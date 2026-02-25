The Disney Afternoon Collection (Schalter 2)

HQ

Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht! Als wir 2017 The Disney Afternoon Collection überprüft haben, haben wir es sehr empfohlen. Wir fanden es sowohl erschwinglich als auch mehrere ordentliche Verbesserungen der Lebensqualität für diejenigen, die diese Klassiker von Capcom erleben möchten. Das gesagt, fanden wir, dass ein Herausforderungsmodus und ein paar zusätzliche Spiele nötig waren, um die Bewertung noch weiter zu erhöhen. Springen wir ins Jahr 2026, und nun erscheint die Sammlung endlich sowohl für die Switch als auch für die Switch 2, wo neben den sechs NES-Spielen aus der 2017er Sammlung auch die SNES-Klassiker Goof Troop und Bonkers hinzugefügt wurden.

Von all diesen wunderbaren Disney-Klassikern, die Capcom in den 80ern und 90ern produziert hat, habe ich die meiste Erfahrung mit Goof Troop und Bonkers. Meine Eltern haben so lange wie möglich gewartet, bevor sie eine Spielkonsole gekauft haben, weil sie Kreativität und Spiel im Freien förderten. Aber als sie schließlich merkten, dass wir sowieso zu unseren Freunden gehen würden, um zu spielen, erkannten sie, dass wir genauso gut zu Hause spielen konnten. Zu diesem Zeitpunkt war Super Nintendo die bevorzugte Spielkonsole und wir besaßen nie eines der beiden SNES-Spiele, da wir sie in unserem lokalen Video- und Spieleladen ausgeliehen und immer wieder gespielt hatten. Was die NES-Spiele angeht, hatten unsere Cousins DuckTales und Chip 'n' Dale und wir haben TaleSpin bei unserer Tagesmutter gespielt. Wie Sie sich vorstellen können, weckt diese Sammlung viele schöne Erinnerungen an das Spielen mit Freunden und Familie in den 90ern.

2017 bekam ich meinen ersten Sohn und verpasste in diesem Jahr komplett die Veröffentlichung von The Disney Afternoon Collection. Wenn du bis hierhin mitgelesen hast, weißt du, dass ich fünf der Spiele gespielt habe, aber sie haben noch mehr hinzugefügt, um die folgende Sammlung zu ergeben: Chip 'n' Dale Rescue Rangers, Chip 'n' Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck, TaleSpin, Goof Troop und Bonkers. Mit der Hinzufügung von zwei weiteren Spielen hat der Entwickler Digital Eclipse Nostalgie bei denen von uns eingefangen, die ihre Videospielreise während der Übergangsphase zwischen NES und SNES begonnen haben. Wie unser Rezensent 2017 beschrieb, hat der Entwickler sich entschieden, die ruckelnde Bildrate und grafischen Fehler beizubehalten, und ich teile die Meinung unseres vorherigen Rezensenten, dass dies das Erlebnis und die Authentizität verbessert, da ich nun meine Kindheitserinnerungen an Videospiele noch einmal erleben kann.

Die Sammlung umfasst Funktionen wie ein Speichersystem, die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, den Boss Rush-Modus, Time Attack sowie ein Museum mit Konzeptkunst und einem Musikplayer. Leider fehlen sowohl der Time Attack- als auch der Boss Rush-Modus in beiden SNES-Spielen, was mich stört, da ich die meiste Erfahrung mit Disney-Spielen auf dem SNES habe. Zumindest wurden die Spiele mit Konzeptzeichnungen in das Museum der Sammlung aufgenommen, die man sich ansehen kann. Hier finden wir alles von handgezeichneten Skizzen bis hin zu anderen Kunstwerken aus den Spielen. Es ist auch großartig, alle Songs aus den Spielen über einen Audioplayer zu hören, wobei meine persönlichen Favoriten die Soundtracks zu Chip 'n' Dale Rescue Rangers, DuckTales und Goof Troop sind. Das Lied Sea Robber aus Goof Troop weckte Erinnerungen daran, als ich das Spiel ursprünglich mit meinen Brüdern durchgespielt habe.

Für jemanden wie mich, der Chip 'n' Dale Rescue Rangers 2, DuckTales 2 und Darkwing Duck hier zum ersten Mal erlebt hat, sind sowohl die Speicherfunktion als auch die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, unbezahlbar. Ich gebe gerne zu, dass ich Darkwing Duck wegen des Schwierigkeitsgrades und der vielen Spiele in der Sammlung noch nicht vollständig durchgespielt habe. Mit zwei kleinen Kindern ist es leicht, sich für eine Sekunde ablenken zu lassen, und da das der Fall ist, ist es Gold wert, um diese "verlorenen" Sekunden zurückzugewinnen. Als ich die Spiele meinem 8- und 6-Jährigen zeigte, interessierten sie sich hauptsächlich für Goof Troop und Chip 'n' Dale. Es war unterhaltsam zu sehen, dass die Spiele auch zwei oder drei Jahrzehnte nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung für eine Generation von Kindern funktionieren.

Es ist leicht zu erkennen, dass dies eine solide Mischung aus Spielen ist, die sowohl herausfordernd als auch unterhaltsam sind, ohne eindimensional zu sein. Für mich war es eine Überraschung, wie sehr sich Chip 'n' Dale 2 von seinem Vorgänger unterschied. Als jemand, der gerne gegen Goof Troops Bosse kämpft, war es das Spiel, dessen Boss Rush-Modus ich am meisten vermisst habe, und es wirkt etwas schlampig, dass The Disney Afternoon Collection mit zwei neuen Spielen geehrt wurde, ohne dass sie die gleiche Behandlung wie die NES-Titel bekommen haben. Wenn die Sammlung auch zwei SNES-Titel enthält, ist es einfach, nach den nicht enthaltenen Titeln zu suchen, denn nach Goof Troop ist The Magical Quest Starring Mickey Mouse das Spiel, das ich auf der 90er-Konsole am meisten gespielt habe.

The Disney Afternoon Collection hat uns eine richtige Disney-Kollektion geliefert, die wir auf unserer Switch 1 und 2 mitnehmen können. Wenn wir ein paar weitere SNES-Titel bekommen hätten und sie dieselbe Aufmerksamkeit wie die NES-Titel bekommen hätten, wäre ich wahrscheinlich bereit gewesen, die Bewertung dieser Sammlung noch weiter zu erhöhen. Aber wie wir in unserer vorherigen Rezension erwähnt haben, bekommt man acht Spiele zu einem niedrigen Preis, der deutlich unter dem liegt, was die Originaltitel einzeln kosten. Wenn du wie ich liebe Kindheitserinnerungen an mehrere Spiele hast und auch einige andere Titel verpasst hast, ist dies ein sicherer Kauf. Wenn du etwas mehr Geduld hast, wird der Titel später im Frühjahr auch in physischer Form für Switch 1 und 2 veröffentlicht.