Death Stranding 2: On the Beach (PC)

HQ

HQ

Wann ist ein Spiel Art? Ist es so, wenn ein Spiel so abwegig ist, dass alles, was passiert, fast unverständlich ist, aber dennoch beim Spieler ankommt? Oder ist es ein stimmiges Erlebnis, das auch von den eher "Casual-Gamern" genossen werden kann? Ich würde sagen, das letztere Beispiel sieht man selten, aber wenn ich Death Stranding 2: On the Beach definieren müsste, würde ich Hideo Kojimas Meisterwerk mit diesem Etikett verbinden. Ich habe Death Stranding 2: On the Beach auf dem PC, und hier kann man dieses Meisterwerk wirklich glänzen sehen.

Zur PC-Version wurde nicht viel hinzugefügt, aber es gibt immer noch deutlich mehr als in vielen anderen PlayStation-Ports – und das ist absolut genial. Kojima und seine Entwickler haben ursprünglich herausgeschnittene Zwischensequenzen hinzugefügt, die sowohl in der PC- als auch in der PlayStation-5-Version hinzugefügt werden. Es ist absolut genial, denn sie verleihen dem Spiel noch mehr von diesem unverwechselbaren Kojima-Vibe, der so einzigartig für ihn ist. Wenn man seine anderen Spiele gespielt hat, kennt man genau den Wahnsinn und die Tiefe, die es in die Spielwelt bringt, wo man einfach denkt: "Das ist so fantastisch, manchmal kindisch", aber es ist auch einfach schön, mehr dieser Ausdrücke aus Kojimas verdrehtem Geist zu sehen. Es ist wie Der Herr der Ringe: Extended Edition, wo die hinzugefügten Zwischensequenzen eine tiefere Welt schaffen und das Erlebnis noch spannender machen.

Werbung:

Es gibt auch einen neuen Schwierigkeitsgrad für diejenigen Masochisten, die das Original nicht schwer genug fanden. Ich hatte auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schon viele Probleme, also habe ich nicht zu tief gegraben, aber was ich versucht habe, hat mir schnell gezeigt, dass man alle Mechaniken des Spiels kennen muss, um zu überleben. Wenn nicht, bekommst du eine ordentliche Tracht Prügel. Das habe ich auf die harte Tour herausgefunden. Es ist großartig, dass diejenigen, die das Spiel gemeistert haben, nun ein noch herausfordernderes Abenteuer in dieser zerbrochenen Welt erleben können. Außerdem kann man die Bosskämpfe erneut spielen, was brillant ist, da sie wunderbar gestaltet sind und als kleine Rätsel dienen, und die Tatsache, dass Sam "Porter" Bridges sich besser verteidigen kann als im ersten Spiel, macht sie noch unterhaltsamer.

Dann kommen wir zu den exklusiven Features, die exklusiv für den PC sind, und auch wenn sie nicht unbedingt die großen Stücke sind, beginnt sich das Erlebnis hier zu verändern. Schauen wir uns also an, was der PC diesem fantastischen Spiel hinzufügen kann.

Das Erste, was einem auffällt, ist, dass es eine ganze Reihe von grafischen Features gibt, die man einschalten kann. Es gibt Frame-Generierung und begrenztes Raytracing, für diejenigen mit einer Grafikkarte, die das bewältigen kann, und zum Glück kann es bei mir, auch wenn mein Kühler anfängt zu heulen, wenn alles voll ist. Andererseits habe ich selten ein Spiel erlebt, das so gut aussieht wie Death Stranding 2: On the Beach. Das erste Spiel sah auch fantastisch aus, besonders die Landschaften, aber im Nachfolger wirkt es fast fotorealistisch, wenn man durch die kargen Gebiete läuft, die ein Gefühl von Isolation, aber auch eine seltsame Ruhe inmitten der Zerstörung vermitteln. Wenn man die schattenhaften BTs sieht, ist es ein reines Teilchenspektakel, und es sieht absolut atemberaubend aus. Selbst als ich die Einstellungen heruntergedreht habe, hat das Spiel einen hohen visuellen Standard gehalten. Es ist eine Demonstration dessen, was man von moderner Hardware herausholen kann, wenn ein Entwickler eine klare Vision hat.

Werbung:

Weitere Dinge, die die PC-Version besser macht als jede andere Plattform, sind hohe Auflösungen, Bildraten und Skalierung. Death Stranding 2: On the Beach unterstützt alles, sodass du das Spiel ziemlich weit bringen kannst, wenn du das nötige Kit hast. Maus und Tastatur sind auch eine Option, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie besser sind als ein Controller. Der Port wirkt eindeutig für einen Controller konzipiert, besonders da viele Aktionen erfordern, dass man die Tasten längere Zeit gedrückt hält, anstatt die vielen Funktionen der Tastatur zu nutzen. Das machte es anfangs schwierig, die Steuerung auf dem PC zu beherrschen, und in angespannten Situationen habe ich oft die falschen Knöpfe gedrückt. Es wurde mit der Zeit besser, aber ich denke, die Menüs könnten besser für diejenigen von uns, die mit Maus und Tastatur spielen, angepasst werden.

Hier ist auch der Hafen am schwächsten. Es gibt das, was ich "Button-Bloat" nennen würde, bei dem dieselben Knöpfe je nach Situation in unterschiedlichen Kombinationen verwendet werden. Das bedeutet, dass man manchmal sehr präzise Eingaben in den ungünstigsten Momenten machen muss, was zu Fehlern führen kann, die unnötig erscheinen. Deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit einem Controller zu spielen, auch auf dem PC. Es ist etwas schade, denn ich bin sicher, es hätte intuitiver gemacht werden können.

Aber sobald alles läuft und man die Steuerung beherrscht, ist Death Stranding 2: On the Beach auf dem PC ein Genuss. Durch eine fast leblose Wüste zu bewegen, die vor allem einer Mondlandschaft ähnelt, ist ein Erlebnis für sich. Im ersten Spiel war es genauso, aber hier fühlt es sich noch intensiver an. Wenn du dich durch Bereiche mit BTs schleichst, die Handabdrücke im Boden hinterlassen, und du den Atem anhältst, während sie vorbeigehen, gibt es kaum Spiele, die dieselbe Spannung erzeugen können. Später, als der Schnee trifft, verändert sich die Atmosphäre komplett, und die Landschaft fühlt sich plötzlich lebendig und feindselig auf eine ganz neue Weise an. Der Schnee sieht fantastisch aus, und die unterschiedlichen Tiefen schaffen neue Herausforderungen, die man ständig berücksichtigen muss.

Auch die Zwischensequenzen sind auf dem PC in einer eigenen Liga. Man sieht wirklich die Liebe, die Kojima Productions in sie gesteckt hat. Die Charaktere wirken noch schärfer als auf der PlayStation 5, und ich habe selten so viel Gefühl für die vielen Nebencharaktere erlebt, denen man unterwegs begegnet. Man kann fast jede einzelne Pore ihrer Haut sehen und die Gesichtsausdrücke sind beeindruckend.

Wenn du also mit einem Controller spielst und einen einigermaßen guten PC hast, ist Death Stranding 2: On the Beach momentan die ultimative Version. Wenn du diesen Klassiker erleben möchtest und die Gelegenheit hast, ist dies definitiv die Version, die ich empfehlen würde. Death Stranding 2: On the Beach ist ein Meisterwerk und so nah an Kunst, wie ein Spiel nur kommen kann. Für mich ist es eines dieser Spiele, bei denen man manchmal vergisst, dass man da sitzt und spielt, und einfach mitten drinsteckt. Es ist fantastisch.