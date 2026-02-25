Reigns: Der Hexer

Man muss dem Entwickler Nerial Anerkennung zollen, dass er eine so einfache und verständliche Gameplay-Formel entwickelt hat wie die von Reigns. Dieses Kurzform-Adventure-Strategiespiel dreht sich im Wesentlichen darum, eine Entscheidung nach der anderen zu treffen, in der Hoffnung, so lange wie möglich zu überleben, und es ist eine Formel, die von der ursprünglichen Idee in Markenkollaborationen wie mit Game of Thrones und auch in andere historische Settings wie die Drei Königreiche Chinas adaptiert wurde. Verfügbar auf PC, aber auch mobil, wo diese Serie meiner Meinung nach am hellsten glänzt, hat Nerial es geschafft, einen weiteren großen Fisch zu fangen und die grundlegende Brillanz von Reigns mit dem außergewöhnlichen Fantasy-Universum von The Witcher zu verbinden.

Wenn du die Game of Thrones-Edition gespielt hast und fandst, dass das Reigns vom Feinsten war, wirst du von der Struktur von Reigns: The Witcher ähnlich beeindruckt sein. Die Prämisse hat sich überhaupt nicht verändert. Man starrt auf Karten mit kurzen Herausforderungen und muss je nach Richtung, in die man die Geschichte führen möchte, ein Ergebnis wählen. Der Vorbehalt ist, dass du so lange wie möglich überleben musst, aber das ist alles andere als einfach, da sich die vier wichtigsten Attribute mit jeder Entscheidung ändern.

Zum Beispiel könnte ein menschlicher Lord um Hilfe bitten, um mit einem Scoia'tael-Agenten umzugehen, wobei deine Entscheidungen darin bestehen, ihre Bitten zu ignorieren und die menschliche Fraktion zu verärgern oder ihre Bitte anzunehmen und die nicht-menschliche Fraktion zu verärgern. Es gibt selten eine Wahl, die für alle Beteiligten gut funktioniert, und selbst wenn man auf einhellig positive Optionen stößt, ist das meist nie zu Geralts Vorteil, da es nicht darum geht, alle zufriedenzustellen, sondern diese Eigenschaften fest im Mittelpunkt zu halten. Am Ende des Tages ist ein Hexer in erster Linie kein Verbündeter von Menschen, Nicht-Menschen oder Magiern, sondern bewegt sich vielmehr durch das Land, durchdrungen von Unparteilichkeit. Wenn man zu freundlich zu Magiern ist (am Ende des Tages ist es schwer, Yennefer und Triss abzulehnen), wird Geralt letztlich einen hedonistischen Tod sterben, was man als besser ansehen könnte, als von einem wütenden Menschenmob gelyncht zu werden, aber das hat am Ende des Tages das gleiche Ende in Geralts abrupten Abenteuern.

Wie Sie sehen können, handelt auch diese The Witcher-Ausgabe wie frühere Reigns-Titel von Politik und dem Ausbalancieren der Erwartungen aller drei Hauptparteien. Der Hauptunterschied hier im Vergleich zu früheren Teilen der Reihe ist, dass das vierte und letzte Attribut speziell für Witcher ist. Jede Entscheidung, die der Witcher-Art nützt oder ihr schadet, wird dieses Attribut immer weiter senken, wobei es ein riesiges Problem ist, wenn es den Tiefpunkt erreicht, aber das Ende nicht sofort zum Tod führt, sondern zu einem bevorstehenden Kampf führt, typischerweise mit einem Monster. Dies ist eine extrem einfache Begegnung, bei der du Geralts Symbol links und rechts über ein Raster bewegst, um eingehenden Schadensplättchen auszuweichen, während du gleichzeitig versuchst, auf Angriffsplättchen zu landen, um zurückschlagen zu können. Denken Sie an Guitar Hero, wenn es auf das sehr, allerrudimentärste reduziert würde. Das ist eine angenehme Abwechslung zum Karten-Swipen-Gameplay, aber kaum ein Feature, das dich vor Freude singen lässt.

Aber wie auch immer, was ist eigentlich der erzählerische Faden, der dieses Spiel zusammenhält, fragst du? Es ist The Witcher, und wie zu erwarten ist, wird jede Geschichte, die in diesem Universum etwas wert ist, vom legendären (und völlig bescheidenen) Barden Löwenzahn erzählt. Man spielt in diesem Spiel eigentlich nicht als Geralt von Rivia, da die Handlung im Grunde darin besteht, dass Dandelion Geschichten erzählt, in denen Geralt die Hauptfigur ist, und diese Geschichten sind das, was man erlebt, weshalb Ereignisse passieren, die sonst nie stattgefunden hätten, und warum der traditionell weise und vorsichtige Hexer in diesem Spiel eine Reihe grausamer Tode stirbt. Diese Idee ist auch, wie die verschiedenen Kartenmodifikatoren angewendet werden, da du deinen Ansatz für jede Geschichte je nach den drei zuvor ausgelegten Karten verändern musst, wobei dies tarotähnliche Elemente sind, die eine bestimmte narrative Prämisse darstellen. Es könnte Geralt der Ewige, Geralt der Komiker, Geralt der Liebende sein, die Liste ist lang, und die Idee ist, dass jede Karte eine Möglichkeit hat, sie zu 'vervollständigen', indem sie narrative Elemente erforscht, die nur bei einem 'Lauf' vorhanden sind. Und warum sollte man eine Karte vervollständigen? Wenn du Karten abschließt, sammelst du Erfahrung, um Dandelion aufzuleveln und neue Karten freizuschalten, und jede abgeschlossene Karte liefert dem Barden neue Inspirationen für Geschichten, die er denjenigen erzählt, die ihn für Aufträge buchen.

Das bringt mich zur letzten Ebene, die in Reigns: The Witcher erwähnenswert ist. Dandelions Auftritte kommen immer wieder vor, und hier reist man in verschiedene Burgen und Städte, um eine Geschichte zu weben, die dem Organisator nachdenkt. Eine Person möchte vielleicht eine Geschichte darüber erzählen, wie fiese Hexer sind, woraufhin Dandelion dazu bringt, Geschichten über Geralts leichtgläubige Art, Liebe zu Monstern und Hass auf Menschen zu erzählen, wobei jeder Thread basierend auf deinen abgeschlossenen Karten ist. Dies ist ein Mini-Erzählspiel, bei dem es darum geht, die richtige Karte basierend auf dem textbasierten Dialog auszuwählen, der letztlich dem Hauptformat von Reigns ähnelt, aber gleichzeitig sehr einzigartig ist. Wie der Kampf funktioniert er gut, aber du wirst auch nicht auf dem Marktplatz darüber weinen, wie revolutionär dieses Feature ist.

Nerial hat großartige Arbeit geleistet, The Witcher in Reigns einzubringen, mit einem effektiven Einsatz der breiteren Handlung, Monster, Charaktere, politischen Loyalitäten und Ähnlichem, zudem wirken Musik, Soundeffekte und visuelle Leitung, als könnten sie in eines der Spiele von CD Projekt Red gehören. Der beste Vergleich, den mir für das Aussehen dieses Spiels einfällt, ist, wenn The Witcher einen Fort Condor-ähnlichen Modus aus Final Fantasy VII hätte. Das ist die Stimmung, die dieser Reigns-Titel vermittelt.

Aber alles in allem ist Reigns: The Witcher einfach mehr Reigns. Wenn du diese Spielmechanik immer noch unterhaltsam und unterhaltsam findest, gibt es viel zu lieben, aber wenn du denkst, dass es eine größere Überarbeitung gebrauchen könnte, wird dich dieser Teil nicht viel mehr beeindrucken als die anderen sehr ähnlichen Kapitel. Es ist unglaublich leicht zu lernen, erfordert kaum Zeit, um einen Durchlauf zu durchspielen, und funktioniert auf mobilen Geräten einwandfrei. Man könnte sagen, dass dies das ultimative Pendelspiel ist, und wenn du etwas suchst, um diese Lücke zu füllen, wirst du hier nicht allzu viel falsch machen. Das gesagt, wenn du verzweifelt nach etwas mehr von The Witcher suchst, das dich bis The Witcher 4 in ein paar Jahren bindet, wirst du hier wahrscheinlich nicht allzu viele Stunden Unterhaltung finden, bevor du dich entscheidest, weiterzuziehen.