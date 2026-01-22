Es mangelt nicht an niedlichen Life-Sim-Projekten, die versuchen, die leidenschaftliche Animal Crossing Fangemeinde auszunutzen. Da diese Fans immer mehr auf ein neues Kapitel in Nintendos Serie hoffen, wird jedes Spin-off und alternatives Projekt sofort attraktiver, und genau in diesem Sinne finden wir 5 Lives Studios ' Cozy Caravan.

Wenn du schon einmal ein niedliches Life-Sim-Spiel gespielt hast, das Chibi-ähnliche Charaktere verwendet und in einer Welt anthropomorpher Kreaturen spielt, wirst du sofort mit dem vertraut sein, was Cozy Caravan präsentiert. Es gibt eine kleine Welt, die von Kreaturen bevölkert ist, die einfach ein reiches und bewundernswertes Leben ohne Stress führen, in der du dich einfügst, indem du die Rolle eines jungen Charakters übernimmst, der den großen Ehrgeiz hat, einer der besten Karawanenhändler zu werden. Auch das Erreichen dieses Ziels ist recht unkompliziert, da du durch die Welt wanderst, mit Einheimischen sprichst, Zutaten und Gegenstände besorgst, leckeres Essen kochen und grundlegende Quests erledigst (dazu kann gehören, einen Taxiservice für einen Einheimischen zwischen zwei Orten der Welt anzubieten). Vor diesem Hintergrund erhältst du jedes Mal, wenn du eine gute Tat vollbringst oder deinen Marktstand öffnest und Gegenstände verkaufst, Freundlichkeit, die eine Quelle des Fortschritts ist, die durch das Sammeln von Guild Marken verbunden ist, mit denen du deinen Wohnwagen mit neuen Gegenständen wie einem Ofen zum Backen von Kuchen und einem Kleiderschrank zur Veränderung deines Charakters verbessere kannst. und so weiter.

Kurz gesagt: Wenn du gehofft hast, dass Cozy Caravan das Drehbuch dieser Spiele umschreiben würde, dann tut es das wirklich nicht. Aber das ist letztlich in Ordnung, weil es sowohl nicht nötig ist als auch es auch nicht versucht. Dies ist ein Spiel für Fans, die niedliche Abenteuer und Lebenssimulationen mögen, und wenn man es nach diesen Kriterien beurteilt, fällt es schwer, etwas anderes zu sagen, als dass es nicht herausragt.

Aber wenn man sich das Gameplay genauer anschaut, wirkt es als jemand, der vielleicht etwas mehr Tiefe schätzt, Cozy Caravan etwas eindimensional. Die Schleife ist unglaublich rudimentär, da du die Welt umrundest, Ressourcen sammelst und kleinere Aufgaben erledigst, um die Karawane letztlich zu verbessern. Auch hier funktioniert es, aber nach ein paar Stunden wünscht man sich mehr, etwas Zusätzliches, das einen beim Einloggen hält. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Karotten, die man ernten kann, oder Apfelkuchen, die man backen und verkaufen kann, bevor man sich wünscht, dass etwas Zusätzliches auftaucht. Das ultimative Ziel ist es, den Einheimischen bei der Vorbereitung auf das erwartete Whizz Bang Fair zu helfen, aber es dauert eine Weile, bis man dem näherkommt, und die Reise wird mit der Zeit etwas anstrengend.

Aber auch hier weiß dieses Spiel, was es ist und was es sein will. Wenn der endlose Kreislauf aus Angeln, Ressourcensammeln, dem Abschließen kleinerer und irrelevanter Minispiele, dem Leben in einer Welt, die unglaublich niedlich ist, das hier sieht und sich freut, dann ist Cozy Caravan auf jeden Fall ein Spiel, das man sich anschauen sollte. Und es sollte gesagt werden, dass sie Animal Crossing: New Horizons in einem Schlüsselbereich besitzt; Es gibt kein tägliches Limit. Du kannst dieses Spiel nach Herzenslust spielen, und die Ingame-Tage vergehen und neue Möglichkeiten und Aufgaben tauchen stetig auf. Das ist ein großer Pluspunkt im Vergleich zu Nintendos Genre-Titan.

Darüber hinaus sprechen wir von einem Spiel, das auf dem Nintendo Switch 2 unglaublich flüssig läuft und all den Charme und die Ausstrahlung besitzt, die man von einem Genre erwarten würde. Cozy Caravan fehlt vielleicht die Vielfalt und der Ehrgeiz, um das zu heben, was wir vom Genre erwarten, aber es macht auch alles, was es tun muss, sehr gut, sodass es schwer ist, viel mehr zu sagen, als dass Sie mit diesem reizvollen Indie eine schöne und charmante Zeit haben werden.

