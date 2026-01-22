Wenn ich den Mond nicht anschaue, wird er dann nachts noch leuchten? Diese Frage fasst die Grundidee hinter dem Puzzle-Adventure-Spiel Cassette Boy perfekt zusammen. Doch dieses Action-Adventure-Spiel mit seiner von Game Boy inspirierten Retro-Ästhetik dreht sich nicht nur um die Geschichte, sondern beinhaltet auch teuflisch knifflige Problemlösungen.

Die Idee des Sehens wird tatsächlich sehr offensichtlich verwendet. Die von oben aufgenommene Spielansicht kann mit der Kamera in verschiedene Richtungen gedreht werden, wodurch zuvor sichtbare Objekte, Charaktere und andere Elemente verschwinden, wenn sie beispielsweise von Gebäuden oder Blöcken bedeckt sind. Ein Hindernis vor dir existiert plötzlich nicht mehr im richtigen Kamerawinkel und du kannst hindurchgehen.

HQ

Diese Idee wurde genutzt, um so verblüffende Rätsel zu schaffen, dass es nicht besser sein könnte. Man muss ständig über den Tellerrand hinausdenken, und das Spiel hält sich nicht zurück, wenn es darum geht, einem Kurvenbälle entgegenzuwerfen. Das ist tatsächlich die einzige und größte Kritik am Spiel; Das Spiel enthält eine Fülle verschiedener Mechaniken, die in keiner Weise erklärt werden, und es ist fast nie klar, was man tun muss, um zum nächsten geskripteten Event weiterzukommen.

Wer hätte gedacht, dass die Hebel, die man normalerweise ziehen muss, auch aus der Entfernung mit einem Bogen bedient werden können? Oder könnte irgendwo ein Indikator gegeben haben, der zeigt, wann einer der Nebencharaktere die Höhlentür öffnen wird, ohne dass ich eine halbe Stunde hin- und herlaufen muss?

Werbung:

Diese Schwächen sind ärgerlich, denn ansonsten ist Cassette Boy ziemlich richtig. Die meisten Probleme machen Spaß zu lösen, und die von Zelda inspirierte Action, bei der man zusätzliche Gegenstände sammelt, die man benötigt, um in den Höhlen voranzukommen und große und kleine Monster zu besiegen, ist sehr ansprechend zu spielen. Die visuellen Effekte sind entweder auffällig oder nicht, und ich gehöre zu ersterem. Die Farbpalette Game Boy wurde überraschend genutzt, und das Spiel schafft es, wirklich interessant und originell auszusehen.

Es gibt viel zu spielen in Cassette Boy, obwohl, wie oben erwähnt, viel Suche und endloses Ausprobieren erfordert. Ich bin tatsächlich ein wenig genervt von der unnötigen kryptischen Natur des Spiels, denn in anderer Hinsicht ist es ein unterhaltsames kleines Abenteuer, das es wirklich wert ist, kennengelernt zu werden und viele wunderbare Dinge zu entdecken bietet.

Werbung: