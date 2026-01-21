Final Fantasy VII: Remake Intergrade (Schalter 2)

HQ

Vielleicht liegt es daran, wie sehr der Switch 1 sich gegen Ende seines Lebenszyklus durch viele verschiedene Ports hingezogen hat, aber es fühlt sich trotzdem so an, als gäbe es immer noch ein Stigma, dass Nintendos Handheld-Systeme Schwierigkeiten haben, Spiele für PlayStation, Xbox und PC in erster Linie auszuführen. Und das ist auch beim Nintendo Switch 2 teilweise immer noch der Fall, obwohl er deutlich bessere Leistung als sein Vorgänger hat. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass Switch 2 kein Leistungspaket ist, mit einem Potential, das routinemäßig mit dem Xbox Series S verglichen wird. Auch wenn das bedeuten mag, dass die Durchführung eines Projekts wie Final Fantasy VII: Rebirth eine Herausforderung sein könnte, sollte das aktuelle System Final Fantasy VII: Remake ziemlich gut bewältigen können, besonders da das Spiel ursprünglich für die PS4 entwickelt wurde, oder? Darüber sprechen wir in unserer neuesten Rezension zu FFVII: Remake Intergrade.

Bevor wir zur Sache kommen, ist es erwähnenswert, dass wir FFVII: Remake nicht noch einmal bewerten werden. Das haben wir schon früher gemacht und sind auch bei anderen Gelegenheiten zurückgekehrt, weshalb sich diese Rezension ausschließlich darauf konzentriert, wie Switch 2 das gefeierte RPG von Square Enix umgeht.

Ich spare dir Zeit, indem ich einfach erkläre, dass FFVII: Remake auf Switch 2 wie am Schnürchen läuft. Es ist nicht so seidig geschmeidig wie die PS5-Edition oder das, was man von der PC-Version bekommt, wie es von einer Konsole mit geringerer Leistung zu erwarten ist, aber was es bietet, ist ein bewundernswertes Spielerlebnis im Docking und im Handheld-Modus.

Beide Modi zielen auf 30 Bilder pro Sekunde ab und liefern meiner Erfahrung nach auch ziemlich stabiles 30 fps-Gameplay. Nachdem man das Spiel in 60+ fps gesehen hat, kann es wie ein großer Rückschritt erscheinen, auf diesen Wert zurückzufallen, aber schon nach nur 15 Minuten Spielzeit merkt man, dass die Kombination aus Zwischensequenz, Dialog, storylastiger Handlung und dem Kampf, der häufig durch den Einsatz von Fähigkeiten unterbrochen wird, bedeutet, dass das Gameplay bei 30 fps wirklich kein Problem darstellt. Man hätte zugegebenermaßen auf etwas Besseres im Docking hoffen können, aber dieser Eindruck von flüssigem Gameplay bei 30 fps gilt tatsächlich sowohl für Handheld als auch für angedockt.

Einen Unterschied sieht man jedoch in der visuellen Qualität, einfach weil das Spiel im Docking 1080p-Auflösung bietet, während das Handheld auf 720p wechselt. Auch hier fällt es sowohl bei den beiden Spielmodi auf Switch 2 als auch für alle auf, die Erfahrung mit FFVII: Remake auf anderen Plattformen haben, da ein Teil der auffälligen Schönheit dieses Spiels verloren gehen kann. Aber wir sprechen hier von eher kleinen Verlusten im großen Ganzen, denn die Switch 2 -Version liefert im eigentlichen Spiel immer noch ziemlich hervorragende Grafik, wobei die Zwischensequenzen unabhängig davon, ob sie angedockt oder im Handheld sind, wie zu erwarten ist, in beeindruckender Detailtreue gerendert werden. Was die Auflösung angeht, ist es auch erwähnenswert, dass der Abstieg auf 720p im Handheld kein Problem darstellt, da die kleinere Bildschirmgröße bedeutet, dass man die reduzierte Auflösung und Grafiktiefe kaum bemerkt. Die DLSS-ähnliche Technologie des Switch 2 hilft auch erheblich dabei, die Optik zu glätten und aufzuwerten, sodass sie hochwertiger wirkt als sonst.

Wenn man sich das Gameplay anschaut und wie das auf ein Gerät passt, das man in der Hand hält, ist es tatsächlich auch ein ziemlich nahtloser Wechsel. Im Handheld passt FFVII: Remake wie angegossen, da die Kampfstruktur keine intensive Kontrolle oder Präzision erfordert – ein Faktor, der zum Beispiel oft über Shooter-Ports entscheidet. Das Hack-'n'-Slash-Kämpfen funktioniert wie ein Traum, und das Aufrufen des Fähigkeits-/Zauber-/Gegenstandsmenüs und das schnelle Auswählen einer Option ist ebenfalls mühelos, ohne das Gefühl zu haben, die Finger auf seltsame Weise verdrehen zu müssen. Manchmal kann es etwas knifflig sein, die Kampfrichtung zu steuern und gleichzeitig alles andere zu steuern, zum Teil wegen der niedrigeren Bildrate, aber auch wegen der Einschränkungen des Handheld-Modus mit kleinerem Bildschirm, aber die Zielerfassung hilft dabei, das zu erleichtern.

Abschließend: Da viel über die Streamlined Progression -Funktion gesprochen wurde, die in den Switch 2 /Xbox Series X/S -Versionen des Spiels hinzugefügt wurde (und dann durch ein Update auf PS5/PC kam), finde ich es erwähnenswert, dass es in keiner Weise notwendig ist, um dieses Spiel im Handheld zu genießen. Die vorhandenen Schwierigkeitsoptionen funktionieren einwandfrei, und auch hier fühlt sich FFVII: Remake so an, als gehöre es auf Switch 2, sodass man nicht mit dem grundlegenden Glauben spielt, dass ein zusätzlicher Weg nötig ist, um sich durch das Erlebnis zu bringen. Es mag seltsam klingen, aber wenn du versucht hast, Doom, Overwatch, Borderlands oder sogar Fortnite auf Switch im Handheld-Modus zu spielen, kann das gelinde gesagt ziemlich anstrengend sein.

Kurz gesagt, Final Fantasy VII: Remake fügt sich nahtlos und wunderbar in den Nintendo Switch 2 ein. Dies ist ein fantastisches und einprägsames Remake von so hoher Qualität, dass jeder es zumindest einmal ausprobieren sollte, und wenn das durch die Switch 2 Edition ist, erwartet eine ziemlich starke Version, die sich behaupten kann. Oh, und da es sich um die Intergrade Edition handelt, bekommt man eine Menge Spiel in einem ordentlichen Paket.