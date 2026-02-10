HQ

Romeo is a Dead Man wird vom japanischen Entwickler Grasshopper Manufacture als ein "ultra gewalttätiges Science-Fiction-Actionspiel" beschrieben, was meiner Meinung nach eine sehr treffende Beschreibung ist. Denn Romeo is a Dead Man ist eine Mischung vieler Dinge und lässt sich sehr schwer in eine traditionelle Genrebox einordnen.

Das Spiel wurde vom japanischen Spieldesigner Goichi "Suda51" Suda in Zusammenarbeit mit Ren Yamazaki entwickelt, und die beiden haben auch an Spielen wie No More Heroes, Shadows of the Damned und Killer is Dead zusammengearbeitet. Suda51 ist ein Mann mit einem sehr, sehr verdrehten Geist, und obwohl er jetzt 58 Jahre alt ist, ist sein Geist mit dem Alter nicht weniger verdreht geworden. Es klirrt und klirrt immer noch in Romeo is a Dead Man, und alles zeigt in alle möglichen Richtungen, was genau so ist, wie es normalerweise ist, wenn Suda51 in etwas verwickelt ist – und genau so, wie es sein sollte.

Um einen kleinen Einblick in den Wahnsinn zu bekommen, müssen wir etwas Zeit in die Geschichte investieren. Du schlüpfst in die Rolle von Romeo Stargazer (wahrscheinlich der beste Name im Gaming), der stellvertretender Sheriff in Deadford, Pennsylvania, ist. Doch sein Leben ändert sich plötzlich, als er von einem Weißen Teufel, einem mysteriösen Monster, das ihm halb sein Gesicht und seinen rechten Arm nimmt, angegriffen und tödlich verwundet wird. Romeo wird in letzter Minute von seinem brillanten (und leicht verrückten) Großvater und Wissenschaftler Benjamin Stargazer gerettet. Er hat ein sogenanntes "Gear Life Support System" entwickelt, ein Gerät, das Romeo auf dem Kopf trägt und das ihn künstlich am Leben hält, indem es ihn an der Grenze zwischen Leben und Tod ausbalanciert und ein Zeitparadoxon erzeugt.

Bei seinen Bemühungen, Romeo zu retten, stirbt sein Großvater, doch er schafft es, sich als eine Art sprechende Stickung auf Romeos Jacke zu setzen, damit er Romeo weiterhin helfen und führen kann – und das wird er brauchen. Denn natürlich hört es nicht damit auf. Kurz darauf wird Romeo von einem Mann der Raum-Zeit-Polizei des FBI angesprochen (der ständig unsicher ist, ob er Romeo seinen traditionellen Namen oder Deadman nennen soll), da Romeos vermisste Freundin Juliet Dendrobium als "Raum-Zeit-Drifterin" eingestuft wurde – und die FBI-Raum-Zeit-Polizei sehr daran interessiert ist, sie in die Hände zu bekommen. Daher wird er als Mitglied der Einheit mit dem einprägsamen Namen eingestellt: FBI Wanted Space-Time Criminal Special Investigative Task Force.

Wie hier wahrscheinlich ganz klar ist, ist dies eine klassische Suda51-Geschichte, in der viel passiert und es schwierig sein kann, mit allem Schritt zu halten. Das ist typisch für Spiele von Suda51, die meist voller Persönlichkeit sind, oft völlig verrückt, mit wahnsinnig verworrenen Geschichten, aber auch voller Kreativität. Oft sind sie, wenn man sie isoliert als Spiele betrachtet, nicht besonders überzeugend, aber es wäre auch falsch, sie so zu sehen. Allerdings ist Romeo is a Dead Man bei weitem nicht so holprig wie Sudas vorherige Spiele (aber es gibt immer noch Haken) und es ist eindeutig das beste Spiel, das er je gemacht hat, während es die charakteristischen Suda51-Merkmale beibehält.

Wie bereits erwähnt, ist Romeo is a Dead Man schwer zu kategorisieren, aber im Kern ist das Spiel ein 3D-Hack-'n'-Slash-Actionspiel, ähnlich wie Killer Is Dead und Lollipop Chainsaw, und ich hatte hier und da auch ein paar Bayonetta-Vibes. Hier sind Sie mit einer Vielzahl von Nahkampfwaffen verschiedener Art ausgestattet, wie Schwertern, aber auch mit Schusswaffen wie einer Pistole, einer Schrotflinte und anderen. Wenn ich von "Schwert" und "Schrotflinte" spreche, sollte man bedenken, dass es sich um ein Spiel von Suda51 handelt, sodass wir hier weit davon entfernt sind, es mit normalen Schwertern und Schrotflinten zu tun.

