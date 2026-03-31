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Auch wenn ich mich nicht als großen Mobile-Gamer bezeichnen würde, war es faszinierend zu beobachten, wie sich die Plattform und ihre Software besonders in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. Wir sind von mobilen Spielen, die sich voll und ganz auf die fast trostlose Landschaft zeitgesteuerter Aktivitäten einlassen, einer Flut an günstigen und einfachen Lebenssimulationsoptionen sowie einer extremen Auswahl an Trivia- und Rätselprojekten zu Alternativen wie Diablo Immortal und Call of Duty Mobile und sogar exzellenten Ports wie Fortnite, Minecraft, Balatro – und so weiter. Auch wenn es unter PC- und Konsolenpublikum ein Stigma gibt, dass Mobilgeräte etwas minderwertig seien, ist es eine weitaus beeindruckendere und bewundernswertere Landschaft als früher.

Ich erwähne das, weil die nächste große Expansion in die Welt des mobilen Gamings von Ubisoft kommt, die nach der Veröffentlichung von Rainbow Six Mobile nun bereit sind, The Division Resurgence anzubieten, eine reine mobile Version der beliebten Serie, die versucht, die Authentizität der Reihe zu bewahren, ohne die Plattformvorteile, die PC und Konsole bieten. Und weißt du was? Das ist kein schlechter Versuch, solch hohe Ziele zu erreichen.

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Zum einen bietet The Division Resurgence auf makroebene die Kernsäulen dessen, was ein The Division-Erlebnis ausmacht. Es gibt präzises und spannendes Third-Person-Action-Gunplay, das es dem Spieler erlaubt, eine Kampfsituation auf seine eigene Weise anzugehen. Der Fokus liegt stark darauf, zu plündern und mächtiger zu werden, indem man bessere Ausrüstung bekommt und das Inventar verbessert, das an ein farbiges Stufensystem gebunden ist. Es gibt eine offene Welt zum Erkunden, in der man auf der Straße auf Gegner treffen kann, während man zu wichtigen und thematischen Story-Missionen navigiert. Es gibt immer noch ein extraktionsähnliches Element, das mit der Dunklen Zone verbunden ist, bei dem man groß gewinnen oder mit leeren Händen gehen kann. Der Fokus liegt auf sozialem Gameplay, bei dem man verschiedene Missionen allein oder in einem Trupp mit Freunden übernehmen kann. Der Punkt ist, dass hier viel steckt, das einem sofort auffällt, dass dies ein The Division-Spiel ist, ohne jeden Zweifel oder jede Frage im Kopf zu haben, selbst trotz der Plattformbeschränkungen durch Mobilgeräte.

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Das Entwicklungsteam von Ubisoft hat hervorragende Arbeit geleistet, ein Spiel zu liefern, das flüssig läuft (auch wenn es visuell alles andere als beeindruckend ist...) und das herausforderndes, aber lohnendes Gameplay bietet. Unabhängig davon, ob man mit den Touch-Steuerungen spielt, die die meisten mobilen Shooter widerspiegeln, da die linke Seite des Bildschirms hauptsächlich zum Bewegen genutzt ist, während die rechte zum Zielen und zum Wählen von Schlüsseltipps wie Nachladen und Fähigkeitsnutzung dient, oder mit einem angeschlossenen Controller – die Action ist aufregend und explosiv, mit klarem Fokus auf ein Gameplay, das kein Spaziergang im Park ist. Die gegnerische KI ist klug und wird dich testen, mit flankierenden Zielen und gepanzerten oder schildbenutzten Bedrohungen, die auf dich zustürmen, sodass du dich nicht hinter Deckung verstecken kannst, die vor Gefahr geschützt sind. Man muss in diesem Spiel auf der Hut sein, das Leveldesign sowie seine Fähigkeiten und Ressourcen voll einsetzen, um einige Begegnungen zu überleben – was mehr ist, als viele Mobile Games behaupten können. Ebenso kann ich Ihnen zwar nicht sagen, dass ich die Zielsteuerung auf dem Touchscreen liebe, aber sie funktionieren hier ziemlich gut, auch wenn die controllerbasierte Action deutlich besser ist.

