Destiny 2: Renegades

Lass uns hier keine Zeit verschwenden, denn du weißt jetzt, was Destiny 2 ist. Du weißt, was dich vom langjährigen Looter-Shooter von Bungie erwartet, und du bist wahrscheinlich einigermaßen vertraut mit den Herausforderungen, denen er seit dem jahrzehntelangen Light and Darkness Saga Ende mit The Final Shape Erweiterung im Sommer 2024 durchgemacht hat. Vor diesem Hintergrund möchte ich zunächst etwas über das Spiel sagen, dem ich in den letzten zehn Jahren tausende Stunden gewidmet habe: Wir brauchen einen Reset.

Bevor du vorschnell schlüsst, dass das bedeutet, dass die Star Wars -thematisierte neueste Erweiterung (Renegades ) ein Desaster ist, möchte ich jegliche Verwirrung ausräumen und einfach bestätigen, dass dem nicht so ist. Es hat definitiv seine Stärken und Schwächen, aber dieses Spiel hat jetzt Probleme, die eine einfache Erweiterung nicht beheben kann. Jedes Mal, wenn ein neues DLC erscheint, wird von uns erwartet, dass wir uns auf neue Handlungsstränge freuen, und obwohl das in Ordnung ist, ist die eigentliche Spielstruktur und das Aufbau immer wieder gleich. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl Cabal, Fallen und Vex Ich kann ins Gesicht schießen und trotzdem das Gefühl haben, dass wir in eine sinnvolle Richtung vorankommen, und ebenso wird die Suche nach noch besserem Loot ermüdend, da die zahllosen Resets und Power-Grinds nur noch anstrengend sind. Auch hier muss Destiny zurückgesetzt werden. Wir brauchen eine neue Saga, die sich tatsächlich neu anfühlt, nicht so, als würden wir einfach nur ein neues Kapitel eines größeren Buches beginnen, wie es zwischen dem Abschluss der Light and Darkness Saga und dem Beginn von The Fate Saga mit der enttäuschenden The Edge of Fate Erweiterung der Fall war. Kurz gesagt, ich bin es leid, immer wieder dieselben Dinge zu tun. Es ist jetzt ein Jahrzehnt her und ich finde es nicht unvernünftig, sich etwas anderes aus diesem kosmischen Universum zu wünschen.

Wie auch immer, Renegades. Bevor ich auf das Gameplay und die immersiveren Teile dieser Erweiterung eingehe, wollen wir auf das Bantha im Raum eingehen; Das Star Wars Thema. Es ist direkt und kitschig, vielleicht manchmal etwas übertrieben, aber es funktioniert auch. Ich weiß, das klingt widersprüchlich und etwas oberflächlich, aber es ist die Wahrheit. Es ist etwas Effektives an Destiny 2 mit einem Star Wars -Filter darüber, denn Gegner, Setpieces, Leveldesign – all das funktioniert tatsächlich in großartiger Harmonie. Das gesagt, Bungie hat entweder die Kreativität in der Geschichte ausgeschaltet oder war durch das eingeschränkt, was Lucasfilm erlaubt, da die Erzählung im Grunde eine Mischung aus Elementen aus den Filmen ist. Es gibt eine riesige und zerstörerische Basis im Weltraum, die wir beseitigen müssen, indem wir ein ganz bestimmtes Modul in die Luft jagen, indem wir einen Graben hinuntersausen... Es gibt einen helmtragenden Kerngegner, der von Hass getrieben wird und mit einer gedämpften, bestimmenden Stimme spricht, die wie Kylo Ren allen möglichen emotionalen Aufruhr gegenübersteht... Die Reise in ein neues Gebiet bietet eine filmische Perspektive, die direkt aus den Filmen stammt, Spider hat eine Wüstenbarke, die genauso aussieht wie Jabba und überlockt, was eindeutig als Sarlacc Pit gedacht ist, und die Gegner wurden so angepasst, dass sie wie Gangster-Syndikate oder Empire Stormtroopers aussehen... Auch hier funktioniert es in der Praxis irgendwie, aber hätte es davon profitiert, weniger offensichtlich und ähnlich zu sein? Ohne jegliche Frage.

Was das eigentliche Gameplay angeht, ist es für mich auch etwas widersprüchlich, denn obwohl interessante neue Elemente vorgestellt werden, fühlt sich Renegades auch genau wie eines der kleineren Episodes an, nur ohne die wöchentliche Entwicklungsstruktur, die sie angeboten haben. Du bekommst eine Handvoll echter neuer Missionen, die mit Gesprächen und Zwischensequenzen mit den Charakteren gestapelt sind, und der Rest wird mit der neuen saisonalen Aktivität namens Equilibrium gefüllt. Hier gibt es nicht viel, was den Destiny 2 -Veteranen überraschen würde, und auch wenn manche damit einverstanden sein könnten, würde ich mir wünschen, dass Bungie mehr Risiken eingeht und verschiedene Ideen erkundet, die mir nicht so verdammt vertraut vorkommen.

