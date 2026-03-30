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Wenn ich ein Spiel als 'teuflisch spaßig' beschreiben müsste, dann wäre es Super Meat Boy. Das Plattform-Gameplay, das Leveldesign und die Philosophie des Schwierigkeitsgrades ist so herrlich erfreulich und grausam, aber fantastisch. Es ist nicht ganz so wütend wie das, was der sadistische Bennett Foddy ausdenkt, aber es ist auch weit entfernt von dem, was man als zugänglichen Plattformer ansehen würde. Super Meat Boy existierte schon immer in einer Goldlöckchen-Zone, in der es gerade schwer genug war, um dich aufzuregen, und trotzdem Level hatte, die nach einiger Übung und Ausprobieren überwindbar sind.

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Ich erwähne das, weil Super Meat Boy schon lange so funktioniert, wegen seines 2D-Gameplay-Designs. Die Entwickler können all ihre Zeit darauf verwenden, sicherzustellen, dass das Spiel diesen Goldlöckchen-Ansatz beibehält, da sie sich nur um zwei Dimensionen kümmern müssen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Super Meat Boy 3D ist jetzt hier und verändert die Dinge erheblich, aber funktioniert das zu Gunsten der Serie?

Um diese Frage zu beantworten, kann ich nur sagen, dass ich nicht ganz überzeugt bin, aber dazu komme ich gleich. Für den Moment möchte ich hervorheben, was Super Meat Boy 3D richtig macht, da es einige verschiedene Dinge gibt. Es gibt das Gesamtgefühl, die künstlerische Leitung, die Brutalität, die grundlegende, aber dennoch motivationsklare Erzählung, die Einfachheit des Gameplays. All das ist durch und durch Super Meat Boy, und du wirst keine Sekunde daran zweifeln, welches Spiel du mit diesem neuen Kapitel spielst. Es gibt immer noch separat gestaltete Welten mit einer dazugehörigen Dark World, zusätzliche Charaktere zum Freischalten, wenn man den Mut hat, jedes einzelne Sammelobjekt zu beanspruchen, und einen Schwerpunkt darauf, jedes Level so schnell und fehlerfrei wie möglich zu beenden. Die Super Meat Boy-Formel wurde bewahrt und mit großem Erfolg weiterentwickelt, und doch fühlt sich für mich beim Spielen Super Meat Boy 3D etwas einfach nicht richtig an...

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Der Sprung von 2D zu 3D ist eine gewaltige Aufgabe, da es eine komplette Designüberarbeitung erfordert, die in diesem Spiel vielleicht noch ein letztes Maß an Raffinesse und Präzision fehlt. Die Super Meat Boy-Formel ist zu schnell und brutal, als dass sich der Spieler um die genaue Position deines Charakters kümmern könnte, und doch nimmt das in diesem Spiel den Großteil deiner Gedanken ein. Es mag trivial klingen, aber anstatt sich darauf zu konzentrieren, sich durch Kreissägen und Fleischwölben zu quetschen, konzentriert man sich darauf, Meat Boy einfach auf einer 'sicheren' Plattform zu halten, weil die Bewegung so schnell und schlagkräftig ist, dass es unglaublich leicht ist, grundlegende Bewegungsfehler zu machen.

Hinzu kommt, dass die 3D-Natur des Spiels nicht wie eine Schulter-Kamera funktioniert, was bedeutet, dass man keinen seelenzerstörend schweren 3D-Prince of Persia-ähnlichen Plattformer bekommt. Vielmehr ist die Kamera in einer festen Position, während sie dich durch das Level begleitet, was bedeutet, dass die 3D-Natur hauptsächlich darauf basiert, dass Meat Boy nun ein paar zusätzliche Bewegungsoptionen beim Durchspielen eines Levels hat – etwas, das du eigentlich gar nicht brauchst.

Im Grunde will ich sagen, dass Super Meat Boy 3D s 3D-Element sich nicht wie eine Gameplay-Weiterentwicklung anfühlt, sondern eher wie ein Design-Gimmick, das das Erlebnis nicht verbessert. Es steht außer Frage, dass es anders ist, aber es gab nicht viele Super Meat Boy-Spiele, sodass es nicht unbedingt eine Verzweifelung nach überarbeiteten Optionen gibt, besonders wenn sie kein Erlebnis bieten, das sich wie der nächste große Schritt für die Serie anfühlt. Dieses Spiel ist nicht das. Es ist auch keine Abschreckung oder ein Rückschritt, sondern einfach ein Seitenschritt, der Super Meat Boy auf einen Weg führt, den er nicht gehen muss. Es ist ein bisschen wie Sonic the Hedgehog in 2D und 3D. Es gibt eine Welt, in der der Charakter in beiden Dimensionen existieren kann, aber es lässt sich nicht leugnen, dass das blitzschnelle und flüssige Plattform-Gameplay am besten in einem 2D-Format funktioniert. Genau so empfinde ich Super Meat Boy 3D bei dieser Reihe. Es ist kein Desaster und auch keine schlechte Integration, es fühlt sich einfach nicht so an, als würde die Meat Boy-Formel spielerisch wirklich ins 3D passen.

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Vielleicht gibt es Raum für Verfeinerungen, um diese neue Verbindung aus traditionellem Gameplay und einer zusätzlichen Dimension zum Funktionieren zu bringen, sei es durch eine nähere Kamera, damit man den eher kleinen Protagonisten besser im Blick behalten kann, oder indem man alles ein wenig verlangsamt, um den Fluss zu verbessern. So oder so bin ich von Super Meat Boy 3D in seiner jetzigen Form nicht ganz überzeugt, da es für eine Serie solcher Brutalität einfach zu ungenau wirkt.

Kurz gesagt, Super Meat Boy 3D wirkt wie ein Spiel, das die Serie nicht weiterentwickelt, sondern sie einen anderen Weg einschlägt, den es nicht erkunden muss. Das Thema, der Ton, der Stil – alles wirkt immer noch authentisch wie Super Meat Boy, aber das Gameplay hat eine leicht unangenehme Note, bei der es sich aus irgendeinem Grund nicht ganz richtig anfühlt. Super Meat Boy ist vielleicht zurück, aber das ist nicht der Charakter in Topform.