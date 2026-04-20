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Nur noch eine Runde, dann muss ich wirklich schlafen. Berühmte letzte Worte, um es milde auszudrücken, und plötzlich merkst du, dass es halb vier morgens ist, deine Augen brennen, das Innere deines Kopfes in eine Art digitales Pixel-Rausch verwandelt ist und du weißt, dass du in nur wenigen Stunden bei der Arbeit sein musst. Panik.

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Das ist ein Gefühl, mit dem viele von uns Gamern nur zu vertraut sind, das aber in unseren späteren Jahren immer seltener geworden ist. Klar, du liebst das Spielen mit jeder verrotteten Faser deines Seins, aber tief im Inneren wirst du ständig daran erinnert, "erwachsen zu sein und Verantwortung zu übernehmen". Also schleppst du dich widerwillig ins Bett, obwohl du dich am liebsten ans Sofa kleben, die Haustür zuschweißen und dich im digitalen Wahnsinn verlieren möchtest.

Vampire Survivors war für mich schon lange eines dieser "Spiele". Ich war eine komplette Katastrophe, als das Spiel herauskam, und es ist ein reines Wunder, dass ich trotz vieler viel zu später Nächte nie krank wurde. Ja, ich bin erwachsen... Ich verspreche es. Digitale Betäubungsmittel in ihrer reinsten Form, mit einer sofort hypnotischen Spielschleife, gefüllt mit steigenden Zahlen, immer farbenfroher werdenden Effekten und diesen lächerlich befriedigenden Geräuschen. Dem Wahnsinn zu widerstehen war fast hoffnungslos.

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Was ist also das Ergebnis, wenn jemand das gleiche Konzept nimmt, es auf den Kopf stellt, es mit etwas Deckbuilding überreicht und mit einer Prise Roguelite würzt? Ein kompletter Zusammenbruch auf die bestmögliche Art. Das ist es. Was genau ist also Vampire Crawlers ? Bleiben Sie dran, und wir tauchen tief in die Pixel und die Windows-98-Bildschirmschonerperspektive ein.

Schalte Charaktere frei und verbessere deine Karten.

Zuerst möchte ich eines klarstellen: Vampire Crawlers versucht nie, seinen Vorgänger auf eigenem Boden zu übertreffen. Das ist etwas Neues, aber auch unheimlich vertraut. Sie waren hier clever, denn anstatt um zufällige Punkte herumzutanzen, während deine Autoangriffe die Hauptarbeit übernehmen, bekommst du mehr Kontrolle. Du navigierst selbst, Quadrat für Quadrat, Schritt für Schritt und entscheidest selbst, welche Kämpfe du annehmen möchtest. Jede Karte, die du spielst, jede Kombo, die du zu bauen versuchst, ist ein ständiger Balanceakt, der manchmal schnell zu einer Niederlage führen kann, weil ein unerwarteter Gegner auftaucht oder eine unglückliche Reihe von Händen, die dir völlig falsche Karten in völlig falscher Reihenfolge bringen. Du schwörst, nimmst den Sensenmann an und springst sofort wieder rein. Nur noch einmal... Dann geht es direkt ins Bett.

Obwohl Vampire Crawlers auf dem Papier ein anderes Spiel als sein Vorgänger ist, schafft es es, genau denselben Puls, dieselbe Spannung und das süchtig machende Gameplay einzufangen. Du wählst einen Weg von einer Oberweltkarte, komplett mit Namen und Bereichen, die du garantiert aus Vampire Survivors kennst, und baust dein Deck in Echtzeit auf. Die offensichtlichste und greifbarste Veränderung ist das Tempo des Spiels, denn hier wird ständige Action oder nervenaufreibende Spannung belohnt. Du starrst auf deine Hand, planst Kombos, Manakosten und maximalen Effekt. Ersteres ist zudem das, was man das Rückgrat von Vampire Crawlers nennen könnte, bei dem man Karten mit steigenden Manakosten spielt, um Multiplikatoren zu bauen, die ziemlich schnell zu verwirrenden Mathematik werden können, die Gottfried Wilhelm Leibniz ins Schwitzen gebracht hätten. Wenn diese nahezu perfekte Sequenz endlich landet, geschaffen aus gleichermaßen langfristiger Planung und einer Prise Glück, nun ja... Mamma Mia, der Bildschirm explodiert vor Farben, Effekten und den befriedigenden Geräuschen von Monstern, die deiner überwältigenden Kraft erliegen. Es ist so herrlich befriedigend, dass man ganz aufgeregt wird.

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Die Gegner strömen herein, aber du wirst auch großzügig für deine Bemühungen belohnt!

Das Kartensystem selbst ist auch überraschend leicht zu lesen, obwohl es schnell überlastet wird. Rote Karten stehen für Angriffe, blaue für Verteidigung, gelbe für Buffs, lila für Mana und so weiter. Das hält deine Hand handhabbar, selbst wenn sie zu einem unheiligen, überquellenden Werkzeugkasten für Monsterschlachtung gewachsen ist.

