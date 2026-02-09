HQ

Ich habe immer geglaubt, dass Sportspiele nicht jedes Jahr veröffentlicht werden müssen. Gib dir ein Jahr Zeit zum Atmen mit Updates für Übergänge und Ähnliches und entwickle ein viel besseres Spiel als das vorherige. Die Motorradserie Ride ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich mochte Ride 4 nicht besonders, das 2020 erschien, und drei Jahre später kam Ride 5 heraus, und ich gab ihm eine solide acht von zehn Punkten, weil es ein sehr unterhaltsames und unterhaltsames Spiel ist. Es scheint, dass Milestone für diese Serie auf drei Jahre arbeitet, da wir uns nun dem Jahr 2026 nähern und Ride 6. Aus irgendeinem Grund veröffentlichen sie die Spiele nicht jedes Mal ungefähr am selben Datum; denn das letzte Mal war August, davor Oktober und jetzt Februar. Aber das ist einfach etwas, das man akzeptieren muss.

Wir reiten!

Die Frage ist also, wie revolutionär das Spiel in etwa 2,5 Jahren geworden ist. Ich glaube nicht, dass es einen so großen Schritt nach vorne gemacht hat wie zwischen Teil vier und fünf, aber es wurden Dinge hinzugefügt, die das Spiel definitiv zu einem besseren Erlebnis machen. Die größte Neuerung ist etwas, das die Entwickler Ride Fest genannt haben, also die neue Version des Karrieremodus. Ich dachte schon, dass Ride 5 in seiner Karriere viel Inhalt hat, aber dieses Jahr haben sie sich entschieden, die Anzahl der Optionen zu erhöhen. Anstatt ein ziemlich lineares Erlebnis zu spielen, kannst du deine Reise individuell gestalten, indem du die Events auswählst, die du spielen möchtest, und das geschieht durch verschiedene Abschnitte, die einer bestimmten Motorradkategorie oder Fahrtechnik gewidmet sind. Wenn du Enduro magst, gibt es dafür einen Abschnitt, denn ja, zum ersten Mal kannst du über asphaltierte Beläge hinaus fahren. In diesem speziellen Abschnitt kannst du zuerst zwischen drei verschiedenen Events wählen (zwei Rennen und ein Duell), und sobald du die Ziele in zwei davon abgeschlossen hast, werden drei neue freigeschaltet. Wenn du eines davon abschließt, schaltest du einen Pokal/Meisterschaft mit ein paar Rennen und einer Punktetabelle frei. Dann erhält man einen Preis, der ein Motorrad, eine Ausrüstung oder etwas anderes sein kann, allerdings sollte gesagt werden, dass man nicht einfach Enduro fahren kann. Neue Segmente werden freigeschaltet, nachdem du eine bestimmte Anzahl von Sternen verdient hast, und du musst auch anderswo antreten, um neue Dinge freizuschalten.

Der Karrieremodus ist jetzt in verschiedene Segmente unterteilt, die sich auf unterschiedliche Themen konzentrieren.

Es gibt außerdem "zehn der wichtigsten Meisterschaften der Geschichte" (wie Milestone sie nennt) in Career. Das sind besonders schwierige Herausforderungen, bei denen dein Wissen wirklich auf die Probe gestellt wird, zum Beispiel bin ich in einer Meisterschaft gegen Tyler O'Hara gefahren, der auf sogenannten Baggers erfolgreich war. Ich habe die Konkurrenz überwältigt und war drei Sekunden vor dem nächsten Fahrer an der Ziellinie, aber ich wurde nur Zweiter, weil O'Hara fünf Sekunden vor mir lag. Unter den anderen sind Casey Stoner, Guy Martin, Ian Hutchinson und Skyler Howes. Das bringt mich zu etwas, das sowohl der beste als auch der schlechteste Aspekt der Ride-Reihe ist: Da die Serie nicht über Lizenzen an eine bestimmte Meisterschaft oder Motorradmarke gebunden ist, sind die Optionen sehr breit gefächert, und Milestone weiß das. Man kann einen Honda oder Kawasaki aus den 80ern fahren, einen Vyrus-986 M2 von 2017, einen Aprilia Tuareg 660 für Enduro, einen Italjet Dragster 300, der im Grunde wie eine Vespa auf anabolen Steroiden aussieht, oder einen brandneuen 2026er KTM 690 SMC R. Zum Start gibt es über 280 verschiedene Motorräder, die durch Updates und herunterladbare Inhalte auf über 340 anwachsen werden, und dazu kommen noch 39 verschiedene Strecken, von Red Bull Ring und Daytona International Speedway bis hin zu Landstraßen in Japans Gunma-Region und der französischen Riviera.

