuell ist das Spiel immer noch ausgezeichnet, und die Zwischensequenzen sind absolut atemberaubend, wie man es von Blizzard erwartet, und sie haben immer noch etwas ganz Besonderes, während die Musik gut funktioniert, auch wenn ich die ikonischen Themen der vorherigen Spiele etwas vermisse, besonders die ganz besondere Atmosphäre von Diablo II.

Alles in allem ist Lord of Hatred eine gute Erweiterung mit viel zu bieten, sowohl für neue Spieler als auch für Fans, aber es ist nicht das große Revival, das man sich erhofft hätte. Es ist Diablo IV, nur ein bisschen besser, und manchmal reicht das aus.