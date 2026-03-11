John Carpenter's Toxic Commando

HQ

Es gibt nur wenige Filmemacher, die mich so sehr beeinflusst haben wie John Carpenter. Ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen, und Kultklassiker wie Halloween, The Thing, The Fog und Big Trouble in Little China hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf mich als neugieriger Junge in den 1980er und frühen 1990er Jahren. Ob durch nächtliche TV-Übertragungen oder abgenutzte Videokassetten, die man im örtlichen Laden ausgeliehen hatte – seine Kreationen hatten etwas ganz Besonderes: diese einzigartige Mischung aus eiskalter Atmosphäre, pulsierender Synthesizermusik und einer Leidenschaft für Handwerkskunst – dazu die unvergesslichen Charaktere.

Die Filme waren wunderbar zynisch, punkig und kompromisslos – ein großer Mittelfinger an das Establishment. Carpenter war eine Person, die scheinbar immer tat, was er wollte, und nie verraten oder sich den Mächtigen mit ihren dicken Geldbeuteln verbeugte. In seinen späteren Jahren haben sich seine Interessen natürlich etwas verschoben, mit einem stärkeren Fokus auf Musik und weniger Herzensprojekten. Als Toxic Commando mit seinem Namen angekündigt wurde, war es kaum überraschend, dass ich ein wenig neugierig wurde.

Carpenter in digitaler Form, oder zumindest in seiner Essens, könnte durchaus etwas Besonderes sein. Aber je mehr Zeit ich mit Toxic Commando verbrachte, desto klarer wurde mir, dass Carpenters Name hauptsächlich als Anziehungspunkt auf dem Cover dient, was sich in diesem Zusammenhang so natürlich anfühlt, wie das Logo von The Thing auf eine Dose Energydrink zu kleben und es am Theken zu verkaufen. Es ist schmutzig und unehrlich.

Und das ist ein wenig enttäuschend, denn Saber Interactive (das Team, das uns in Zusammenarbeit mit dem Meister des Horrors mit dem berühmten World War Z beehrt hat) und Carpenter sollten wie ein Rezept für einen ziemlich guten Cocktail klingen, mit grotesken Monstern, Multiplayer, pulsierender Synthesizermusik und einem kleinen 80er-Jahre-Stil obendrauf. Blut und Apokalypse in Neon, ganz einfach.

Die Prämisse fühlt sich wirklich wie Material aus jedem B-Movie an und ist tatsächlich ziemlich charmant. Ein Energieunternehmen bohrt in den Erdkern auf der Suche nach unbegrenzter Energie, was in einer Katastrophe endet. Statt sauberer Energie finden sie etwas völlig anderes, eine mysteriöse und böse Substanz – eine Art übernatürlicher Schlamm, wenn man so will –, die beginnt, Menschen in groteske Monster zu verwandeln. Die Welt steuert auf den völligen Zusammenbruch zu, und das Einzige, was zwischen Menschheit und völliger Vernichtung steht, sind eine Gruppe halbwegs kompetenter Soldaten, die geschickt wurden, um das Chaos zu beseitigen.

Der Ton ist eindeutig pulpig – mäßig selbstironisch und ziemlich albern – aber auch die Stärke des Spiels. Es ist keine Geschichte, die fesselt, aber unterhält und wird mit einer herrlichen Schwung vermittelt, gemischt mit einer ordentlichen Portion übertriebener Schauspielerei. Es ist unbestreitbar etwas Befreiendes, wenn ein Spiel dieses Kalibers tatsächlich auf das Ernste und übermäßig Dramatische verzichtet. John Carpenter's Toxic Commando schwelgt schamlos in seiner B-Movie-Ästhetik, und dafür gebe ich ihnen einen Daumen hoch. Man merkt, dass Saber hier wirklich versucht hat, eine Art gottverlassene 80er-Jahre-Energie einzufangen.

Aber eine spaßige (alberne) Geschichte und ein mitreißender Soundtrack reichen kaum aus, um das Spiel zu tragen, und die Probleme werden schnell deutlich, sobald man mehr als eine Stunde mit Toxic Commando verbringt, das unter dieser klaren 80er-Jahre-Oberfläche ehrlich gesagt nur ein weiterer Hoard-Shooter unter vielen ist. Es ist das gleiche alte Koop-Erlebnis, das wir schon hundertmal gespielt haben, aber jetzt mit John Carpenters Namen auf dem Cover. Das Ganze ist fast schmerzhaft vertraut, und das Gefühl von Déjà-vu ist fast überwältigend. Vier Spieler arbeiten in verschiedenen Missionen zusammen, in denen du zwischen Kontrollpunkten hindurchfährst, Positionen verteidigst und dich durch riesige Gegnerhorden schießt.

Die Struktur ist so schlofig vertraut, dass man in eine Trance fällt, die man fast als Trance bezeichnen kann, in der alles auf Autopilot läuft und es auf emotionaler Ebene völlig versagt. Das Klassensystem ist auch genau das, was man erwarten würde; Ein Sanitäter, der (Überraschung) das Team versorgt, ein Verteidiger, der Schaden einstecken kann, und zwei weitere Rollen, die sich auf eine Mischung aus Sprengwaffen, Schadensoutput und Gadgets konzentrieren. Technisch funktioniert alles einwandfrei, aber es fühlt sich auch so an, als hätte man dasselbe Setup in einem Dutzend anderer Shooter der letzten zehn Jahre gesehen.

Ehrlich gesagt ist das einzigartigste Merkmal des Spiels die unglaubliche Anzahl an angreifenden Gegnern, und hier zeigt Sabers Spiel-Engine wirklich ihre Muskeln. Technisch gesehen ist es schwer, sich zu beschweren. Nein, es ist nichts, was dich visuell umhauen wird, aber alles fließt in atemberaubendem Tempo ohne einen Hicks. Ein weiterer kleiner Lichtblick, der erwähnenswert ist, sind die Fahrzeuge, die für Abwechslung sorgen und wirklich spaßige Momente schaffen, in denen das Durchwühlen von Gegnerhorden in einem großen Jeep nie langweilig wird.

Aber gleichzeitig ist das auch Teil des Problems, denn was will Toxic Commando eigentlich sein? Es hat ein sehr "alles auf einmal"-Gefühl, bei dem sie scheinbar alles an die Wand geworfen haben und gehofft haben, dass es bleibt. Ist es ein taktischer Koop-Shooter? Ein Arcade-Spiel über das Abschlachten von Zombies? Oder irgendein Offroad-Actionspiel, bei dem man durch den Schlamm fährt, während Monster auf die Motorhaube springen? Alles ist so verstreut und wird unfokussiert, sodass Systeme nie wirklich in die größere Struktur integriert sind und sich meist albern anfühlen.

Was das Schießen angeht, ist es zumindest kompetent, und die Kämpfe können manchmal ziemlich spektakulär sein, mit fast unvorstellbar großen Gegnerhorden, die aus allen Richtungen auf einen zustürmen, gemischt mit Bossen unterschiedlicher Größe und Kaliber. Und wenn du Space Marine II gespielt hast, wird sich vieles davon vertraut anfühlen, wenn auch diesmal mit Zombies statt mit Xenos und Ketzern. Wenn alles klickt, spritzt das Blut, die Gegner strömen wie eine unheilige Flut heraus, und der Bildschirm ist voller Explosionen – das macht tatsächlich ziemlich viel Spaß.

Aber diese Gipfel sind selten und werden fast immer von langen Transportstrecken begleitet, die schnell sehr langweilig werden. Die Struktur der Missionen hilft der Situation nicht, die immer wieder darauf hinausläuft: Zu einem Ort fahren, auf Feinde schießen, ein Objekt verteidigen, weiterfahren, und das Ganze wiederholen. Es wirkt in kurzen Dosen, aber nach ein paar Stunden beginnt das Gefühl, auf einem Hamsterrad zu sein, seinen Tribut zu fordern. Dann fällt dir auch auf, wie dünn der Inhalt tatsächlich ist. Du erledigst deine Missionen, sammelst Ressourcen, rüstest deine Ausrüstung auf und steigst auf. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber definitiv nicht besonders einprägsam.

Vielleicht ist das Ironischste, wie sehr das Spiel sich auf Carpenters Namen stützt. Sein musikalischer Fingerabdruck ist definitiv vorhanden und der Soundtrack ist tatsächlich einer der besten Teile des Spiels. Aber gleichzeitig fühlt es sich fast so an, als würde das Marketing mehr versprechen, als das Spiel tatsächlich liefert. Wenn ich den Namen Carpenter höre, erwarte ich viel mehr als das. Wo ist die Stimmung, die Atmosphäre, der langsam schleichende Horror? Stattdessen ist Toxic Commando laut, chaotisch und unerbittlich generisch. Sein großer Rettungspunkt ist (wenig überraschend) der Mehrspielermodus. Mit drei anderen Freunden zu spielen, hebt das Erlebnis wirklich auf, und zu versuchen, ein festgefahrenes Fahrzeug zu retten, während die Munition knapp wird und Zombies aufs Dach klettern, kann hysterisch Spaß machen. In diesen Momenten funktioniert das Spiel genau so, wie es sein sollte.

Aber das sagt auch viel über das Spiel insgesamt aus. Wenn man alleine spielt, wird schnell klar, wie repetitiv alles ist: Die Kämpfe wirken länger, die Missionen mechanischer und der Charme des Spiels verschwindet ziemlich schnell, wenn man nicht mehr mit drei Freunden auf Discord lacht. Das ist vielleicht das größte Problem des Spiels. John Carpenter's Toxic Commando ist kein katastrophales Spiel. Es ist nicht mal schlecht. Es ist nur... Sehr, sehr mittelmäßig. Ein kompetentes Handwerk, das ein paar Stunden Spaß liefert, aber nicht den Funken besitzt, der es unvergesslich hätte machen können.

Gibt es ein Publikum für Toxic Commando? Ja, absolut. Für (ungefähr) £35 bekommst du viel Action und Unterhaltung, vorausgesetzt, du hast drei weitere Freunde, die das Erlebnis teilen und die mit dem einverstanden sind, worauf du dich einlässt. Es ist wieder ein weiterer Shooter in einem ohnehin schon überfüllten Genre, und trotz Carpenters Namen und der (stellenweise) schönen Ästhetik gibt es hier nichts, was heraussticht oder einen zum Reagieren bringt. Spaß in kleinen Dosen? Absolut. Aber etwas, worüber du in einem Jahr sprechen wirst? Kaum.