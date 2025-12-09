Samurai Academy: Paws of Fury setzt die Geschichte aus dem Animationsfilm Paws of Fury: The Legend of Hank (2022) fort. Wieder schlüpfst du in die Rolle von Hank, einem zerzausten Tagträumer von einem Hund, der sich in einer Welt voller Katzen wiederfindet. Gerade als Hank und sein Freund, die Sensei-Katze Jimbo, dachten, der Kampf (aus dem Film) sei vorbei, kehrt der Shogun zurück und will das Dorf der beiden Freunde sowie mehrere andere Dörfer übernehmen.

Samurai Academy: Paws of Fury ist in drei ziemlich unterschiedliche Spielabschnitte unterteilt. Zuerst gibt es einen 3D-Halb-Open-World-Plattform-Adventure-Teil, in dem du eine kleine Handvoll Dörfer und die Umgebung erkundest, während du an verschiedenen Minispielen teilnimmst, kleine Aufgaben für die Bewohner löst, Münzen sammelst, alberne Hüte und Brillen für deine Charaktere kaufst usw. Hier wirst du die meiste Zeit verbringen, zum Guten oder zum Schlechten – darauf komme ich gleich zurück.

Dann gibt es die Samurai Trials, 2,5D-Plattformsequenzen, in denen man gegen Jimbo auf einem Hindernisparcours antritt. Der Parcours ist voller Fallen, Hindernisse, Vorsprünge und Plattformen, die verschwinden, wenn der Gegner zuerst darauf springt, und hier ist das Ziel, zu überleben und als Erster die Ziellinie zu überqueren. Schließlich gibt es Village Raids, 15 Turmverteidigungskurse, in denen du die Tempel der Dörfer gegen Horden feindlicher Ninjas und Samurai verteidigen musst. Hier läufst du herum und wirfst klassische Western-Klaviere und explosive Fässer auf die Köpfe deiner Feinde, um zu verhindern, dass sie den Dorftempel erreichen.

Auf dem Papier klingt das nach einer ziemlich spaßigen Mischung, aber in Wirklichkeit ist es das nicht, da mindestens zwei der drei Spieltypen Probleme haben. Das größte Problem, das mich fast komplett abschrecken würde, waren einige der Aufgaben, die man in den halboffenen Dorfgebieten bekam. Oft wird dir gesagt, du sollst mit einem bestimmten Charakter sprechen, und dann kannst du auf der Karte sehen, wo sich dieser Charakter befindet, was für die jüngeren Spieler, auf die sich das Spiel auch richtet, angenehm und einfach ist. Andere Male wurde mir jedoch gesagt, ich solle drei Fuchsschwänze finden, die aber nicht auf der Karte zu sehen waren, also verbrachte ich etwa zwei Stunden damit, das Dorf abzusuchen, um die verdammten Fuchsschwänze zu finden. Entweder war es ein Bug oder es ist einfach nur ein wirklich schlechtes Gameplay-Design. Manchmal sagt dir das Spiel nicht, was du tun sollst, um weiterzumachen, sodass du manchmal komplett auf dich allein gestellt bist.

Samurai Trials ist auf eine andere Weise frustrierend. Wie erwähnt, rennt man gegen die Sensei-Katze Jimbo, und das Frustrierende ist, dass man, wenn man auch nur den kleinsten Fehler macht und ein- oder zweimal hinfällt, von vorne anfangen muss, weil Jimbo keine Fehler macht. Natürlich ist es etwas besser, wenn man im Koop spielt, wo jeder Spieler seinen eigenen Charakter steuert, aber wenn man alleine spielt, kann dieser Teil ziemlich anstrengend sein.

Schließlich gibt es noch Village Raids, den Tower Defense-Teil, der tatsächlich am besten funktioniert, und diese Teile machen wirklich Spaß, auch wenn der Schwierigkeitsgrad hier ziemlich hoch sein kann.

Die Grafik in Samurai Academy: Paws of Fury ist einfach, wie man es von einem Spiel dieser Art erwarten würde. Man kann mit einem Freund im Koop-Modus spielen, wo man sich gegenseitig im Spiel hilft, was wahrscheinlich gut ist, besonders wenn man mit einem der jüngeren Familienmitglieder spielt, da alles etwas unausgewogen wirken kann, da der Schwierigkeitsgrad stark variieren kann.

Glücklicherweise ist Samurai Academy: Paws of Fury keine faule Spieladaption eines drei Jahre alten Animationsfilms, aber leider ist das Ergebnis etwas zu chaotisch, und es wurden einige unglückliche Entscheidungen bezüglich des Gameplays getroffen. Dank der drei unterschiedlichen Spielmechaniken gibt es eine gute Abwechslung, aber sie kann nur Fans des Paws of Fury -Films empfohlen werden, und selbst dann nur, weil das Spiel zu einem sehr vernünftigen Preis verkauft wird.