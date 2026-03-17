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Es sind fast zwei Wochen vergangen, seit Marathon veröffentlicht wurde, und zum Zeitpunkt des Schreibens hat Bungie die geplante "Endgame-Karte", Cryo Archive, noch nicht veröffentlicht, obwohl dies ein ziemlich wichtiger Teil des gesamten Inhaltsrahmens des Spiels ist. Es scheint geplant zu sein, aber bisher ist es noch nicht passiert. Dies trotz der Tatsache, dass Bungie zum Zeitpunkt des Starts die Medien gebeten hat, mit den endgültigen Rezensionen des Spiels zurückzuhalten, gerade weil es zwar offiziell zum vollen Preis erschienen ist, aber in seiner aktuellen Form als unvollständig gilt.

Das sind, gelinde gesagt, zwei etwas paradoxe Aussagen; Warum sollte man es verkaufen, wenn man nur noch wenige Wochen davon entfernt ist, den Inhalt hinzuzufügen, der das Spiel abschließt? Es ist nicht sicher, ob Bungie leicht zynische Motive hinter seiner Anfrage an die Medien hat, aber es hat im Großen und Ganzen funktioniert, denn derzeit gibt es nur sehr wenige Rezensionen, obwohl das Spiel seit zwei Wochen im Verkauf ist.

Also suchen wir stattdessen hier das glückliche Mittelmaß, denn ich fühle mich gezwungen, den Rahmen für meine kritische Haltung zu Marathon darzulegen, obwohl das Cryo Archive noch nicht geöffnet ist. Das bedeutet, dass ich diese Rezension des Spiels noch einmal aktualisieren werde, falls dieser Inhalt sich als so transformativ erweist, wie ich hoffe, aber ich bin auch offen für die Möglichkeit, dass Marathon, so wie es jetzt ist, genau so ist, wie es ist.

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Und ich denke tatsächlich, dass Marathon im Großen und Ganzen ein steinsolider Extraction-Shooter ist, der auf dem soliden Fundament basiert, das Bungie über 12 Jahre durch Destiny gelegt und gestärkt hat, obwohl es mehrere Probleme zu lösen gibt, von denen einige relativ leicht behoben werden können, während andere das Spiel entweder lange oder vielleicht für immer plagen werden.

Okay, was ist Marathon wirklich? Nun, es ist ein Extraktions-Shooter, ganz einfach. Das bedeutet, du hast eine Reihe von Menüs, mit denen du deine spezifische Charakterklasse oder "Shell" anpassen kannst, neue Aufträge annehmen und deinen Ausrüstungstresor organisieren kannst, und wenn du bereit bist, wirst du auf eine von drei Karten geworfen (bald vier mit Cryo Archive), auf denen du zwischen bestimmten Orientierungspunkten und topografischen Merkmalen herumläufst, um Beute zu finden. Entweder zufällig oder von anderen Teams, denen du begegnest, bevor du wieder entkommst... Oder auch nicht. Das ist im Grunde das Wesentliche, und Marathon bewirkt nicht viel mehr, als diese eher vereinfachte Beschreibung suggeriert und anbietet. In diesem Sinne ist Marathon auch ein ziemlich unkomplizierter Extraktions-Shooter, ohne vielseitige "Weltereignisse", ohne große, imposante Bosse, die unruhig über die Karte wandern, und ohne Ereignisse, die die strategische Herangehensweise jedes Teams drastisch verändern. Wenn du lädst, suchst du nach Beute, schießt auf andere Teams und entkommst.

Natürlich ist dies eine etwas vereinfachte Zusammenfassung des Spielablaufs, aber Marathon gedeiht durch dieses eher skillbasierte, einfache Setup, weil es den Spielern erlaubt, sich so direkt auf das Beste des Spiels zu konzentrieren. Sehen Sie, Marathon ist in seinen grundlegendsten Elementen makellos konstruiert. Waffenphysik, Nachladeanimationen, Bewegung, Klassendesign, ja, sogar die wirklich kurze TTK (Time-to-Kill), Marathon ist fein abgestimmt, und nach 35 Stunden Spielzeit kann ich sagen, dass Bungies Expertise als Führungspersönlichkeit auf diesem Gebiet nur wieder gefestigt ist. Ob es nun darum geht, mit einem BR33 Volley Rifle einen Kopfschuss zu landen oder ein intensives Feuergefecht mit einem V66 Lookout zu führen – Marathon bietet einige der besten Momente, die das Genre zu bieten hat; Daran besteht einfach kein Zweifel.

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Hinzu kommt das absolut atemberaubende Artdesign des Spiels, das Bungie selbst offenbar als "grafischen Realismus" bezeichnet. Es klingt nicht besonders passend, aber wie auch immer wir diese webbasierte Farbexplosion nennen, ich liebe jeden Moment davon. Es sieht durchgehend großartig aus, auf allen drei Karten, in den Menüs, überall. Und dank Son Lux', um es milde auszudrücken, fantastischer Soundtrack, Marathon klingt auch immer großartig. Wir haben in unseren Server-Slam-Eindrücken bereits über Marathon s visuelle und auditive Präsentation gesprochen und überprüft, aber dieser Eindruck ist im Laufe der Zeit nicht verblasst, ganz im Gegenteil.

Vor diesem Hintergrund bekräftige ich, dass Marathon s "Knochen", seine technische und mechanische Grundlage, so solide sind, dass man hier im Laufe der Zeit nichts weniger als einen fabelhaften Extraktions-Shooter bauen kann, vorausgesetzt, die Spieler sind bereit, daran zu bleiben, denn das, was ich hier lobe, ist der wichtige Teil, Im Großen und Ganzen. Aber das heißt nicht, dass Marathon keine tief verwurzelten Herausforderungen bevorsteht, die unabhängig davon, wie transformativ Cryo Archive ist, auftauchen werden – oder auch nicht.

Marathon s Waffen sind brillant, aber die Art, wie diese und Beute im Allgemeinen platziert, positioniert und signalisiert werden, ist einfach schrecklich. In Marathon ist die ganze spannende Beute in erster Linie weitgehend von der Umgebung losgelöst. Ein fantastischer Schild, entscheidende Munition, eine neue Waffe; Sie befinden sich alle in diesen anonymen Behältern, und diese Behälter sind sowohl schwer zu erkennen als auch aus der Ferne noch schwerer einzuschätzen. Außerdem scheinen diese Behälter nur eine teilweise Verbindung zu ihrem Standort auf der Spielkarte zu haben. Es gibt viele Waffenschränke an einem Ort, die immer eine Waffe anbieten, aber das architektonische Layout des Spiels gibt keine offensichtlichen oder subtilen Hinweise darauf, wo sich Dinge befinden und wohin man suchen sollte.

Folglich wird die Suche nach Beute in Marathon meist zu einem ziemlich verwirrenden Durcheinander, und obwohl man argumentieren könnte, dass der puritanischere Ansatz des Spiels bedeutet, dass man "einfach" andere Spieler jagen und deren Ausrüstung abnehmen kann, sollte Bungie wirklich daran arbeiten, die Beutejagd interessanter zu machen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun, aber im Moment ist es größtenteils nicht wirklich unterhaltsam, einfach vorbeizuschauen und nach etwas Bestimmtem zu suchen.

