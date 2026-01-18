Für mich ging es bei Dreamcast fast ausschließlich um Shenmue, Resident Evil: Code Veronica und Crazy Taxi. Das waren die drei Spiele, die mir am meisten Spielzeit gegeben haben und jedes auf seine eigene Weise Unterhaltung bot. Natürlich müssen wir bedenken, dass wir vor 26 Jahren weniger Anforderungen an Spiele hatten als heute, aber obwohl sich alles weiterentwickelt hat, können die einfacheren, reduzierteren Erlebnisse immer noch enorm unterhaltsam sein. Sie können sogar der Kontrast sein, den wir suchen, um unseren Fix zu bekommen. Wenn du also die Geschwindigkeit, Begeisterung und das recht einfache Setup vermisst hast, das Crazy Taxi geboten hat, mag Taxi Chaos 2 auf den ersten Blick interessant erscheinen. Leider fühlt es sich auf alle falschen Arten einfach an und vor allem macht es keinen großen Spaß...

Die Hintergrundgeschichte ist, dass der abgehalfterte Taxifahrer Vinnie in der sonnenverwöhnten Stadt San Valeda landet. Dort setzt er sich erneut ans Steuer eines Taxis, um Kunden von Punkt A nach Punkt B zu fahren. Sie wollen nicht nur rechtzeitig ihr Ziel erreichen, sondern die Stadt ist auch voller KI-Polizisten, die versuchen, dir das Leben schwer zu machen, aber meistens geht es nur darum, die kürzesten Wege zu finden, Hindernisse zu vermeiden und dann das Geld zu verdienen, das mit einem besonders zufriedenen Kunden einhergeht. Hier stellt man auch schnell fest, dass Taxi Chaos 2 aus mehreren Gründen nicht besonders unterhaltsam ist. Das allererste, was ich vermisst habe, war tatsächlich ein cooler Soundtrack, der etwas Attitüde verlieh, denn damit kommt auch ein Gefühl von Geschwindigkeit, und genau das braucht dieses Spiel wirklich, wirklich.

Schnell und aufregend? Nein, nicht besonders.

Wenn du Fahrgäste mitnimmst, muss das Fahren zwischen den Punkten Spaß machen. Hier kommt es fast ausschließlich von den aufdringlichen KI-Polizisten, die ein wenig Panik und Widerstand erzeugen, auch wenn sich das Tempo die ganze Zeit eher wie ein Schulterzucken anfühlt. Natürlich gibt es neue Autos freizuschalten, aber hier finden wir ein weiteres Problem; Der Fortschritt ist unglaublich langsam. Du sammelst genug Geld, um ein einzelnes Fahrzeug, ein kosmetisches Outfit oder ein Upgrade in ein oder zwei Runden zu kaufen, da die Leute großzügig mit ihrem Geldbeutel sind. Aber um in der enttäuschenden Geschichte voranzukommen, muss man auch ein Level aufsteigen, und das geschieht unglaublich langsam. Das Spielkonzept, Leute in der eher langweiligen, leeren Stadt herumzufahren, macht einfach nicht Spaß genug, was alles mühsam erscheinen lässt.

Pfeile führen dich zum nächsten Abgabepunkt.

Hinzu kommt ein wirklich langweiliger visueller Stil. Alles fühlt sich plastikartig an, ein bisschen, als wäre es dort als Platzhalter platziert worden. Es gibt kein Leben, keine Bewegung, selbst wenn sich ein paar panische Menschen auf dem Bürgersteig zur Seite werfen, wenn du mit deinem gelben Fahrzeug heranrast. Insgesamt fühlt sich die offene Stadt eher wie eine Kulisse an, und nach ein paar Tagen Arbeit darin ist auch klar, dass sie viel zu klein ist, um lange Spaß zu haben. Ich hätte gerne Passagiere außerhalb der Stadt in einem kleinen Dorf abgesetzt, wäre auf kleine Straßen in Wohngebieten gezwungen worden, und ja, es gibt einfach so viel zu wünschen, das nicht geliefert wird. Abgesehen von ein paar Sonderaufträgen (die immer noch nur darin bestehen, Leute herumzufahren) gibt es nichts anderes zu tun oder herausgefordert zu werden.

Am Ende fehlt Taxi Chaos 2 (abgesehen vom offensichtlichen Mangel an Geschwindigkeit und einer spaßigen offenen Stadt zum Abhängen) Charme und Einstellung. Alles wirkt auf allen Ebenen flach, und allein die Tatsache, dass es keinen großartigen Soundtrack gibt, ist eine von vielen Zutaten, die viel darüber verraten, wie begrenzt die Produktion wahrscheinlich war. Klar, ich verstehe, dass nicht jeder Geld für Song-Lizenzen ausgeben kann, aber das beep-boop, das vorhanden ist, tut dem Spiel überhaupt keinen Gefallen. In kurzen Dosen kann man definitiv einsteigen und für den Moment ein bisschen Spaß haben, aber wenn die Sonne untergeht und ich zurück in die Garage gezwungen werde, spüre ich nichts Ähnliches wie das inspirierende Dreamcast Juwel, auf dem das hier basiert.