Das ist zwar großartig, aber die Kehrseite ist, dass man nicht an echten Meisterschaften teilnehmen kann. Und wie erwähnt, gibt es nur zehn echte Fahrer, während der Rest fiktiv ist. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie ein eingefleischter Fan von beispielsweise MotoGP oder der World Enduro Super Series sind, mit Dingen wie dem Blue Wave Stadium Cup für Enduro begnügen müssen. Wenn es dir nichts ausmacht, in falschen Bechern zu fahren, wirst du wahrscheinlich nicht enttäuscht sein.

Wenn du deine Fahrkünste an einen anderen Ort als im hervorragenden Career verbringen möchtest, kannst du sowohl offene als auch private Lobbys mit bis zu zwölf Spielern erstellen oder beitreten, aber es gibt keinen Ranglisten-Online-Modus. Offline kannst du einzelne Rennen oder Zeitfahren fahren.

Dynamisches Wetter ist da. Sieh die Sonne im Regen erscheinen.

Was ist sonst neu? Dynamisches Wetter, etwas, das heutzutage offenbar jedes Motorsportspiel haben muss. Es ist meist etwas Glückssache, manche Spiele werfen hier einfach etwas Regen und dort etwas Sonne ein, aber ich mag, was ich von diesem Naturphänomen in Ride 6 erlebt habe. An manchen Stellen der Strecke kann es sehr dunkel sein und es regnet, während in anderen Teilen die Wolken mit jeder Runde stärker aufbrechen, bis die Sonne herauskommt. Nicht alle neuen Features müssen Blockbuster sein; Kleine, die das Erlebnis verbessern, reichen aus, und das macht es auch möglich, zwei verschiedene Physiksysteme zu betreiben. Anstatt in alle Menüs herumzufummeln, kann man jetzt zwischen dem "Arcade"-Erlebnis wählen, bei dem man sich nicht so viele Gedanken über die technischen Details machen muss und einfach fahren kann, und ebenso, wenn man reine Simulation sucht, bei der man sich anfühlt, als würde man in der realen Welt Motorrad fahren, es gibt einen "Pro"-Modus. Außerdem kannst du verschiedene Parameter in den Einstellungen ändern.

Es ist inzwischen auch möglich, auf anderen Oberflächen als Asphalt zu fahren.

All das trägt auch zum wichtigsten Aspekt des Spiels bei, nämlich wie es sich anfühlt, ein Motorrad sowohl auf Asphalt als auch auf Kies zu fahren. Angesichts der großen Auswahl an Fahroptionen würde ich Ride 6 wahrscheinlich als eines der besten Spiele des Genres einstufen. Milestone dominiert derzeit Motorradspiele, da sie auch die offiziellen Spiele für MotoGP und Monster Energy Supercross haben. Beide Serien sind gut, aber Ride macht es am besten. Das Fahrgefühl ist genau richtig, egal ob man eher arcade- oder simulationsorientiert fahren möchte. Die computergesteuerten Fahrer sind auch nicht so kollisionsfreudig wie in anderen Spielen, und ich mag die KI in diesem Spiel, die nicht immer perfekt fährt, Fehler machen und in einer zu schnellen Kurve ein paar Meter außerhalb der Strecke landen. Aber was ich nicht verstehe, ist die Logik hinter bestimmten Zeitstrafen... Ich kann ein paar Zehntelsekunden Strafe bekommen, wenn ich von der Strecke abkomme und an einer Wand kratze, was mich verlangsamt, aber wenn ich versehentlich eine Abkürzung durch eine andere Kurve nehme, passiert nichts. Außerdem scheinen wir ein Auge zuzudrücken, wenn ich einen Gleittackling mache, auf den Roy Keane stolz gewesen wäre, und einen Fahrer wegschicke. Das bestrafen wir nicht, aber schäm dich, wenn du den Lack an deinem schicken Motorrad zerkratzt...

Außerdem hatte ich ein paar kleinere Störungen, bei denen es Geräusche gibt, die nicht hingehören, wie kleine Knalle oder Kratzgeräusche, einen Controller, der plötzlich ununterbrochen vibriert (was in anderen Spielen nicht der Fall ist), und Texturen, die sehr langsam laden (vor allem Text auf Schildern).

Wie sich Vespa-Fahrer im Berufsverkehr fühlen.

Auch wenn Ride 6 im Vergleich zu dem, was wir im fünften Teil gesehen haben, keine großen Fortschritte macht, sind alle Ergänzungen positiv. The Career bietet mehr Möglichkeiten, man kann jetzt auf Kies fahren, es gibt eine Fülle von Motorrädern und Strecken, und insgesamt ist es ein großartiges Motorraderlebnis. Ist das ein Spiel, das bis etwa 2029 bestehen wird? Da die Entwickler versprochen haben, das Spiel mit neuen Inhalten auf dem neuesten Stand zu halten, denke ich das tatsächlich. Auch hier müssen Sportspiele nicht jedes Jahr veröffentlicht werden.