Aber das ließ sich relativ leicht durch kleine Anpassungen an der Sichtbarkeit der Behälter, eine Neuanordnung ihrer Platzierung und möglicherweise Anpassungen daran, welche Arten von Gegenständen wo zu finden sind, behoben werden; Das führt uns jedoch ganz natürlich zum größten Problem des Spiels, und das sind diese Karten. Wie erwähnt, gibt es drei davon, und obwohl alle drei diesen unglaublich schönen "grafischen Realismus" bieten – von dem ich noch nicht genug habe – haben sie alle grundlegende strukturelle und topografische Probleme. Alle drei. Denn obwohl diese Karten wunderschön sind und eine beeindruckende künstlerische Leitung sowie visuelle Kohärenz bieten, ist es Bungie offensichtlich nicht gelungen, sie in interessante "Spielräume" zu verwandeln. Damit meine ich, dass es auf Marathon s drei Karten keinen einzigen aufregenden Orientierungspunkt gibt, den man aus der Ferne sehen kann und der einen natürlich in den Bann zieht; Es gibt keine Höhenunterschiede oder Veränderungen in der Topographie, die einem Team ein "hohes Gelände" verschaffen. Es gibt keine Stellungen, die leicht zu verteidigen oder entsprechend schwer anzugreifen sind. Es sind immer Forschungslabore, Lagerhäuser und Büros. Die Sicht ist stellenweise lächerlich niedrig, was es schwieriger macht, andere Teams beim Schießen gegeneinander oder die ansonsten ziemlich unterhaltsamen KI-Gegner zu beobachten, und das Ganze ist fast immer flach.

Es ist nicht so, dass diese Karten keinen spaßigen, unterhaltsamen und intensiven Austausch zwischen Teams ermöglichen, und diese KI-Gegner funktionieren als herausfordernde Gegner sehr gut und manchmal einfach als "Schallfallen", aber Facilitieren und Verbessern sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, und ich hatte nie das Gefühl, dass diese Karten diese Duelle durch interessante Layouts besser gemacht haben.

Ein hoher Turm am Horizont, ein tiefer Wassergraben mit spannender Beute, eine gefährliche Forschungseinrichtung am Rand der Karte, die aus der Ferne sichtbar ist, ein schwebendes Raumschiff, in das man nach einer gewissen Zeit teleportieren kann – Bungie muss hier an der Vertikalität arbeiten, und das Ergebnis ist, dass man ziemlich schnell aufhört, sich mit der Struktur der Karte zu beschäftigen, Stattdessen sucht man einfach nach der kürzesten Route zu einem zufällig ausgewählten Ziel, das oft vom aktiven Vertrag bestimmt wird. Das lässt sich nicht sofort beheben; es zwingt Bungie, ihre Strategie zu überdenken, und ich glaube nicht, dass sie das schnell schaffen. Aber ich spüre es jetzt schon. Diese Karten machen einfach nicht Spaß genug, ganz einfach. Außerdem sind diese Verträge in vielerlei Hinsicht etwas "Glückssache", denn die Interaktionen mit diesen Fraktions-KI-Charakteren sind tatsächlich spannend und eine gute Möglichkeit, dem Spiel etwas erzählerische Würze zu verleihen, aber diese Ziele sind in ihrer Mehrdeutigkeit fast lächerlich, und weil das Spiel dir nur den Namen des Abschnitts auf der Karte gibt, in dem dein Ziel ist, Man rennt schnell ziellos herum und sucht in einem riesigen Lagerhaus nach einem ganz bestimmten Datenterminal, was übrigens keinen Spaß macht.

Wie gesagt; Die Grundlagen von Marathon sind solide, stark und gut funktionierend, und obwohl dem Spiel vielleicht ein Aufhänger oder einfach Karten fehlen, die auf dieser soliden Grundlage aufbauen, fühle ich mich auch ohne Cryo Archive zuversichtlich, Marathon allein aufgrund dieser ziemlich fantastischen Schleife zu empfehlen. Das heißt nicht, dass Marathon an sich ein fantastisches Spiel ist, aber es könnte durchaus eines werden, und das ist positiver als bei vielen anderen Live-Service-Spielen. Wie gesagt, ich werde diese Rezension mit meinen Eindrücken von der neuesten Karte aktualisieren, unabhängig davon, ob sie meinen Gesamteindruck drastisch beeinflusst oder nicht.