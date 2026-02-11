Mewgenics hat lange auf sich warten lassen. Edmund McMillen & Co. begann seine Entwicklung bereits 2012 nach Super Meat Boy und geriet danach in eine Entwicklungshölle. Aber der respektlose Katzen-Bioingenieur-Roguelite ist endlich da.

Du spielst eine Art Betreiber eines obdachlosen Katzentiers mit einem verrückten Wissenschaftler, der dir hilft, immer effektivere Kampfkatzen zu züchten. Wenn es seltsam klingt, wird es ab hier nur noch besser (und schlimmer). Stil, Schreibstil und visuelle Elemente sind purer McMillen-Stil, und wenn Sie sich nach mehr von diesem rauen und manchmal kindischen 2010er-Jahre-Humor aus The Binding of Isaac gesehnt haben, dannMewgenics liefert das hier in Hülle und Fülle.

Das Spiel selbst dreht sich um eine Roguelite-Struktur mit JRPG-Flair, bei der deine Katzenauswahl sich auf eine Mission begibt, um zunehmend verstörende Gegner mit zunehmend verstörenden Fähigkeiten zu bekämpfen. Jede Katze verfügt über eine Reihe grundlegender Kampffähigkeiten, die durch eine RPG-Klasse wie Krieger oder Priester verbessert werden können. Die Kämpfe sind in einem verzweigten Pfad miteinander verbunden, mit zufälligen Begegnungen, narrativen Ereignissen, Ladenbesitzern und Ähnlichem zur Auswahl.

Sobald der Kampf beginnt, wird das Team in eine Gasse, einen Ladenboden oder ein Gartenfeld geführt, das in Felder unterteilt ist. Die Aufgabe ist meist einfach: Töte alles, was sich bewegt. Der rundenbasierte Kampf ist fast genau das, was man erwartet, mit Katzen, die sich in der Reihenfolge ihrer Aktivierung bewegen und kämpfen. Die wichtigen und interessanten Aspekte entstehen aus verschiedenen Interaktionen mit der Umgebung, den Fähigkeiten und den Katzen selbst. Du kannst Gegner gegeneinander stoßen, sie in Brand setzen, ihre Bewegungen blockieren und ihre verschiedenen Schwächen ausnutzen, während du Schaden so gut wie möglich vermeidest. Man wird sehr dazu ermutigt, alles auszuprobieren, denn das Spiel hat mehrere versteckte Elemente, die zum Experimentieren belohnen. Die Bewegung kann manchmal etwas nervig sein, da du keine genauen Felder auswählen kannst, durch die du dich bewegen kannst, was dazu führt, dass deine Kätzchen unnötigen Schaden nehmen.

Der Tod ist auch nicht so einfach, wie es scheint. Statt getötet zu werden, wird eine bewusstlose Katze an einem Teil ihres Körpers verletzt. Weitere Schäden können jedoch tödlich sein, und im Fall eines Kämpfers mit "guter Abstammung" kann der Verlust dieser Mewgenetik einen ernsthaften Schaden für den gesamten Fortschritt sein. Die Durchläufe enden in einem Bosskampf mit einzigartigen Mechaniken und meist einem knallharten Soundtrack. Im frühen Spiel können diese Begegnungen allein mit den Werten gemeistert werden, aber die späteren testen wirklich die Synergien deiner Gruppe. Sobald ein Durchlauf abgeschlossen ist, wird ein Teil der Ausrüstung, die du vielleicht gesammelt hast, eingelagert und die nun erfahrenen Katzen gehen in den Ruhestand. Jede Katze kann nur an einem Auslauf teilnehmen, kann aber an lokale "eklektische" Personen verschenkt werden, die Ihr Tierheim verbessern oder andere Vorteile gewähren.

Der wörtliche Name des Spiels – abgesehen vom Wortspiel mit fragwürdigem Geschmack – stammt von der Zucht von Katzen. Dies enthält cartoonhafte, aber explizite Animationen, die im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden können. Du kannst versuchen, zu beeinflussen, wer mit wem rummacht, aber das Endergebnis ist immer ein Glücksspiel. Wenn alles gut läuft, erbt das Kätzchen die besten Eigenschaften seiner Eltern und kann daher härtere Gegner besiegen. Dies ist einer der innovativeren Aspekte des ungewöhnlichen Spiels, der anderswo etwas eintönig und traditionell wirken kann, auch wenn die Menge an Inhalten gut zum erschwinglichen Preis passt.