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Wenn es um ein Life is Strange-Spiel geht, gibt es einige Bereiche, in denen man Exzellenz erwartet. Diese Serie basiert auf einer Sammlung von Säulen, sei es vielfältige und authentisch anfühlende Figuren, eine emotionale und widersprüchliche Erzählung oder große und geschichtsprägende Entscheidungen und Wendungen. Das sind Elemente, die wir von einem Life is Strange-Spiel erwarten – Elemente, die oft die Konkurrenz übertrumpfen können, allerdings auf Kosten mittelmäßiger Gameplay-Features und kreativer Entscheidungen anderswo. Ich erwähne das, weil Life is Strange: Reunion ein weiterer Fall genau dieser Strukturierung ist.

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Als letztes Kapitel in der Saga von Max Caulfield und Chloe Price gilt, untersucht Reunion, wie Max' Handlungen aus Life is Strange: Double Exposure Chloe unbeabsichtigt zurück in Max' Leben brachten (je nachdem, wie man die vorherigen Teile erlebt hat) und wie ihr Eingreifen in Zeitlinien ihre Freunde und ihre jetzige Heimat der Caledon University auf einen Weg ins Vergessen gebracht hat. Jede Entscheidung hat am Ende des Tages eine Konsequenz, und dieses Spiel dreht sich ganz darum, mit diesen Konsequenzen umzugehen, was vielleicht eine völlige Missachtung zeigt, aus unseren katastrophalen Fehlern zu lernen. Ich sage das, weil das Ziel von Reunion darin besteht, ein verheerendes Feuer zu stoppen, das Caledon zu Asche verbrennen wird, während gleichzeitig versucht wird, das Leben derjenigen zu retten, die im Brand sterben werden. Trotz all dem, was durch Max' Handlungen geschieht, ist die unmittelbare Reaktion, erneut mit der Zeit herumzuspielen und zu versuchen, die Zeitlinie zu 'korrigieren' und das perfekte Ende zu formen – ein erzählerisches Konzept, das von allerlei moralischer Mehrdeutigkeit umgeben ist.

Zugegeben, es ist eine unterhaltsame und interessante Geschichte, die der Entwickler Deck Nine erfunden hat, eine, die besser getaktet ist, mehr einprägsame Wendungen und Enthüllungen bietet, eine tiefere Schicht von Intrigen und Geheimnissen im Zentrum enthält und dabei das Kernprinzip von Life is Strange mit Entscheidungen und Konsequenzen erfüllt. Aus erzählerischer Sicht ist es ein weiterer Triumph von Deck Nine und ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass Life is Strange-Spiele mit den Besten konkurrieren können, wenn sie sie aus reiner Story-Perspektive beurteilen.

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Ebenso macht die Art und Weise, wie die Entscheidungen genutzt werden, jede einzelne davon hervor und wirkt wirkungsvoll und entscheidend für die größere Erzählung. Es spielt keine Rolle, ob du dich für eine andere Figur bewunderst oder aktiv einen anderen beschuldigst, ein potenzieller Brandstifter zu sein – jede Entscheidung hat ihren Zweck und führt dich auf einen Weg zu einem glücklichen oder absolut gnadenlosen Ende. Und es ist diese Reise, zu sehen, wohin die eigenen Entscheidungen führen, die Reunion zu einem so erfüllenden Erlebnis macht – ein Spiel, das man jeden Abend durch einen Film oder ein paar Folgen einer TV-Serie ersetzen kann, indem man sich entspannt und zuschaut, wie sich die Geschichte dank deiner Beteiligung entfaltet. Auch das ist eine der Hauptstärken, die diese Serie immer geliefert hat, und diesmal verliert sie keinen Schlag.

Was ich sagen kann – und das widerspricht etwas dem besseren Tempo der Handlung –, ist, dass Reunion mit seinen Charakteren und der Verbindung zu ihnen nicht ganz auf derselben Ebene liefert. Die meisten dieser Personen sind Menschen, die du dank Double Exposure bereits in- und auswendig kennst, sodass es weniger nötig ist, sie besser kennenzulernen und zu sehen, wie ihre individuellen Entwicklungen in deine größere Geschichte passen. Tatsächlich scheint dies eine bewusstere Entscheidung von Deck Nine zu sein, das eine Sammlung frischer, größerer Charaktere gegen die Rückkehr von Chloe eingetauscht hat und sieht, wie die beiden Life is Strange-Ikonen, sie und Max, sich Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels gegenseitig navigieren. Es gibt hier viel zu entschlüsseln und zu schätzen, aber ich vermisse es, eine größere Besetzung zu haben, die mir völlig fremd wirkt, und dann kleine Details über sie Stück für Stück zu erfahren.