Wenn man ein Kerngameplay nimmt, das effektiv funktioniert, kombiniert mit der Freiheit einer offenen Welt, die für mobile Standards ziemlich beeindruckend ist, eine komplette Geschichte, detaillierte Looter-Shooter-Systeme, Fortschritt und Buildcrafting hinzufügt und all das kostenlos anbietet, ist es schwer, die Brillanz von The Division Resurgence aus Verbrauchersicht nicht zu sehen. Das soll nicht heißen, dass es keinen Raum für Verbesserungen gibt, denn es gibt welche, einschließlich etwas weniger aggressiver Gegner, denn der Kampf (so sehr ich Herausforderungen auch liebe) ist derzeit ziemlich anspruchsvoll, um nur ein Beispiel dafür zu sein. Aber ähnlich wie bei Diablo Immortal gilt: Wenn wir etablierte PC- und Konsolenentwickler nicht davon überzeugen können, Ressourcen auf spielerzentrierten Plattformen zu nutzen, ist ein Projekt wie The Division Resurgence praktisch das nächstbeste, denn ohne einen Cent auszugeben, kann man auf eine im Grunde rudimentäre Version der Hauptreihe zugreifen. Das ist kein schlechter Kompromiss für ein Spiel, das man auf einem Sieben-Zoll-Gerät im Zug spielen kann.

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Das führt mich jedoch zu einigen der ernsteren Probleme des Spiels, nämlich dass The Division sowohl in der Präsentation als auch in der Spielstruktur eine komplexe Angelegenheit ist. Sich durch New York zu bewegen und im Kampf gefangen zu sein, verliert viel von seiner Brillanz auf einem Smartphone-Bildschirm, besonders wenn man kein 'Ultra'- oder 'Max'-Modell verwendet. Meine Erfahrung mit einem iPhone 16 Pro ist, dass das Spiel wunderbar lief, aber ich konnte nicht alles sehen, was passierte, weil der kleine Bildschirm ebenfalls von zwei Daumen verstopft wurde, die versuchten, 30+ Meter entfernt Gegner präzise zu zielen und zu schießen. Es gibt einfach viel zu tun, das in so einem kleinen Display untergebracht werden muss.

Was die Gameplay-Struktur betrifft, wurde dies nicht ganz auf eine Weise integriert, die Kenner der Serie zu schätzen weiß. New York ist eine Open-World, was für mobile Geräte beeindruckend ist, aber wir sprechen hier nicht von einer fesselnden Open-World, sondern vielmehr von einer Reihe lebloser Blöcke und Straßen, die man auf dem Weg zur nächsten Mission entlangwandert und gelegentlich anhält, um sich um Gegner zu kümmern, die 20 Meter vor einem aufgetaucht sind. Die Missionen erfordern dann, dass du in getrennte Bereiche lädst, in denen Gruppen von Gegnern auf dich zugeworfen werden, während du dich durch einzigartige 'Arenen' bewegst. Am besten kann ich das Gameplay so beschreiben, dass es fast an Actionspiele der 2000er Jahre heranzieht, wo alles sehr methodisch und formelhaft war. Es funktioniert, und Mobiltelefon gebührt Anerkennung dafür, dass es diesen Punkt in seiner Entwicklung bereits erreicht hat, aber es ist weit entfernt von modernen Spielestandards anderswo.

Schließlich haben wir meinen größten Kritikpunkt: The Division ist bereits eine komplexe Serie, die viel Aufwand, Zeit und Überlegung erfordert, um das Beste aus den eigenen Builds herauszuholen und zu lernen, wo man die richtigen Items bekommt und wie man die Spielsysteme 'ausnutzt'. Stell dir nun vor, das wird mit einer Vielzahl von Features kombiniert, wie sie in Free-to-Play-Mobile-Titeln zu finden sind – sei es Unmengen an Menüs für tägliche und wöchentliche Quests, Läden mit seelenzermürbender Monetarisierung, Battle Passes, viel zu viele Währungen und Ressourcen, die das Erlebnis einfach verstopfen – du verstehst das Wesentliche. Der Punkt ist, es gibt immer einen Haken, und ein Spiel wie The Division Resurgence mit all seiner Gameplay-Variation und seinen Reflexionen der The Division-Formel kann ohne solche Systeme nicht kostenlos angeboten werden, die einfach anti-spielerisch sind.

Letztlich ist das, was wir mit The Division Resurgence bekommen, sehr ähnlich zu Diablo Immortal. Im Kern ist dies ein sehr ambitioniertes und beeindruckendes Videospiel, das eine massive Verbesserung gegenüber vielem der mobilen Plattform darstellt, aber es wird durch die Einbindung aufdringlicher und demoralisierender mobiler Elemente, die der Plattform weiterhin einen schlechten Ruf einbringen, belastet und zurückgehalten. Funktioniert es als Spiel, in das man sich während des Pendelns für 20 Minuten einloggen kann? Ohne Frage. Aber könntest du dich stundenlang hinsetzen und The Division Resurgence spielen und schließlich hunderte Stunden in das Gameplay investieren, wie es bei Konsolen- und PC-Projekten leicht der Fall ist? Nein, es hat weder die Struktur noch die Beine, um so ein Titel zu sein. Wir sprechen also von einem besser als durchschnittlichen Mobile-Spiel, aber auch von einem weiteren klaren Beispiel dafür, dass Mobile den anderen Plattformen immer noch unterlegen ist.