Dieser Hack-'n'-Slash-Teil funktioniert wirklich gut. Das Kampfsystem ist schnell, du hackst dich durch Horden zombieähnlicher Gegner, die "Rotters" genannt werden, und sammelst verschiedene Ressourcen, die zum Aufrüsten von Waffen und anderen Gegenständen verwendet werden können. Du hast einen schnellen und leichten Angriff, einen langsameren, aber stärkeren, und wenn ein Blutmeter voll ist, kannst du einen Bloody Summer-Superangriff ausführen. Das Ganze wird mit ziemlich interessanten Bosskämpfen und einigen Soulslike-Elementen aufgepeppt, wie zum Beispiel, dass alle Gegner in einem Gebiet respawnen, wenn man das Spiel speichert. Es funktioniert und spielt sich überraschend gut, aber man hätte sich ein paar andere Gegner wünschen können.

Gerade als man dachte, die Monotonie würde einsetzen, wechselt das Spiel plötzlich zu einem völlig anderen Genre, wo man ungesehen herumschleichen muss und... Nein, ich werde nichts weiter verraten, aber ich wünschte, Grasshopper Manufacture würde ein Spiel in diesem, nach ihren Maßstäben, ganz anderem Genre machen, denn es funktioniert auch ziemlich gut.

Zwischen jeder Mission kehrt man zum FBI-Raum-Zeit-Polizei-Raumschiff Last Night zurück, das als zentrales Zentrum oder Basis des Spiels dient. Hier werden dir neue Missionen zugewiesen, du kannst gegen Bosse spielen, die du bereits besiegt hast, und du kannst deine Waffen aufrüsten und neue freischalten. Das klingt ganz normal, aber bedenke, dass es sich um ein Spiel von Suda51 handelt. Das bedeutet, dass alles an Bord des Last Night-Raumschiffs als halb-top-down 16-Bit-Pixel-Adventure-Spiel gestaltet ist, was visuell in starkem Kontrast zum Hack-'n'-Slash-Teil steht.

Ein weiteres nettes Extra ist, dass man verschiedene sogenannte "Bastarde" auf die verschiedenen Missionen mitnehmen kann. Diese Bastarde sind eine Art Zombie, die du auf deine Feinde loschicken kannst, falls du unterwegs in Schwierigkeiten gerätst. Der Weg, diese Bastarde zu bekommen, ist, sie in den Beeten des Küchengartens des Raumschiffs zu züchten. Ja, du hast richtig gelesen, du züchtest Zombies im Boden des Küchengartens. Du pflanzt einen Bastard-Samen (den du während der Missionen findest) und ziehst nach kurzer Zeit einen Zombie aus dem Boden und nimmst ihn mit auf Missionen. Es gibt insgesamt 21 verschiedene Bastarde, alle mit unterschiedlichen Angriffen und Eigenschaften. Es ist wunderbar verrückt.

In Mariannes Küche kannst du mit einem Minispiel verschiedene Currygerichte zubereiten, die du ebenfalls auf Missionen mitnehmen kannst. Wenn sie verbraucht werden, verbessern sie deine Angriffsstärke, stärken deine Verteidigung oder verlängern für kurze Zeit die Reichweite deiner Schusswaffen. Die Zutaten für diese Currygerichte sind natürlich auch im Spiel zu finden oder im Shiroyabu-Laden an Bord der Last Night erhältlich.

Ich würde sagen, dass diese Abschnitte an Bord der Last Night manchmal etwas zu lang sind und am Ende langweilig werden, sodass man sich danach sehnt, wieder Rotter um sich herum zu schlachten. Unter all dem Wahnsinn, wie bereits erwähnt, steckt ein wirklich gut funktionierendes Hack-'n'-Slash-Actionspiel, das einfach ein Vergnügen ist – nicht nur nach Suda51-Maßstäben, sondern allgemein. Ein weiterer wichtiger Teil des Spiels sind einige eher erkundungsorientierte sogenannte Subspace-Levels, in denen man sich durch virtuelle Korridore orientieren muss, die man über sogenannte "Nirvana-TVs" erreicht. Diese Abschnitte kontrastieren gut mit dem actiongeladenen Gameplay, werden aber zu viel genutzt, besonders gegen Ende, was etwas schade ist, da sie nicht besonders spannend sind und eindeutig die langweiligsten Teile des Spiels sind.

Die Struktur von Romeo is a Dead Man ist herrlich altmodisch. Hier gibt es keine offene Welt, sondern eine Reihe linearer Missionen, getrennt durch eine Hub-Welt, in der du dich aufrüstest und neue Missionen bekommst. Obwohl, wie wir gerade enthüllt haben, nichts davon normal ist, ist die Struktur erkennbar. Es ist leicht einzusteigen und der niedrigste Schwierigkeitsgrad ist wirklich einfach, aber wenn du eine größere Herausforderung willst, musst du die Orangen-Schokolade aus der Schokoladenschachtel wählen, denn ja, du wählst den Schwierigkeitsgrad, indem du verschiedene Pralinen aus einer wunderschönen gefüllten Pralinenschachtel auswählst. Noch einmal: Hier handelt es sich um Suda51.

Romeo is a Dead Man ist ein Spiel mit Dutzenden von Grafikstilen. Der Hack-'n'-Slash-Teil könnte mehr oder weniger anderen 3D-Actionspielen ähneln, nur dass die Gegner beim Niederschlagen in eine Wolke aus Blut und Rosenblättern zerfallen. Eine weitere visuelle Richtung ist, wie erwähnt, der 16-Bit-Pixel-Stil zwischen den Missionen an Bord der Last Night. Der Pausenbildschirm erinnert an etwas aus den 1970ern, das Optionsmenü erinnert an Teletext (für diejenigen, die sich an so etwas erinnern), die Geschichte wird durch Comic-Sequenzen in verschiedenen Stilen erzählt, die Maschinen, mit denen man neue Waffen aufrüstet und freischaltet, ähneln einem altmodischen Stereosystem kombiniert mit einer japanischen Spielshow, und das Menü, in dem man das Spiel speichert, ähnelt... Nun, eine Fehlermeldung von einem sehr alten Computer – das ist jedenfalls nicht schön. Die Kreativität ist verrückt, und es ist verrückt, wie viele verschiedene Stile die Designer gemischt und es trotzdem irgendwie zum Funktionieren gebracht haben. Das alles strahlt große Kreativität aus, und es gibt nichts anderes, das Romeo is a Dead Man ähnelt.

Der Sound ist genauso verrückt wie die visuellen Effekte. Die Soundeffekte sind sehr schön und funktionieren gut, während der Soundtrack von schnellen elektronischen Tracks über Jazz bis hin zu etwas reicht, das wie ein Kind klingt, das zu viel Süßigkeiten getrunken hat und vor ein Klavier gestellt wurde, das nicht richtig gestimmt wurde.

Wie fasst man ein Spiel wie Romeo is a Dead Man zusammen? Es ist eigentlich gar nicht so einfach. Ich glaube jedoch, ich bleibe bei der Meinung, dass dies das Spiel von Suda51 ist, das die größte Anziehungskraft haben wird, einfach weil es das beste Spiel ist, das er je gemacht hat. Es ist nicht perfekt, es gibt noch einige Fehler, aber es ist auch wunderbar verrückt (ich habe immer noch nicht ganz darüber hinweggekommen, dass man Zombies im Küchengarten wachsen lassen kann), also muss man offen und offen für so etwas sein, sonst legt man es nach kurzer Zeit mit Unglauben weg und sucht sich sofort ein neues Hobby.

Wenn du wie ich unerklärlicherweise von Goichi "Suda51" Sudas verrücktem Gehirn angezogen bist, solltest du auf jeden Fall Romeo is a Dead Man spielen, denn es gibt einfach nichts Vergleichbares, was das gesamte Spielerlebnis angeht. Das Spiel kann in 12–15 Stunden abgeschlossen werden, je nachdem, wie gründlich du bist und auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst. Romeo is a Dead Man ist wahrscheinlich ein guter Ausgangspunkt, wenn du einen Vorgeschmack auf die verdrehte Welt dieses Mannes bekommen möchtest – nicht, weil sie nicht verrückt und absurd ist, weil sie es ist –, sondern weil es das am leichtesten verdauliche und am besten funktionierende Spiel ist, das er je gemacht hat.