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Vielleicht bin ich etwas wählerisch, aber man bemerkt diese komplexeren Elemente schon, wenn das gesamte Spielerlebnis so rudimentär ist wie in Reunion. Natürlich hat Deck Nine die ausgezeichnete Entscheidung getroffen, Max ihre Rückspul-Fähigkeit freier einsetzen zu lassen, was kreativere Lösungen ermöglicht, um narrative ausgerichtete Probleme und Gespräche zu umgehen, aber die meisten davon wirken sehr motiviert und durchdacht, sodass das Feature weniger wie ein Werkzeug des Spielers wirkt und mehr der nächste Schritt zum Abspann. Ähnlich, wenn Deck Nine die Barrieren entfernt und Reunion für spielerisch fokussiertere Momente öffnet, stellt man fest, dass es hier am meisten zu kämpfen hat. Einerseits ist Caledon ein atemberaubendes Setting, aber wir haben die meisten dieser Gebiete und Orte schon durchquert, sodass das Wunder nicht mehr so ist wie beim ersten Spielen von Double Exposure. Außerdem ist es einfach etwas langweilig, langsam durch einen Innenhof zu joggen oder um die Schnappschildkröte herumzulaufen, um mit Gegenständen zu interagieren und eine vorprogrammierte Dialogzeile zu bekommen oder ein paar Sammelobjekte zu finden. Manchmal hat man das Gefühl, dass Reunion ohne diese seltenen offenen Spielabschnitte besser wäre, sondern stattdessen eine fokussiertere und strukturiertere lineare Geschichte von Anfang bis Ende bietet, wie eine Telltale-Geschichte.

Auch hier ist Reunion ein wirklich schönes Spiel, bei dem man den Auflösungs-zentrierten Modus nutzen kann, weil es einfach nicht notwendig ist, eine präzise und flüssige 60-FPS-Action zu bieten. Die künstlerische Leitung, das Umgebungsdesign, der Einsatz von Farben – all das fügt sich zusammen, um dieses Spiel wie einen Künstlertraum hervorzuheben. Aber wenn wir über interaktive Videospiele sprechen, muss das eigentliche Gameplay mehr Substanz haben, und Chloe als zweite Protagonistin hinzuzufügen reicht in dieser Hinsicht nicht aus. Im Großen und Ganzen spielt sie sich genau wie Max, und ihre charakteristische Backtalk-Fähigkeit wird kaum genutzt und hat kaum Platz im größeren Ganzen. Manchmal fühlt es sich wie ein Versehen an.

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Life is Strange: Reunion sticht als ein Spiel hervor, auf das du je nach Zeit- und Energieaufwand mehr oder weniger positiv sehen wirst. Hast du das Engagement, die Geschichte mehrmals zu spielen und bestimmte Momente und Kapitel erneut zu erleben, mit der Bedingung, dass es irgendwann zu einer anderen Szene oder einem anderen Ende führen wird? Wenn das dein Ding ist, wirst du dich mit Reunion wahrscheinlich viel besser verbinden als diejenigen, die Max und Chloes Reise nach einem Versuch beenden. Ich stehe irgendwo in der Mitte. Es gibt Qualität und echte Brillanz in diesem Spiel, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es entweder von mehr Interaktivität und spielerorientiertem Gameplay profitieren würde oder vielmehr von einem vollständigen Fokus auf Erzählung und einem handgefertigten und hochentwickelten Handlungsfluss aus eigenem Antrieb. Vielleicht sehen wir in Zukunft eine Veränderung der Serie, aber was auch immer passiert, eines ist klar: Reunion trifft erneut die Kernelemente dessen, was ein Life is Strange-Spiel besonders macht – also gebührt Deck Nine in dieser Hinsicht erneut Anerkennung.