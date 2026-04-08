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Manchmal ist es schwer, keine Erwartungen an Spiele zu haben, die man ausprobieren möchte. Auch wenn die Alarmglocken läuten und alles darauf hindeutet, dass das Spiel die Chancen gegen sich hat, bleibt die Hoffnung bestehen. Du drückst die Daumen, vermeidest es, unter Leitern hindurchzugehen und all das, in der Hoffnung, dass das Spiel dich doch umhaut. So empfand ich das Thema Samson, von dem ich mehrere spannende Vorschauen gesehen hatte, was meine Erwartungen in die Höhe trieb. Nicht nur das, sondern alles deutete darauf hin, dass der Entwickler Liquid Swords, bestehend aus mehreren erfahrenen Avalanche-Mitgliedern, verstanden hatte, nicht zu viel auf sich zu nehmen, und ein Spiel geschaffen hatte, das schmal genug war, um die Ziellinie zu überqueren.

Als ich Samson zum ersten Mal sah, mit dem Untertitel "A Tyndalston Story", fand ich, dass es den halblinearen Missionen der GTA-Reihe ähnelt, nur ohne Schusswaffen, und das ist tatsächlich eine ziemlich treffende Beschreibung. In vielerlei Hinsicht hat das Team hier eindeutig starke Inspiration aus Grand Theft Auto gezogen, wo Missionen darin bestehen, durch eine offene Stadt zu fahren und verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Der einzige Unterschied ist, dass bei allen Kämpfen nur Fäuste verwendet werden. Ansonsten ist die Struktur sehr vertraut, wenn man schon einmal Open-World-Spiele gespielt hat. Es ist nicht das erste GTA-Spin-off, das auf diese Weise aufgebaut ist; Denken Sie zum Beispiel an Sleeping Dogs.

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Man spielt Samson McCray, der mit einer massiven Schulden gegenüber verschiedenen kriminellen Banden in St. Louis in seine Heimatstadt zurückkehrt. Seine Schwester wurde als Geisel genommen, um sicherzustellen, dass er die 100.000 Dollar bezahlt, die er schuldet. Folglich muss sich Samson in kriminelle Aktivitäten in Tyndalston stürzen, um das Geld zu verdienen. Die Geschichte ist jedoch eher dünn und hauptsächlich eine Ausrede, um den Spieler auf Missionen zu schicken. Samson ist kein besonders spannender Charakter, und seine Freunde sind genau die stereotypen Figuren, die man in dieser Art von Spiel erwarten würde. Es fühlt sich alles an, als hätte man es schon einmal gesehen, und ich fand es schwer, mich wirklich mit Samson, seiner Schwester oder den Menschen, mit denen er umgibt, in Kontakt zu treten. Die Geschichte hat eine leicht übertriebene Qualität, als wolle sie ein wenig Selbstbewusstsein entwickeln, aber das funktioniert einfach nicht, wenn die Charaktere nicht dynamischer sind, als sie sind.

Um Geld zu verdienen, kann sich Samson in verschiedene Aktivitäten stürzen. Er kann an Rennen teilnehmen, Drogen liefern und andere Kriminelle verprügeln, die ihm im Weg stehen. Das Einzige, was das Spiel wirklich anders macht, ist, Schusswaffen zu entfernen, und wie bereits erwähnt, ist der Fokus auf Nahkampf nicht einmal ganz originell. Der Rest wirkt direkt aus GTA und vielleicht sogar aus Mafia übernommen. Das ist ehrlich gesagt enttäuschend. Das Spiel verwendet ein System sogenannter Action Points, bei denen jede Mission Punkte kostet und man in der Regel drei Missionen pro Tag bewältigen kann. Gleichzeitig müssen Sie Ihre Schulden weiterhin abbezahlen, sonst werden Sie gejagt. Gute Idee, oder? Nun, ja, auf dem Papier klingt das vielleicht gut, aber in der Praxis ist es extrem strafend. Wenn du eine Mission scheiterst, verlierst du fast dein ganzes Geld. Später kannst du Fähigkeiten freischalten, die den Verlust verringern, aber du verlierst trotzdem etwa 90%. Das ist unglaublich frustrierend. Es ist in Ordnung, den Druck der Schulden eher systemgetrieben und mechanisch zu spüren, aber es ist einfach schlecht umgesetzt.

Man spürt wirklich, wie das Spiel einen ständig dazu drängt, perfekt zu spielen, und es funktioniert einfach nicht besonders gut. Es fühlt sich eher wie eine Übung an, um Frustration zu vermeiden, als Spaß zu haben. Wenn nur die Missionen unterhaltsam wären, aber leider sind sie das nicht. Im Großen und Ganzen lassen sie sich in zwei Kategorien einteilen.

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Die erste Art sind Automissionen, bei denen du herumfährst, an Rennen teilnimmst oder andere Kriminelle stoppst, indem du deren Autos zerstörst. Sie haben Ihr eigenes Auto, das ziemlich schnell kaputtgeht, und wenn das passiert, müssen Sie für die Reparatur bezahlen oder ein neues finden. Das Problem ist, dass Sie keine Autos aus dem Verkehr stehlen können, sodass Sie, wenn Ihr Auto liegen bleibt, möglicherweise mehrere Kilometer laufen müssen, um ein neues zu finden. Es ist nicht besonders gut gestaltet. Alles wird schnell stressig, besonders weil das Spiel dich auch finanziell bestraft. Wenn man sich um dein Auto, dein Geld und die Schwierigkeit der Missionen sorgen muss, fühlt es sich eher wie Arbeit denn Unterhaltung an.

Und ich weiß, dass es Leute gibt, die mehr als alles andere eine Herausforderung wollen, aber versuche dir Celeste vorzustellen, wo deine hart erarbeiteten Erdbeeren mit der Zeit verschwinden, und jedes Mal, wenn du scheiterst. Samson ist nicht herausfordernd , sondern einfach böswillig gestaltet und nicht auf clevere Weise. Man sammelt unterwegs Erfahrungspunkte, aber selbst als ich den letzten Abschnitt des Spiels erreichte, wurde ich von Gegnern niedergeschlagen, die mich nur böse angeschaut haben, und zu diesem Zeitpunkt war ich ganz unten im genannten Fertigkeitenbaum. Es fühlte sich nicht anders an und ich fühlte mich nicht stärker als zu Beginn des Spiels, und das ist keine gute Sache. Man spürt kein Gefühl von Fortschritt, und das machte das Spiel ziemlich langweilig.

Die andere Art von Mission findet zu Fuß statt, bei der man Pakete finden und Gegner verprügeln muss. Hier bricht das Spiel wirklich auseinander. Die Steuerung ist unpräzise und fühlt sich "schwebend" an, und es gibt so viele technische Probleme, dass ich mehrmals wütend aufgehört habe. Man bleibt oft in der Umgebung stecken, und wenn das passiert, kann der Charakter auf seltsame Weise herumfliegen. Es kann mehrere Minuten dauern, sich zu befreien, und man hat keine Lust neu zu starten, weil das Spiel nicht unbedingt gespeichert wurde.

Das Kampfsystem ist auch nicht gut. Du kannst von Gegnern betäubt werden, die dich immer wieder treffen, ohne dass du etwas tun kannst, und plötzlich liegst du tot am Boden und hast dein Geld verloren... Schon wieder. Gegner können auch ohne Vorwarnung hinter dir spawnen, sodass du getroffen wirst und keine Chance hast, zu reagieren. Es fühlt sich unfair und frustrierend an. Ich muss zugeben, dass ich meine Tastatur aus purer Frustration mehrmals auf das Sofa geworfen habe. Das ist kein gutes Zeichen. Das kann natürlich behoben werden, aber ich bin gezwungen, meine Erfahrung so zu beschreiben, wie sie war, nicht so, wie sie für dich potenziell sein könnte.

Wenn ich etwas Positives sagen darf: Die Stadt Tyndalston ist tatsächlich ziemlich schön. Es hat eine raue, rohe Atmosphäre und die ständig nassen Straßen verleihen ihm ein unverwechselbares Gefühl, obwohl es nie wirklich regnet. Es ist ein bisschen seltsam, aber auch auf eine skurrile Weise charmant. Leider wird das schnell von sich wiederholenden Geräuschen und Gesprächen überschattet, die sich endlos wiederholen und schließlich einfach nur noch nervig werden. Dieses Spiel fühlt sich an wie eine Sammlung guter Ideen, die nie ganz zusammenkommen. Man sieht, was die Entwickler versucht haben, aber es scheint, als hätten sie nicht die Ressourcen gehabt, es richtig zum Leben zu erwecken.

Also, würde ich Samson empfehlen? Nein, nicht in dem Zustand, in dem das Spiel gerade ist. Und ich kann mir kaum vorstellen, wie es ohne wesentliche Änderungen an einigen absolut zentralen Systemen gerettet werden könnte.