Man könnte denken, dass die Besetzung eines Grenzkontrollpunkts ziemlich langweilig wäre, aber der außergewöhnliche Papers, Please bewies, dass das weit von der Wahrheit entfernt ist, als er vor über einem Jahrzehnt debütierte. Wenn es Ihnen jedoch zu alltäglich und direkt vorkam, Hintergrundüberprüfungen durchzuführen und Wahrheiten und Lügen ins Rampenlicht zu rücken, haben die Leute bei Brigada Games das Konzept auf ein neues Niveau gehoben.

Hier kommt Quarantine Zone: The Last Check ins Spiel. Dies ist im Wesentlichen Papers, Please, das einen dystopischen Grenzübergang gegen einen Kontrollpunkt in einer einstürzenden Stadt tauscht, bei dem das Ziel ist, unglückliche Seelen zu identifizieren, die eine Virusinfektion mit sich tragen, die Menschen in willenlose und gewalttätige Zombies verwandelt. Ja, anstatt ein Actionheld zu sein, der Horden von Untoten niederschießt, übernimmst du in diesem Spiel eine administrative Rolle, die viel komplexer ist, als man erwarten würde.

Die Prämisse ist, dein Verständnis davon, wie das Virus Menschen beeinflusst, und eine Reihe raffinierter Werkzeuge zu nutzen, um genau herauszufinden, wer infiziert ist und wer nicht. Zu Beginn des Spiels ist es tatsächlich eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, da dein Verständnis minimal ist, was bedeutet, dass du mit generischen Symptomen zu kämpfen hast und kalkulierte Vermutungen anstellen musst, ob jemand gesund ist oder nicht. Sie schicken gesunde Menschen zur Hinrichtung, lassen Infizierte in Ihre Sicherheitszone und stellen Personen mit einfachen Erkrankungen wie Bindehautentzündung in Quarantäne. Doch je mehr Tage vergehen und du immer mehr Menschen inspizierst und mit Hilfe nützlicher Geräte und Gegenstände immer mehr über das Virus erfährst, desto leichter wird es zu erkennen, ob jemand frei ist oder eine Gefahr darstellt. Ein kurzer Blick reicht vielleicht, um rote Augen oder graue Haut zu bemerken, oder man muss einen Scanner herausholen, um Zombiekratzer und Bisse unter der Kleidung oder verwesende Organe im Körper einer Person zu finden. Quarantine Zone macht einen fantastischen Job, dir Kurvenbälle entgegenzuwerfen, aber auf eine Weise, die nicht überwältigt, sodass du das Gefühl hast, dass dein Verständnis und deine Fähigkeiten jeden Tag besser werden.

Allerdings ist das Spiel manchmal vielleicht etwas zu ambivalent für sein eigenes Wohl. Es gab mehrere Fälle, in denen Symptome und besorgniserregende Eigenschaften einfach zu unklar waren, um ein festes Urteil zu fällen. Das kann ein großes Problem sein, da Quarantine Zone kein besonders nachsichtiges Spiel ist (was man auch nicht erwarten würde), und wenn man versehentlich einen Infizierten in den sicheren Checkpoint lässt, könnte das auf Kosten von 10 oder mehr Überlebenden gehen – ein Ereignis, das einen finanziell lähmt und das Spiel effektiv beenden könnte. Das Aufrüsten deiner Ausrüstung, um die Verwirrung zu beseitigen, kann helfen, aber das ändert nichts daran, dass man manchmal auf sein Bauchgefühl vertrauen muss, und meiner Meinung nach widerspricht das dem Zweck eines solchen Spiels.

Außerdem gilt das für einige der Kernmechaniken. Es wird Situationen geben, in denen Überlebende mit Rucksäcken auftauchen, die durchsucht werden müssen, um zu verhindern, dass jemand Schmuggelware in den Kontrollpunkt bringt. Was als Schmuggelware gilt, ist oft verwirrend, denn das Spiel belohnt dich für das Beschlagnahmen von Kettensägen und Maschinengewehren, bestraft dich aber dafür, dass du abgetrennte infizierte Körperteile oder mit Benzin gefüllte Benzinkanister wegnimmst... Auch hier wäre eine klarere Erklärung sehr hilfreich.

Aber jenseits dieser Inkonsistenzen gibt es ein Spiel, das eine wirklich unterhaltsame und unterhaltsame Schleife bietet. Es ist einfach und ziemlich repetitiv, aber in der Praxis funktioniert es gut und macht einen verzweifelt motiviert, einen neuen Tag zu beginnen und den Screening-Prozess von vorne zu beginnen. Kombiniert man diese erfüllende Schleife mit grundlegenden Simulationssystemen, die sich um die Verbesserung deines Camps und Checkpoints drehen – Systeme, die alles andere als komplex sind und beim Min-Maxing der Mathematik wie manche Rivalenspiele keine Kopfschmerzen bereiten –, erhält man ein Alltagserlebnis, das einwandfrei funktioniert. Und das ist ganz zu schweigen von den zusätzlichen Mechaniken, die im Laufe der Tage hinzugefügt werden, sei es das Forschungslabor, in dem man seltsame neue Symptome untersuchen und entscheiden kann, ob man sich bei zukünftigen Überlebenden Sorgen machen muss, oder das Wellenverteidigungs-Minispiel, das gelegentlich angeboten wird und bei dem man die Basis mit einer bewaffneten Drohne gegen Horden von Zombies verteidigen muss, als wäre man in einem Call of Duty -Spiel.

Es sollte auch erwähnt werden, dass Quarantine Zone ein Indie-Spiel im gleichen Stil wie zum Beispiel Contraband Police ist, wobei es visuell etwas zu wünschen übrig lässt. Man verlässt dieses Spiel sicherlich nicht mit dem Eindruck, dass es ein enormes Budget hatte, aber gleichzeitig funktionieren das Gameplay, die Schleife und die Mechaniken. Und das ist oft genug. Ein Indie dieses Kalibers zu sein, bedeutet auch einen gelegentlichen Bug in der Rüstung des Spiels, und meiner Erfahrung nach gehörten dazu Bugs, bei denen Schritte in Quests hängen bleiben oder Dinge, die eigentlich passieren sollten, einfach nicht passieren. Waren das frustrierend? Absolut, aber sie waren tatsächlich eher selten, das ist also ein Pluspunkt.

Wirst du dich nach 15 Stunden immer noch von der Schleife sehr unterhalten und verzaubert fühlen? Das ist umstritten. Aber für ein Spiel, das du zu einem vernünftigen Preis von 17 Pfund ergattern kannst, gibt es viel, was Quarantine Zone: The Last Check richtig macht, also wenn du dich interessiert, ob du das Zeug hast, um einen Screening-Checkpoint zu besetzen, wirst du mit diesem Spiel nichts falsch machen.