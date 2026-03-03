Hoppers , der neueste originale Pixar-Film, bevor Toy Story 5 im Juni in die Kinos kommt, stammt aus dem Kopf von Regisseur Daniel Chong, der vor allem für seine Arbeit an der Cartoon-Network-Serie We Bare Bears und deren Nachfolgefilm im Jahr 2020 bekannt ist. Auch wenn nicht alle neuesten Pixar-Filme denselben Erfolg und die gleiche kritische Anerkennung genossen haben, fällt auf, wie sehr das Studio sich bemüht, das Portfolio von Autoren aus unterschiedlichen Hintergründen zu diversifizieren und neue und originelle Ideen einzubringen, wie Domee Shis Turning Red, Enrico Casarosas Luca oder Adrian Molinas Elio, der zwischen sicheren Fortsetzungen und riskanten Ideen wechselt. Hoppers ist ein großartiges Beispiel, das beweist, dass das Pixar-Projekt immer noch funktioniert und qualitativ hochwertige Filme produziert, die uns weiterhin überraschen.

Hoppers erzählt die Geschichte von Mabel, einer Jugendlichen, die gegen den Bau einer Autobahn kämpft, die eine Lichtung voller aller Arten von Tieren zerstören würde. Ihre letzte Chance, die Werke zu stoppen, besteht darin, zu beweisen, dass es noch immer von Bibern bewohnt wird, und während ihrer Untersuchung entdeckt sie ein Programm, das es Menschen ermöglicht, ihr Bewusstsein in einen robotischen Biber zu versetzen. In einen Biber verwandelt, freundet sie sich mit den Tieren im Wald an und versucht, einen Plan zu entwickeln, um die Bauarbeiten zu stoppen... aber es passieren viele Dinge, die es nicht verdienen, verraten zu werden, die ihre Pläne und unsere Erwartungen beim Anschauen eines Pixar-Films komplett verändern.

Die größte Tugend von Hoppers ist, wie unvorhersehbar es ist und wie kompromisslos es versucht, den Zuschauer bei jeder Ecke zu überraschen und zu amüsieren, selbst wenn es manchmal widersprüchlich zu sich selbst wirkt. Mabels Ziel ist es, den Bau der Autobahn zu stoppen, doch nach ein paar verrückten Wendungen ändern sich ihre Motivationen drastisch, und der Film schlägt eine andere Richtung ein, die zwar lustiger ist, aber die Moral der Geschichte den Fokus verliert. Die obligatorischen stillen und nachdenklichen Momente zwischen dem zweiten und dritten Akt wirken nicht verdient und haben nicht das emotionale Gewicht, das man erwarten sollte, besonders für das, was wir von Pixar gewohnt sind. Der Film ist natürlich sehr süß und legt viel von seinem Herzen in eine Beziehung zwischen Mabel und einem echten Biber, aber er ist nicht so emotional manipulativ wie die meisten Pixar-Filme: Die Tränen werden Sie sich wahrscheinlich für Toy Story 5 später in diesem Jahr aufheben.

Ich will nicht lügen, es ist eine Erleichterung, einen Pixar-Film ohne seltsame konzeptionelle Ideen zu sehen, die voller Schichten und Symbolik sind, die manchmal dem Spaß im Weg stehen, und mit einer klareren Handlung und einem klareren Bösewicht, das nicht aus der Selbstreflexion der Hauptfiguren entsteht. Die Umweltlektion ist unverkennbar und nicht sehr tiefgründig und erinnert an das seltsam ähnliche The Wild Robot, das sich eher wie ein Pixar-Film anfühlte als wie Hoppers. Tatsächlich fühlt sich Hoppers durch den stärkeren Fokus auf Action, verrückten Humor und viele absurde Situationen eher an Filme von Konkurrenzstudios wie Sony Pictures, DreamWorks oder Illumination an (wenn auch sicherlich besser als alles vom Minions-Studio).

Und größtenteils funktioniert es: Hoppers ist der lustigste Pixar-Film seit Langem, und er wagt es sogar, mit der Animation ein wenig mehr für komödiantische und stilistische Effekte zu spielen. Der Nachteil dafür ist, dass ihm die Finesse anderer Pixar-Filme fehlt. Genauer gesagt ist das Wachstum und die Entwicklung von Mabel als Figur etwas widersprüchlich, und die Geschichte fühlt sich manchmal so an, als würde sie improvisieren, ohne wirklich zu wissen, wo sie landen will. Mit anderen Worten: Das, was es so besonders macht (wie seltsam und einzigartig es sich anfühlt), verhindert auch, dass es größere Höhen erreicht.

Hoppers ist kein Pixar-Meisterwerk, aber es ist einer der frischesten Filme des Studios, und ich wage zu behaupten, dass er einer der denkwürdigsten Filme des modernen Pixar sein wird. Es ist lustig, sehr unterhaltsam, überrascht einen an jeder Ecke, und auch wenn es manchmal wie ein Haufen Ideen zwischen ihnen wirkt, ist es zweifellos süß und hinterlässt einen wirklich guten Nachgeschmack.