Die Erzählung ist vielleicht der stärkste Teil dieser Erweiterung insgesamt, da sie eine großartige Balance bietet zwischen kleinen Momenten, die heute Ihre Aufmerksamkeit halten, und größeren Handlungssträngen, die in den kommenden Jahren erforscht werden. Die Star Wars Präsenz hier ist nicht so extrem, dass wir in den kommenden Jahren auf diese Erweiterung zurückblicken und ihren Einfluss spüren werden, auch wenn einige wichtige Punkte bezüglich des Nine und ihrer Zusammenspiel in The Fate Saga eingeführt werden.

Darüber hinaus ist der andere vielversprechende Teil von Renegades die Fire and Ice -Mission, bei der du dein Praxic Blade (Lichtschwert) erhältst. Es ist ein anspruchsvoller und einprägsamer Dungeon, der mit neuen Mechaniken und Ideen spielt und dich auf Trab hält, sodass du letztlich mit einer Waffe belohnt wirst, die dir noch viele Jahre begleiten wird. Wie bei vielem in dieser Erweiterung wird es jedoch von einer weiteren Designentscheidung überschattet. Viele der Praxic Blade kosmetischen Griffoptionen und Klingenfarben werden durch Gameplay und Missionen verdient, aber einige sind auch kostenpflichtige Optionen bei Eververse Store... Es ist nur entmutigend, wenn man Zeit damit verbringt, ein neues Werkzeug freizuschalten (neben dem Kauf der Erweiterung), und dann feststellt, dass die coole kosmetische Option, die man möchte, hinter einer 8-Pfund-Tür verschlossen ist. Destiny 2 ist mittlerweile ein so kosmetisches und spielerorientiertes Spiel, dass solche Monetarisierungsentscheidungen tatsächlich herzzerreißend sind.

Außerdem werden einige der Gespräche, die du im Spiel mit den Charakteren führst, offensichtlich mit einfachen geschriebenen Dialogboxen serviert, was auch schwer zu akzeptieren ist, wenn das Spiel seit so vielen Jahren rein gesprochene Dialoge hat – und das auch noch hervorragend.

Es ist wieder ein Glückssache, das ist die lange Kurzform Destiny 2: Renegades. Es gibt Stellen, die einen mit einem riesigen Lächeln im Gesicht zurücklassen, sei es, indem man Gegner mit einem Lichtschwert in Stücke schneidet oder zuerst in die geschäftige und lebhafte Cantina auf dem Mars schlendert. Es gibt Teile dieser Erweiterung, die Star Wars oder nicht – ihr zu schätzen wissen werdet, aber als jemand, der Destiny als Franchise seit über 11 Jahren spielt und diese Geschichte mit einem Charakter erlebt hat, der sich jetzt wie ein Teil von mir als Person anfühlt, werde ich es leid, im Grunde denselben Inhalt mit einem anderen Filter angeboten zu bekommen und zu hören, dass es neu ist. Destiny ist auf diese Weise auf geliehener Zeit, und es bricht mir wirklich das Herz zu sagen, dass ich dieses Universum, das Bungie erschaffen hat, liebe, und jedes Mal, wenn ich wieder in die Fußstapfen meines Guardian schlüpfe, fühlt es sich ein wenig an wie nach Hause kommen. Der einzige Haken jetzt ist, dass sich das Heimkommen wie eine lästige Pflicht anfühlt, als müsste man Weihnachten mit den Schwiegereltern verbringen... Die Magie verblasst, und nicht einmal Star Wars kann viel dazu beitragen, sie zu retten.

Destiny 2 ist aber immer noch Destiny 2, und das bedeutet, dass im Zentrum ein gut zusammengestellter Sci-Fi-Shooter mit befriedigendem und lohnendem Action-Gameplay steht. Die Basis ist seit Jahren effektiv und unterhaltsam, und das ändert sich überhaupt nicht. Aber der Änderungspost The Final Shape, sich auf kürzere und häufigere "Erweiterungen" statt auf größere jährliche Inhaltsdrops zu verpflichten, war aus Spielersicht für Destiny 2 einfach nur schrecklich, und ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Format, das sich so unglaublich wenig lohnt, noch aushalten kann, um mich durchzuhalten. Wie ich gerade sagte, Destiny 2 ist nicht mehr das aufregende große Abenteuer, das es einmal war, sondern das Spiel, das ich jede Woche stundenlang spielen konnte, weil es sich besonders und einzigartig anfühlte. Es ist jetzt eine sich wiederholende Aufgabe und Renegades hat eigentlich nichts dagegen unternommen.