Meistens wirft Crawler dir auch die eine oder andere Kurve zu, denn das Spiel streut es wirklich gern mit Kuriositäten ein, oft weit mehr, als du vernünftigerweise verkraften kannst. Das Beste von allem? Man kann immer etwas mit ihnen anfangen, so absurd und albern es auch erscheinen mag. Wenn es eine Sache gibt, vor der du niemals Angst haben solltest, dann ist es Experimentieren. Synergien können aus den unerwartetsten Dingen entstehen, und Crawler belohnen Kreativität und Neugier statt passive Vorsicht – eine Designphilosophie, die ich mir sehr, sehr wünsche, dass mehr Rogueliten es wagen würden, anzunehmen.

Vampire Crawlers wagt es, die Zügel loszulassen und dich zum Horizont galoppieren zu lassen, wohl wissend, dass du früher oder später überwältigt wirst. Es ist ein Spiel, in dem man ein Gott werden kann, wenn auch nur in pixeliger Form, was genau das ist, was das Spiel so verdammt charmant macht. Jeder Lauf wird zu einem verrückten Experiment, jeder Misserfolg zu einer Lektion und damit zu einer Ausrede, um noch eine Stunde Schlaf auszulassen.

Die Meta-Progression hilft auch, das Feuer am Brennen zu halten. Zwischen jedem "Durchlauf" hast du die Möglichkeit, die Stadt zu verfeinern und zu basteln. Du kannst alles manipulieren, von welchen Edelsteinen im Spiel erscheinen – die wiederum passive Effekte auf deine Karten haben – bis hin dazu, wie stark deine Bonusfähigkeiten sein sollen oder welchen Charakter du spielen möchtest. Wie im Original gibt es eine ganze Reihe von Gesichtern freizuschalten, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Eigenheiten und Fähigkeiten, die noch mehr Experimente anregen.

Der Sensenmann wird dich heimsuchen...

Das System sorgt dafür, dass Crawlers immer das Gefühl hat, voranzukommen; es gibt immer ein bisschen Fortschritt zu machen, selbst wenn du besiegt wurdest und der Sensenmann zum x-ten Mal kommt, um dich zu verspotten und deine Niederlage unter die Nase zu reiben. Nur noch eine Runde...

Optisch ist Vampire Crawlers ziemlich das, was man erwarten würde, und entfernt sich nicht weit von seinen Wurzeln mit überpixelten Darstellungen von allem von Monstern bis zu Charakteren. Es bietet jedoch auch eine klarere Struktur, die zum neuen Gameplay passt, und scharfe Effekte, die das Erlebnis bereichern. In gewisser Weise fühlt es sich an, als hätte jemand den 3D-Labyrinth-Bildschirmschoner aus Windows 95 zusammen mit Castlevania in den Mixer geworfen, und das Ergebnis ist ebenfalls sehr farbenfroh und charmant, denn man wird garantiert mehr als einmal bei seinen vielen Abenteuern lächeln.

Natürlich gibt es ein paar kleinere Mängel, da die erste Stunde ziemlich langsam ist, und es dauert definitiv eine Weile, bis die Maschinen richtig in Gang sind. Um ehrlich zu sein, habe ich mich am Anfang etwas verwundert am Kopf gekratzt. Man kann es sich wie eine Lokomotive vorstellen, die langsam Dampf in ihrem Kessel aufbaut, oder einen Schneeball, der vom Gipfel eines Berges rollt, aber langsam zu einer Lawine heranwächst. Sobald es läuft, geht es richtig los.

Außerdem kann das Spiel etwas chaotisch werden, mit einer Oberfläche, die gelegentlich etwas knifflig ist. Kleine Ärgernisse natürlich und wahrscheinlich etwas, worüber du ein paar Sekunden murren wirst, bevor du es genauso schnell vergisst und dich wieder in Vampire Crawlers absurder Brillanz verlierst und erneut auf "Weiter" klickst. Nur noch eine Runde...

Karten in Hülle und Unmengen an Freischaltungen!

Das ist der Punkt, Vampire Crawlers weigert sich, dich gehen zu lassen. Er beißt sich in deinen Hals und schmeust weiter. Denn obwohl vieles vertraut ist und die Ähnlichkeit zu Survivors auffällig ist, arbeitet Crawlers mit völlig neuen Werkzeugen. Vergiss Reflexe und pixelgenaue Navigation zwischen stürmenden Monsterhorden – hier dreht sich alles um Hirn, Timing und eine leicht sadistische Liebe dazu, Systeme bis zum Zerreißen zu treiben.

Die Stunden vergehen, der Tag verwandelt sich in Nebel und die Zahlen wachsen mit deinen Komboketten, alles im Takt dieser heimtückisch wiegenden Musik und einem Feuerwerk aus knisternden Pixeln und Effekten. Ach du meine Güte, Poncle, was hast du getan... Vampire Crawlers ist schlichtweg herausragend und seine Möglichkeiten sind schwindelerregend. Spiel auf eigene Gefahr, denn das ist, wenn möglich, sogar besser und ausgereifter als sein Vorgänger.